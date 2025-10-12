Bác sĩ thành thiên tài piano sau khi bị "tử thần" viếng thăm

Tony Cicoria sinh năm 1952 tại vùng ngoại ô New York, lớn lên trong một gia đình bình thường. Năm 7 tuổi, ông được mẹ cho học piano, nhưng chỉ theo đuổi trong vòng một năm. Sau đó, ông chuyển hướng sang ngành y, trở thành bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tại thị trấn Oneonta, sống cuộc sống bận rộn cùng vợ và ba người con.

Tháng 7/1994, tai nạn bất ngờ xảy ra khi ông đang đi dã ngoại cùng gia đình ở hồ Sleepy Hollow. Trong lúc sử dụng buồng điện thoại công cộng để gọi cho mẹ, Tony Cicoria bị một tia sét đánh trúng thông qua đường dây điện thoại. Cú sét khiến ông văng khỏi buồng điện thoại, ngã gục và bất tỉnh. Một người lạ nhanh chóng phát hiện và đưa ông đến bệnh viện. Khi tỉnh lại, ông mô tả cảm giác như bị thiêu đốt từ bên trong, đặc biệt ở phần chân.

Sau khi vượt qua cơn nguy kịch, Tony Cicoria bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong tâm lý. Ông xuất hiện khao khát mãnh liệt được nghe nhạc cổ điển, dù trước đó không có mối quan tâm đặc biệt nào với loại hình âm nhạc này. Ông mua đĩa nhạc của nhạc sĩ Chopin do nghệ sĩ Vladimir Ashkenazy trình bày và nghe đi nghe lại suốt nhiều giờ. Sự đam mê ngày một lớn, khiến ông quyết định học lại piano từ đầu, bất chấp đôi tay vụng về và lịch trình làm việc dày đặc ở bệnh viện.

Chỉ hai tháng sau tai nạn, Tony Cicoria bắt đầu mơ liên tục về một bản nhạc chưa từng tồn tại. Trong giấc mơ, ông thấy mình đang ngồi trên sân khấu, biểu diễn một bản sonata do chính ông sáng tác. Những giấc mơ giống nhau lặp lại nhiều lần, trở thành động lực thôi thúc ông ngồi vào đàn và viết nên tác phẩm “The Lightning Sonata”.

Từ đó, âm nhạc trở thành phần quan trọng nhất trong cuộc sống của ông. Mỗi ngày, ông dậy từ 4 giờ sáng để luyện đàn đến 6 giờ, sau đó đi làm tại bệnh viện suốt 12 tiếng, rồi lại tiếp tục luyện đàn đến nửa đêm. Sự say mê dần khiến ông xa cách với gia đình. Năm 2004, ông ly hôn vì vợ ông không thể chịu được việc ông dành phần lớn thời gian cho cây đàn piano.





Tony Cicoria suýt mất mạng vì bị sét đánh, nhưng cú sốc ấy đã mở ra cho ông một năng lực mới là khả năng sáng tác và biểu diễn âm nhạc. VICE.

Sự thay đổi bất ngờ của Tony Cicoria đã thu hút sự chú ý của nhà thần kinh học Oliver Sacks. Ông đến nghiên cứu trường hợp này và ghi lại trong cuốn sách “Musicophilia”. Theo Oliver Sacks, cú sét có thể đã làm tổn thương nhẹ ở vùng thùy thái dương, nơi điều khiển cảm xúc và âm nhạc. Tổn thương ấy kích hoạt một số vùng tiềm ẩn trong não, khiến Tony Cicoria phát triển năng lực âm nhạc đột ngột, hiện tượng được gọi là "sudden musicophilia".

Oliver Sacks cũng so sánh trường hợp này với một số bệnh nhân bị chấn thương não hoặc mắc hội chứng Williams, những người sau tai nạn lại trở nên nhạy cảm và sáng tạo hơn. Ông nhận định rằng trải nghiệm cận tử cũng có thể đóng vai trò như một chất xúc tác, khiến cá nhân thay đổi tư duy, tăng khả năng cảm thụ và biểu đạt nghệ thuật.

Sau khi được nhắc đến trong “Musicophilia”, Tony Cicoria trở nên nổi tiếng trong giới âm nhạc và khoa học. Năm 2008, ông lần đầu tiên biểu diễn trước hàng nghìn khán giả trong một buổi hòa nhạc tại New York. Các đài truyền hình như BBC, Granada và một số đài châu Âu khác ghi hình lại buổi diễn. Ba tháng sau, ông nhận lời mời biểu diễn tại Trung tâm Nghệ thuật Mỹ từ trưởng khoa âm nhạc Đại học New York.

Từ đó, Tony Cicoria bước vào một hành trình mới. Ông tiếp tục sáng tác và biểu diễn nhiều tác phẩm khác nhau, từ piano độc tấu đến giao hưởng và concerto. Các sáng tác của ông chịu ảnh hưởng từ nhạc sĩ Johannes Brahms, đồng thời mang dấu ấn riêng từ trải nghiệm cận tử mà ông từng trải qua. Một số video biểu diễn của ông đạt hàng triệu lượt xem, giúp tên tuổi ông lan tỏa mạnh mẽ.

Cuối năm 2024, Tony Cicoria xuất hiện trên nền tảng Instagram và tham gia podcast “Interviews with Innocence”. Ông chia sẻ hành trình chuyển mình từ bác sĩ thành nhạc sĩ và nói rõ về sự liên hệ giữa trải nghiệm cận kề cái chết với cảm hứng nghệ thuật. Tháng 6/2025, ông tham gia chương trình biểu diễn trực tuyến của MES và giới thiệu cuốn sách “Bên Kia Của Sự Sống” (“On the Other Side of Life”), trong đó ông ghi lại những suy ngẫm về âm nhạc, sự sống và những gì diễn ra sau cái chết.

Hiện nay, Tony Cicoria vẫn hành nghề y tại bệnh viện St. Joseph Healthcare. Ngoài công việc điều trị, ông còn tham gia giảng dạy về trải nghiệm cận tử cho các sinh viên y khoa. Cuộc sống của ông cân bằng giữa khoa học và nghệ thuật, giữa điều trị cơ thể và nuôi dưỡng tâm hồn. Không chỉ là bác sĩ, ông còn là minh chứng sống cho khả năng kỳ lạ của con người khi vượt qua giới hạn bản thân.

