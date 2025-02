Bất ngờ lời khai của nghi phạm dùng súng cướp tài sản tại nhà Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước Lời khai của nghi phạm dùng súng cướp tài sản tại nhà Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước

Ngày 14/2, tại cơ quan công an, đối tượng Đỗ Tuấn Anh thừa nhận hành vi cướp tài sản tại nhà Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước. Lý do đi cướp tài sản do Đỗ Tuấn Anh vay tiền nhiều người, không có khả năng trả nợ.