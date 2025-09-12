Ba loại trái cây của Việt Nam đang đắt hàng ở Mỹ, Trung Quốc, có loại lúc cao điểm bán được 500 triệu USD/tháng

Theo Báo cáo ngành hàng rau quả mới nhất của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ nông nghiệp và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), giá trị xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 8/2025 ước đạt 750 triệu USD. Lũy kế 8 tháng năm 2025, giá trị xuất khẩu rau quả đạt 4,62 tỷ USD, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, giá trị xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm 15,1%, Hàn Quốc giảm 3,1%.

Đáng chú ý, xuất khẩu rau quả sang thị trường Mỹ tăng mạnh 66,3%, cùng với Nhật Bản, Đài Loan, Hà Lan giúp bù đắp phần nào mức sụt giảm. Sau 5 tháng đầu năm giảm sâu, từ tháng 6 trở đi, xuất khẩu đã phục hồi, đặc biệt nhờ mặt hàng sầu riêng. Ngoài ra, nhiều mặt hàng khác như xoài chế biến, chanh leo, dừa cũng tăng trưởng ấn tượng, cho thấy sự đa dạng hóa sản phẩm đang hỗ trợ ngành hàng lấy lại đà xuất khẩu.

Hiệp hội Rau quả Việt Nam kỳ vọng xuất khẩu cuối năm tiếp tục khởi sắc, đưa kim ngạch cả năm lên khoảng 7 tỷ USD.

Một cơ sở thu mua sầu riêng tại xã Ea Knuếc (tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: Báo Đắk Lắk.

Xuất khẩu sầu riêng đang trên đà phục hồi mạnh

Cụ thể, trong 7 tháng năm 2025, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt 1,2 tỷ USD, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng đang phục hồi mạnh. Riêng tháng 7 đạt 379 triệu USD, tăng 35,4% so với tháng 6.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất, đạt trên 1 tỷ USD, chiếm hơn 87% thị phần, nhưng giảm 28% so với cùng kỳ.

Nhiều thị trường khác tăng mạnh như Hongkong nhập gần 35 triệu USD, tăng 85%; Đài Loan, Hoa Kỳ, Nhật Bản đều tăng hai con số.

Nửa đầu năm, xuất khẩu sầu riêng gặp khó do thủ tục kiểm soát từ Trung Quốc, song hiện tình hình đã cải thiện, nhiều doanh nghiệp khôi phục đơn hàng. Dự báo cao điểm vụ mùa tháng 9-10 có thể đạt 500-550 triệu USD/tháng.

Tuy vậy, theo báo cáo của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ nông nghiệp và môi trường, giá sầu riêng khó trở lại đỉnh 2023 - 2024 do nguồn cung toàn cầu dồi dào, với sự tham gia của Malaysia, Indonesia, Campuchia, Lào. Điểm tích cực là doanh nghiệp đã kiểm soát tốt hơn chỉ tiêu kỹ thuật, từ đó nâng tỷ lệ thông quan.

Sự trỗi dậy của xuất khẩu dừa, thanh long

Bên cạnh sầu riêng, xuất khẩu dừa, thanh long cũng đang ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Năm 2024, xuất khẩu dừa và sản phẩm từ dừa đạt gần 1,1 tỷ USD, trong đó dừa tươi chiếm hơn 390 triệu USD. Ngoài Trung Quốc, dừa Việt Nam đã vào được các thị trường khó tính như Mỹ, EU, Canada, Hàn Quốc…

Mới đây, Trung Quốc phê duyệt 6 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói tại An Giang (152,8ha). Các vùng trồng phải kiểm soát dư lượng thuốc, dịch hại, cập nhật nhật ký điện tử. Việc được cấp mã số là bước tiến quan trọng, khẳng định uy tín dừa An Giang nói riêng và dừa Việt Nam nói chung.

Việt Nam hiện có hơn 202.000 ha dừa, sản lượng trên 2,28 triệu tấn/năm, đứng thứ 4 trong số các nước xuất khẩu dừa tại Châu Á - Thái Bình Dương và đứng thứ 5 thế giới.

Định hướng đến 2030, diện tích dừa cả nước đạt 210.000 ha, trong đó ĐBSCL khoảng 170.000–175.000 ha, với hơn 30% diện tích đạt chuẩn GAP và được cấp mã số vùng trồng.

Việt Nam đang đứng thứ 4 trong số các nước xuất khẩu dừa tại châu Á - Thái Bình Dương và đứng thứ 5 thế giới. Ảnh: baolongan.vn.

Đối với sản phẩm thanh long, hiện nay, Việt Nam là nước xuất khẩu thanh long lớn nhất thế giới với kim ngạch năm 2024 đạt 600 triệu USD, chiếm 85% thị phần toàn cầu. Tuy nhiên, ngành hàng này đang phụ thuộc quá lớn vào thị trường Trung Quốc (chiếm 80% sản lượng), tiềm ần rủi ro khi chính sách của nước này thay đổi.

Trước thực trạng đó, việc đa dạng hóa thị trường được xem là yêu cầu cấp thiết, trong đó Mỹ nổi lên như điểm đến tiềm năng, hiện chiếm gần 10% kim ngạch xuất khẩu thanh long và còn nhiều dư địa xuất khẩu.

Việt Nam đang tích cực đàm phán với các cơ quan Mỹ để tháo gỡ rào cản kiểm dịch, trong đó nổi bật là đề xuất Mỹ công nhận phương pháp xử lý bằng hơi nước nóng do Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình bày với Cục Kiểm dịch Động thực vật Mỹ (APHIS).

Nếu được Mỹ chấp thuận, phương pháp này sẽ giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục, giúp tăng sức cạnh tranh và thúc đẩy kim ngạch thương mại. Đề xuất này có cơ sở khi các thị trường khó tính như Nhật Bản và Hàn Quốc đã chấp nhận quy trình tương tự.

Theo Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, dù Mỹ là thị trường rất khắt khe, nhưng nếu đáp ứng được tiêu chuẩn, thanh long Việt Nam sẽ có đầu ra ổn định và giá trị cao, mở ra hướng xuất khẩu bền vững và triển vọng lâu dài cho cả doanh nghiệp và nông dân.

Theo Cục Hải quan, đến giữa tháng 8/2025, Việt Nam đã chi khoảng 1,5 tỷ USD để nhập khẩu rau quả, giảm gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính là do nguồn cung nội địa dồi dào, giá cạnh tranh.



Trung Quốc vẫn là nguồn cung lớn nhất đạt 490 triệu USD, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Mỹ và Chile lại nổi lên là thị trường cung cấp rau quả đầy tiềm năng cho Việt Nam. Nhập khẩu từ Mỹ đạt 353,1 triệu USD, tăng 47%; từ Chile đạt 27,2 triệu USD.