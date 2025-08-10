Nữ quản lý một trang facebook chuyên tổng hợp tin tức ở Đắk Lắk bị tạt mắm tôm vào nhà

Mặt mộc của Jennie
Giọng ca "Mantra" gây chú ý vì để mặt mộc, diện thời trang bình dân khi dạo phố Paris. Chiếc áo mà cô mặc nhanh chóng gây sốt, được người hâm mộ săn đón.
Ngày 10/8, thông tin từ Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đang xác minh thông tin một gia đình trên địa bàn phường bị người lạ tạt mắm tôm, chất bẩn vào nhà.
Cùng ngày, chị L.N.H.S. (quản lý một trang facebook chuyên tổng hợp các tin tức an ninh trật tự, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), cho biết đã gửi đơn đến cơ quan công an, đề nghị xác minh, xử lý người đã tạt mắm tôm, chất bẩn vào nhà mình.
Theo trình bày của chị S, vài hôm trước chị có đứng xem một vụ đánh ghen xảy ra trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột. Thời điểm đó, có người nghĩ chị S. quay video nên đã tiếp cận, đe dọa.
Mặc dù chị S. đã giải thích chỉ ngồi xem, không quay video nhưng vẫn bị người khác chụp hình chị và biển số xe kèm theo lời đe dọa sẽ tìm tới nhà.
“Khoảng 3h 40 sáng 10/8, cả nhà tôi đang ngủ thì nghe mùi hôi xộc vào nhà kèm theo tiếng động lạ. Khi tôi mở camera an ninh kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông mặc áo đen tạt, bôi mắm tôm và dầu nhớt lên cửa nhà tôi. Vụ việc khiến cả gia đình tôi rất bất an, lo lắng”, chị S nói.
Được biết, chị S. hiện là quản lý của một trang một trang facebook chuyên tổng hợp các tin tức an ninh trật tự với 600.000 người theo dõi.
Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia do một người Trung Quốc cầm đầu, trả cho mỗi phụ nữ 300-400 triệu đồng/ca, giải cứu 11 trẻ sơ sinh.