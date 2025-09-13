Hà Tĩnh “trình làng” khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh hơn 300 ha, kỳ vọng bứt phá thu hút đầu tư

Mới đây, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh. Đây là một trong những bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh trong giai đoạn mới.

Dự án tổng diện tích nghiên cứu khoảng 313,51 ha. Trong đó, diện tích lập quy hoạch gần 270 ha, phần còn lại hơn 43 ha là khu vực khớp nối hạ tầng kỹ thuật.

Đơn vị tư vấn lập quy hoạch là liên danh Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng ACI Miền Trung và Công ty CP tư vấn Việt Delta.

Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp chuyên ngành, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hiện đại. Ngoài các nhà xưởng sản xuất, khu công nghiệp sẽ có hệ thống công trình dịch vụ, tiện ích công cộng phục vụ cho công nhân và người lao động.

Phối cảnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh. Ảnh: Báo cáo ĐTM

Các ngành sản xuất dự kiến thu hút bao gồm: Điện tử, máy vi tính, thiết bị điện, sản phẩm quang học, máy móc, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn. Bên cạnh đó, Bắc Hồng Lĩnh cũng hướng đến các ngành công nghiệp năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh. Đáng chú ý, ngành giấy được xác định là một trong những ngành chính.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cam kết phối hợp với các nhà đầu tư trong công tác đào tạo nghề, tạo việc làm mới, nhất là cho những hộ dân bị thu hồi đất trong vùng quy hoạch.

Theo quy hoạch phát triển công nghiệp, hiện Hà Tĩnh có 2 khu kinh tế và 7 khu công nghiệp đã được thành lập, thu hút khoảng 1.100 doanh nghiệp hoạt động với gần 22.800 lao động.

Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2025, tỉnh đã thu hút 20 dự án đầu tư, trong đó có 2 dự án FDI, tổng vốn đăng ký gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

