Bắc Ninh duyệt quy hoạch Cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm: Xanh, hiện đại, thân thiện môi trường

Theo đó, cụm công nghiệp có quy mô khoảng 45,7 ha, nằm trên địa bàn xã Lục Nam và xã Tân Dĩnh, được quy hoạch với tính chất là cụm công nghiệp xanh, công nghệ hiện đại, tiên tiến.

Theo định hướng, hệ thống giao thông nội bộ thiết kế dạng ô cờ, bao quanh các khu nhà máy, thuận tiện lưu thông hàng hóa. Đáng chú ý, khu dịch vụ được quy hoạch làm nơi điều hành, kinh doanh dịch vụ, trưng bày và giới thiệu sản phẩm. Khu vực này được khuyến khích xây dựng cao tầng, tạo bộ mặt kiến trúc thống nhất cho toàn cụm công nghiệp. Dải cây xanh cách ly với hệ thống mương hở vừa đóng vai trò bảo vệ môi trường, vừa cải thiện vi khí hậu.

Khu vực xây dựng CCN Phương Sơn - Đại Lâm. Ảnh: Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh

Cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm tập trung thu hút các ngành điện, điện tử, truyền thông, cơ khí, may mặc, thiết bị y tế, dược, chế biến nông sản, bao bì, nhựa, cùng nhiều lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo khác. Đây là những lĩnh vực có tiềm năng phát triển bền vững, phù hợp định hướng phát triển công nghiệp xanh của tỉnh.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong cụm công nghiệp được đầu tư đồng bộ: cấp điện từ lưới 35kV, cấp nước từ Nhà máy nước Khám Lạng và DNP, mạng lưới viễn thông cáp quang, chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng. Đặc biệt, nước thải sản xuất và sinh hoạt đều được xử lý cục bộ trước khi dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung công suất 1.100 m3/ngày đêm, đảm bảo đạt chuẩn trước khi xả ra môi trường.

Sự ra đời của CCN Phương Sơn - Đại Lâm được kỳ vọng tiếp tục gia tăng sức hút vốn đầu tư, tạo thêm việc làm, thúc đẩy tăng trưởng quy mô kinh tế (GRDP) của Bắc Ninh. Ảnh: Hạnh Phúc

Các giải pháp bảo vệ môi trường như bố trí dải cây xanh, mương hở thoát nước, hạn chế bê tông hóa và khuyến khích thấm nước mưa bổ sung tầng ngầm cũng được đưa vào đồ án. Đồng thời, chất thải rắn được yêu cầu phân loại, thu gom, xử lý triệt để theo quy định hiện hành.

Sau khi sáp nhập địa giới, Bắc Ninh hiện có hơn 30 khu, cụm công nghiệp với tổng diện tích hàng nghìn ha. 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh thu hút hơn 12 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi. Tính riêng thu hút vốn FDI, tỉnh Bắc Ninh đứng thứ 2 toàn quốc, sau thành phố Hà Nội.