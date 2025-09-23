Ba Lan đe dọa Nga ngay tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Ngoại trưởng Radosław Sikorski. Ảnh DPA

“Tôi chỉ có một lời nhắn gửi tới chính phủ Nga: Nếu thêm một tên lửa hay một phương tiện bay nào khác vượt qua không phận của chúng tôi mà không có sự cho phép, dù cố ý hay do nhầm lẫn và sẽ bị bắn hạ, còn các mảnh vỡ rơi xuống lãnh thổ NATO, thì xin mời đừng đến đây để than phiền”, ông này tuyên bố.

Ông Sikorski gọi tuyên bố này là một lời cảnh báo.

Tại cuộc họp, các thành viên thảo luận về vụ việc liên quan đến các máy bay không người lái (UAV) được cho là của Nga xuất hiện trong không phận Ba Lan.

Trước đó ngày 17/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết đã bị bắn hạ những UAV “gây nguy hiểm” trên lãnh thổ nước này. Ông ta khẳng định đã có 19 phương tiện bay vượt qua biên giới trên không. Chính trị gia Ba Lan này đã cáo buộc Moscow liên quan đến sự việc một cách vô căn cứ.

Đại biện lâm thời Nga tại Warsaw, ông Andrei Ordash đã bị triệu tập đến Bộ Ngoại giao Ba Lan, nhưng không được cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các UAV bị bắn hạ có nguồn gốc từ Nga.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, rạng sáng ngày 10/9, quân đội Nga đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraine và không có kế hoạch đánh vào bất kỳ mục tiêu nào trên lãnh thổ Ba Lan. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga sẵn sàng tiến hành tham vấn với các đồng nghiệp Ba Lan về vấn đề này.

Đây không phải lần đầu Warsaw cáo buộc Moscow vi phạm không phận một cách vô căn cứ. Cuối năm 2022, tại khu vực gần biên giới với Ukraine nằm trên lãnh thổ Ba Lan đã xảy ra vụ rơi đạn pháo khiến hai người thiệt mạng.

Lúc đầu, chính quyền địa phương khẳng định đó là vũ khí do Nga sản xuất. Sau đó, Tổng thống khi đó là Andrzej Duda thừa nhận nhiều khả năng các quả đạn này thuộc về quân đội Ukraine. Theo kết luận của các chuyên gia, trong ảnh chụp tại hiện trường cho thấy rõ các mảnh vỡ của tên lửa thuộc hệ thống phòng không S-300 của Ukraine.