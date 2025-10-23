Bắt đối tượng giấu súng AK, 6 viên đạn qua biên giới Tây Ninh

Trưa 23/10, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (đóng tại xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh), Thượng tá Phạm Thành Trung cho biết, lực lượng vừa bắt giữ đối tượng cất giấu khẩu súng AK cùng 6 viên đạn khi làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Hưng (25 tuổi, ngụ xã Kiến Xương, Hưng Yên) bị bắt mang theo vũ khí quân dụng qua biên giới. Ảnh: BĐBP

Khoảng 15 giờ ngày 22/10, tại khu vực kiểm soát cửa khẩu biên phòng Mỹ Quý Tây, (đóng tại ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, Tây Ninh), lực lượng làm nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh và một số đơn vị nghiệp vụ phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Hưng (25 tuổi, ngụ xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên) có hành vi mang theo vũ khí quân dụng khi làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia.

Khẩu súng AK cùng 6 viên đạn cất giấu trong túi quần vợt bị BĐBP phát hiện. Ảnh: BĐBP

Thời điểm kiểm tra hành lý, Đồn biên phòng phát hiện trong túi xách của Hưng có một túi đựng vợt cầu lông, bên trong cất giấu một khẩu súng AK có kim hoả và một hộp tiếp đạn chứa sáu viên đạn AK.

Khẩn trương điều tra nhanh, lực lượng phát hiện tạm giữ thêm Nguyễn Văn Quân (36 tuổi, ngụ phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh) đi cùng Hưng đang đứng chờ tại khu vực bãi xe thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý Tây để cùng xuất cảnh sang Campuchia.

Lực lượng lập biên bản, tạm giữ tang vật, niêm phong khẩu súng và đạn, đồng thời áp giải Nguyễn Hoàng Hưng và mời Nguyễn Văn Quân về trụ sở để phục vụ điều tra.