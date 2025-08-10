Bắt đối tượng chuyên đột nhập Homestay ở Đắk Lắk “săn” đồ xịn của khách du lịch

Cựu Thủ tướng Ukraine trong cơn tuyệt vọng thừa nhận quân đội không còn lý do gì để chiến đấu
Ngày 10/8, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp một đối tượng nhiều lần đột nhập vào một Homestay trên địa bàn trộm cắp nhiều tài sản của khách du lịch.
Đó là Nguyễn Quốc Huy (37 tuổi) trú tại phường Thành Nhất (TP Buôn Ma Thuột cũ), tỉnh Đắk Lắk. Huy từng có 2 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.
Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây, vì cần tiền tiêu xài nên Huy đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.
Ngày 24/7, Huy đột nhập vào các phòng của một Homestay trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) trộm cắp 1 chiếc điện thoại Iphone 16 Promax, 1 điện thoại Iphone 15, 1 điện thoại Iphone 11 và 1 chiếc máy tính xách tay của khách du lịch.
Đến khoảng 1h30 phút ngày 6/8, Huy tiếp tục đột nhập vào Homestay trên trộm cắp 1 chiếc điện thoại Iphone 15 Promax và 1 đồng hồ đeo tay.
Rạng sáng cùng ngày, Huy tiếp tục quay lại Homestay để trộm cắp thì bị người dân phát hiện, hô hoán nên bỏ chạy.
Vào cuộc điều tra, truy xét, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng bắt được Huy.
