Điều tra nguyên nhân một người đàn ông ở Đắk Lắk tử vong bất thường dưới giếng

Ngày 7/8, một lãnh đạo UBND phường Tân An xác nhận, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông được phát hiện dưới giếng tại thôn 2, phường Tân An (xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột cũ) tỉnh Đắk Lắk.

Hiện trường vụ người đàn ông tử vong dưới giếng nước tại thôn 2, phường Tân An (xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột cũ) tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, trong lúc đi làm rẫy tại thôn 2, phường Tân An, người dân phát hiện một thi thể nam giới trong tư thế treo cổ dưới giếng nước. Sự việc nhanh chóng được trình báo đến cơ quan công an.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại hiện trường, tổ chức trục vớt thi thể nạn nhân lên mặt đất để phục vụ công tác điều tra.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Trần Trọng Đ. (37 tuổi), trú tại phường Tân An, (xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột cũ) tỉnh Đắk Lắk.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.