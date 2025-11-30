Băn khoăn về tính hợp lý của khoảng cách các bậc thuế suất mới: Bộ Tài chính lên tiếng

Về Biểu thuế luỹ tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, tại công văn số 18491/BTC-CST gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính cho biết đã tiếp thu ý kiến đóng góp và đã rà soát, điều chỉnh giảm số bậc từ 7 thành 5 bậc, nới rộng khoảng cách giữa các bậc và điều chỉnh lại 2 bậc thuế suất của Biểu thuế.

Mục đích của việc điều chỉnh này nhằm hướng tới tất cả cá nhân đang thực hiện nộp thuế ở các bậc đều được giảm so với Biểu thuế hiện hành, đồng thời khắc phục được việc đột ngột giữa các bậc thuế. Cụ thể, giảm thuế suất 15% ở bậc 2 xuống 10%; và thuế suất 25% ở bậc 3 xuống 20%.

Biểu thuế luỹ tiến được điều chỉnh.

Với biểu thuế mới này, tất cả các cá nhân đang thực hiện nộp thuế ở các bậc hiện nay đều được giảm nghĩa vụ thuế so với Biểu thuế hiện hành.

Tại báo cáo tổng hợp ý kiến thẩm tra về dự án Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), nhiều ý kiến thẩm tra băn khoăn về tính hợp lý trong phương án điều chỉnh các mức ngưỡng thu nhập và mức thuế suất tương ứng trong biểu thuế.

Theo đó, khoảng các giữa các bậc có mức độ chênh lệch là khác nhau, đặc biệt là giữa bậc 1, 2 và 3 cách nhau lên đến 10%, giữa bậc 4 và bậc 5 chỉ các nhau 5%.

Do đó, người có thu nhập ở bậc 2 và bậc 3 sẽ chịu áp lực thuế cao hơn so với quy định hiện hành trong khi số người có thu nhập chịu thuế ở bậc 2 và bậc 3 chiếm phần lớn trong tổng số đối tượng chịu thuế TNCN.

Một số ý kiến đề nghị cân nhắc Biểu thuế chỉ quy định đến mức thuế suất 25% hoặc 30%, đồng thời nâng ngưỡng chịu thuế tương ứng đối với từng mức thuế suất để góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh trong thu hút người lao động có trình độ cao.

Về mức thuế suất tại Biểu thuế luỹ tiến, Chính phủ cho rằng mức thuế suất cao nhất 35% ở bậc 5 là hợp lý, vì đó là mức thuế suất trung bình, không quá cao cũng không thấp so với các nước trên thế giới, cũng như trong khu vực như ASEAN (một số nước như Thái Lan, Indonesia, Philippines cũng đang quy định mức thuế thuất ở bậc cao nhất là 35%; Trung Qốc là 45%). Ngoài ra, trường hợp điều chỉnh mức 35% xuống 30% thì sẽ bị cho rằng chính sách giảm thuế cho người giàu.

Về mức giảm trừ gia cảnh, Dự thảo Luật trình Quốc hội không quy định mức giảm trừ gia cảnh cụ thể mà giao Chính phủ quy định cho phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội trong từng thời kỳ.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp, để đảm bảo đúng thẩm quyền của Quốc hội quy định nội dung cơ bản về thuế mà Hiến pháp đã quy định, trên cơ sở Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 110/2025/UBTVQH15 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh áp dụng từ năm 2026, Bộ Tài chính chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng đưa mức giảm trừ gia cảnh vào trong Luật; giao Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh này trên cơ sở biến động của giá cả, thu nhập cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Ngoài ra, dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý ở một số nội dung quan trọng như quy định về “thu nhập khác do Chính phủ quy định” được bỏ vì chưa xác định rõ ràng; khi phát sinh loại thu nhập mới cần thu thuế, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét bổ sung theo đúng thẩm quyền.