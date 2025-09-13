Thái Nguyên yêu cầu khu công nghiệp gần 11.500 tỷ đồng của Kinh Bắc khởi công vào tháng 12/2025

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có cuộc họp với Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc bàn về tiến độ giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bình.

Dự kiến, trong giai đoạn 1 chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường với diện tích 190 ha tại các xã Phú Bình (11,7 ha), Kha Sơn (20,3 ha) và Tân Thành (158 ha) để xây dựng hạ tầng tuyến đường trục chính; chuẩn bị mặt bằng và phấn đấu khởi công dự án vào tháng 12.

Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư hồi cuối tháng 6 với tổng diện tích 675 ha, quy mô vốn gần 11.500 tỷ đồng.

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bình. Ảnh: Kinh Bắc

Về tiến độ, chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục pháp lý, đã hoàn thành lập hồ sơ nhiệm vụ cắm mốc và thực hiện cắm mốc ranh giới khu công nghiệp. Đồng thời, đơn vị đã phối hợp với các địa phương lấy ý kiến người dân có đất bị thu hồi để thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Theo thống kê của Kinh Bắc, có hơn 800 hộ dân có đất ở cần thực hiện tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện Dự án. Tổng Công ty Kinh Bắc đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên xem xét giao đơn vị chủ đầu tư thực hiện dự án tái định cư theo quy định.

Tại cuộc họp, ông Bùi Văn Lương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan tập trung triển khai đồng bộ để bảo đảm tiến độ. Ông giao mốc thời gian cụ thể: Trong chiều 10/9 phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để lấy ý kiến Nhân dân và hoàn thiện hồ sơ; đến ngày 15/9 phải phê duyệt quy hoạch phân khu theo đúng quy định; chậm nhất ngày 30/10 phải hoàn tất báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên, Trung tâm Phát triển quỹ đất cùng các sở, ngành cần nhanh chóng bàn giao mặt bằng sạch để khởi công dự án vào đầu tháng 12.

Bên cạnh Phú Bình, hiện Thái Nguyên cũng đang đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Yên Bình 2 (diện tích gần 300 ha), Yên Bình 3 (diện tích hơn 183 ha), Thượng Đình (diện tích trên 128 ha), Sông Công II - Giai đoạn 1 (quy mô 250 ha), Sông Công II - Giai đoạn 2 (quy mô trên 296 ha)...

Hiện, Thái Nguyên có 6 khu công nghiệp, trong đó 5 dự án đã hoạt động. Đến cuối năm 2024, các khu công nghiệp có 317 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó, có 178 của nhà đầu tư nước ngoài với gần 11 tỷ USD vốn đăng ký.



Theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, Thái Nguyên có dư địa trên 6.000 ha đất phát triển công nghiệp, trong đó 70% dành cho khu công nghiệp, còn lại là cụm công nghiệp.