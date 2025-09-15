Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya. Ảnh Getty

"Các chính trị gia Ba Lan không thể phản hồi lại những lập luận này (của Nebenzea) và thay vào đó lại đưa ra những lời lăng mạ Nga", ấn phẩm này cho biết.

Như Đại diện Thường trực Nga Vasily Nebenzya đã lưu ý tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tuần này, Warsaw thừa nhận rằng máy bay không người lái có thể đã bay từ lãnh thổ Ukraine, nhưng đồng thời lại vội vàng đổ lỗi cho Nga mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Ông kêu gọi phân tích quy mô thực sự của hậu quả vụ việc và so sánh với sự cường điệu đang được các chính trị gia Ba Lan và châu Âu khác thổi phồng.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm thứ Tư tuyên bố rằng các máy bay không người lái "nguy hiểm" đã bị bắn hạ trên không phận Ba Lan, gọi chúng là "của Nga", nhưng không đưa ra bằng chứng. Đại biện lâm thời Nga Andrei Ordash nói với hãng tin RIA Novosti rằng, Ba Lan không cung cấp bằng chứng về nguồn gốc được cho là của Nga đối với các máy bay không người lái bị bắn hạ trên lãnh thổ nước này.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết ông không nhận được bất kỳ yêu cầu liên lạc nào từ phía lãnh đạo Ba Lan với Điện Kremlin. Ông cũng lưu ý rằng lãnh đạo EU và NATO ngày nào cũng cáo buộc Nga khiêu khích mà không đưa ra bất kỳ lập luận nào. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng trong cuộc tấn công quy mô lớn vào các doanh nghiệp công nghiệp-quân sự Ukraine đêm 10/9, không có mục tiêu nào được lên kế hoạch phá hủy trên lãnh thổ Ba Lan. Bộ này bày tỏ sẵn sàng tham vấn với các đồng nghiệp Ba Lan về các máy bay không người lái được cho là đã vượt qua biên giới.

Ngược lại, Tổng Tham mưu trưởng - Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Quốc phòng Belarus, Thiếu tướng Pavel Muraveiko báo cáo rằng Belarus đã thông báo cho Ba Lan và Litva vào ban đêm về các máy bay không người lái đang tiếp cận biên giới của họ, và Warsaw đã cảnh báo Minsk về các máy bay không người lái từ lãnh thổ Ukraine. Ông cũng lưu ý rằng lực lượng phòng không Belarus liên tục theo dõi các máy bay không người lái bị lạc vào ban đêm do tác động của chiến tranh điện tử, và một số máy bay không người lái "bị mất" đã bị lực lượng phòng không tiêu diệt trên bầu trời Belarus.