Theo báo cáo của phường Đồ Sơn, đến thời điểm hiện tại, 100% phương tiện trên địa bàn đã được đưa vào nơi tránh, trú bão an toàn. Tổng số du khách lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ là 1.335 người, trong đó có 55 khách nước ngoài. Các cơ quan, đơn vị đã rà soát, sẵn sàng phương tiện, vật tư và lực lượng phục vụ công tác ứng phó bão số 3. Phường Đồ Sơn liên tục cập nhật diễn biến bão trên hệ thống truyền thanh, vận động Nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, đề phòng nước biển dâng và mưa lớn.

Công tác kiểm tra đê điều, thủy lợi, khu du lịch, khu vực có nguy cơ sạt lở và các công trình xây dựng được triển khai nghiêm túc. Lực lượng trực ban duy trì thường xuyên, đảm bảo kịp thời báo cáo tình hình về Cơ quan Thường trực để xử lý khi có tình huống phát sinh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng kiểm tra bão. Ảnh CTTDTHP.

Về tình hình công tác phòng chống Bão số 3 của thành phố, hiện Hải Phòng có hơn 6.600 hộ dân với trên 19.700 người đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, cần theo dõi, ứng phó khi bão đổ bộ. Tại đặc khu Cát Hải còn gần 280 du khách đang lưu trú, trong đó có 84 khách nước ngoài.

Trên địa bàn thành phố có 75 vị trí trọng điểm đê, kè, cống xung yếu đã được xây dựng phương án bảo vệ theo phương châm “4 tại chỗ”. Các đơn vị thủy lợi đã hoàn tất việc tháo, hạ thấp nước đệm, sẵn sàng máy móc, thiết bị và lực lượng trực để vận hành ứng phó theo yêu cầu.

Sau khi kiểm tra thực địa tại Cảng cá Ngọc Hải (phường Đồ Sơn) và nghe báo cáo công tác phòng, chống Bão số 3 của lãnh đạo thành phố Hải Phòng và địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao tinh thần chủ động, vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị thành phố trong việc triển khai các phương án ứng phó với bão.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, thành phố Hải Phòng phải chạy đua với thời gian, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm túc các khuyến cáo về phòng, tránh bão; khẩn trương sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm, đặc biệt là vùng ven biển, khu vực có nguy cơ sạt lở, nhà yếu, chung cư cũ….

Sáng ngày 21/7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 3 tại TP Hải Phòng. Ảnh CTTDTHP.

Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ an toàn hệ thống đê điều, nhất là tại 75 vị trí trọng điểm đê, kè, cống xung yếu đã được xác định. Thành phố cần khẩn trương triển khai phương án bảo vệ đã phê duyệt, chủ động vật tư, nhân lực, phương tiện, vận hành theo phương châm “4 tại chỗ”.

Các xã, phường, đặc khu cần có sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhau khi xảy ra sự cố, không để bị động, bất ngờ.

Bên cạnh đó, huy động tối đa các lực lượng, nhất là Quân đội và Công an, để phối hợp với địa phương trong công tác sơ tán dân, hỗ trợ di chuyển người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, xử lý sự cố về điện, thông tin liên lạc, giao thông… kịp thời, hiệu quả. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước, giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất do bão gây ra.

Phó Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng tiếp tục cập nhật thường xuyên diễn biến, hướng di chuyển và cấp độ của bão, để kịp thời chỉ đạo, xử lý các tình huống có thể xảy ra, đồng thời nhấn mạnh, tinh thần ứng phó phải ở mức cao nhất, không được chủ quan, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Theo bản tin nhanh mới cập nhật về bão số 3 của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 15 giờ ngày 21/7, bão số 3 ở vào khoảng 20.9 độ Vĩ Bắc; 108.8 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 110 km, cách Hải Phòng khoảng 230 km về phía Đông, cách Hưng Yên khoảng 250 km, cách Ninh Bình khoảng 275 km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10 (75-102 km/h), giật cấp 12. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15 km/h.

Do ảnh hưởng của bão số 3, tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Do tác động của bão số 3, từ chiếu tối 21/7 đến ngày 23/7, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-350mm, có nơi trên 600mm; các nơi khác của Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh