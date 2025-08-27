Bão số 5 tàn phá nhiều trường học ở Hà Tĩnh, tựu trường ngày 29/8 gặp khó khăn

Theo báo cáo từ Sở GDĐT tỉnh Hà Tĩnh, có tới 156 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, với tổng thiệt hại ước tính vượt quá 121 tỷ đồng. Hiện nay, toàn bộ học sinh tại 666 trường học trên địa bàn đang tạm nghỉ để đảm bảo an toàn, chờ thông báo trở lại khi thời tiết ổn định.

Thầy Trần Minh Đô - Hiệu trưởng Trường THCS Hoa Liên, xã Cổ Đạm dọn dẹp những viên gạch bể sau bão số 5 càn quét qua. Ảnh: PV

Tại huyện Nghi Xuân (cũ), Trường THCS Hoa Liên ở xã Cổ Đạm là một trong những điểm chịu thiệt hại nặng nề do nhất bão số 5.

Ông Trần Minh Đô - Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: "Cơn bão quần thảo nhiều giờ khiến trường học bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 5 phòng chức năng và 3 phòng học bị hư hỏng nặng, trong đó tám phòng học xây dựng từ năm 2012 đã bị đổ sập một phần.

Bê tông rơi xuống làm hỏng sân khấu, mái tôn vừa đầu tư gần 500 triệu đồng năm ngoái cũng bay hết. Ngoài ra, khoảng 20 cánh cửa và ô gió bị gió giật tung, cùng với 10 cây xanh trong khuôn viên trường bị bật gốc hoặc gãy đổ".

Các giáo viên của nhà trường cố gắng khắc phục hậu quả sau bão số 5, để chuẩn bị đón năm học mới. Ảnh: PV

Với quy mô 23 lớp học, 967 học sinh và 48 cán bộ giáo viên, Trường THCS Hoa Liên đang đối mặt với khối lượng công việc khắc phục khổng lồ. Ông Đô ước tính thiệt hại lên tới gần 1 tỷ đồng và nhấn mạnh nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp: "Chúng tôi đề xuất hỗ trợ nhân lực từ chính quyền địa phương vì công việc quá lớn.

Việc tháo dỡ và di dời cần thợ chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn. Nếu không có sự giúp đỡ, việc tựu trường ngày 29/8 sẽ không kịp. Nhà trường mong muốn phối hợp chặt chẽ với địa phương để dọn dẹp, hỗ trợ kinh phí nhằm ổn định dạy học và học tập cho học sinh".

Nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh hư hỏng nặng do bão số 5 tàn phá. Ảnh: PV

Không chỉ Trường THCS Hoa Liên, nhiều trường khác trên địa bàn tỉnh cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Tại huyện Can Lộc (cũ), Trường THCS Sơn Lộc ở xã Sơn Lộc bị bão quật đổ dãy nhà tám phòng thực hành bộ môn, trong khi ba phòng của giáo viên bị tốc mái hoàn toàn.

Thầy Hoàng Thế Anh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Gió lớn kèm theo mưa bão đã làm hỏng nặng đồ đạc, sách vở thư viện, máy vi tính và tivi. Khó khăn lớn nhất là kinh phí để xây dựng lại dãy nhà bị đổ sập. Chúng tôi đang phối hợp với chính quyền địa phương để tìm phương án xử lý, hy vọng sớm đón học sinh trở lại".

Trường THCS Sơn Lộc, xã Xuân Lộc tan hoang sau bão số 5. Ảnh: PV

Trước tình hình này, lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng hành động. Sở đã thành lập bốn đoàn công tác xuống các trường để nắm bắt tình hình thiệt hại và hỗ trợ khắc phục hậu quả, chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026.

"Hiện tại, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Chúng tôi sẽ thông báo cho học sinh trở lại trường khi thời tiết cho phép", đại diện Sở cho hay.

Các giáo viên đang khẩn trương dọn dẹp, khắc phục hậu quả bão số 5. Ảnh: PV

Bão số 5 không chỉ gây thiệt hại vật chất mà còn ảnh hưởng đến tinh thần của cán bộ giáo viên và học sinh. Nhiều giáo viên tại các trường bị ảnh hưởng đã có mặt ngay sau bão để kiểm tra và dọn dẹp, thể hiện sự quyết tâm vượt qua khó khăn.

Tuy nhiên, năm học mới cận kề, việc khắc phục kịp thời đòi hỏi sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các cấp chính quyền và cộng đồng. Hy vọng rằng, với nỗ lực chung tay, học sinh Hà Tĩnh sẽ sớm được trở lại lớp học an toàn và đầy đủ.