Nữ quản lý một trang facebook chuyên tổng hợp tin tức ở Đắk Lắk bị tạt mắm tôm vào nhà

Ngày 10/8, thông tin từ Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đang xác minh thông tin một gia đình trên địa bàn phường bị người lạ tạt mắm tôm, chất bẩn vào nhà.

Người đàn ông áo đen tạt và bôi mắm tôm, chất bẩn lên cửa nhà chị S. tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh chụp màn hình.

Cùng ngày, chị L.N.H.S. (quản lý một trang facebook chuyên tổng hợp các tin tức an ninh trật tự, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), cho biết đã gửi đơn đến cơ quan công an, đề nghị xác minh, xử lý người đã tạt mắm tôm, chất bẩn vào nhà mình.

Clip một người đàn ông mặc đồ đen trùm kín đầu tạt mắm tôm, chất bẩn vào nhà chị S. tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo trình bày của chị S, vài hôm trước chị có đứng xem một vụ đánh ghen xảy ra trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột. Thời điểm đó, có người nghĩ chị S. quay video nên đã tiếp cận, đe dọa.

Mặc dù chị S. đã giải thích chỉ ngồi xem, không quay video nhưng vẫn bị người khác chụp hình chị và biển số xe kèm theo lời đe dọa sẽ tìm tới nhà.

“Khoảng 3h 40 sáng 10/8, cả nhà tôi đang ngủ thì nghe mùi hôi xộc vào nhà kèm theo tiếng động lạ. Khi tôi mở camera an ninh kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông mặc áo đen tạt, bôi mắm tôm và dầu nhớt lên cửa nhà tôi. Vụ việc khiến cả gia đình tôi rất bất an, lo lắng”, chị S nói.

Được biết, chị S. hiện là quản lý của một trang một trang facebook chuyên tổng hợp các tin tức an ninh trật tự với 600.000 người theo dõi.