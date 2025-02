Bắt nghi phạm dùng súng cướp tài sản tại nhà Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước

Theo thông tin điều tra ban đầu: Vào lúc 22 giờ 20 phút, ngày 12/2/2025, Công an thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước nhận được tin từ điện thoại ông Nguyễn Tấn Hải (47 tuổi, hiện là phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước). Ông Hải báo tin về việc, có một người lạ đã đột nhập vào nhà ông ở tổ 2, khu phố 2, phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành. Người này đã khống chế chị P.T.T.T. (29 tuổi, người giúp việc nhà cho gia đình ông Hải).

Lập tức, lãnh đạo Công an thị xã Chơn Thành đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo, bố trí lực lượng phối hợp xử lý. Xác định nghi can đang lẩn trốn trong nhà ông Hải, lực lượng công an đã tiến hành bao vây.

Tuy nhiên khi thấy lực lượng công an, đối tượng đã dùng súng và dao khống chế chị T., uy hiếp lực lượng truy bắt. Sau đó, tên cướp lên xe máy để bên hông nhà tăng tốc bỏ trốn.

Nghi phạm Đỗ Tuấn Anh cùng vũ khí, công cụ... gây án. Ảnh: C.A

Ngay sau đó, lực lượng công an đã tổ chức truy đuổi và bắt giữ được nghi phạm khi đến đoạn đường Phạm Hồng Thái (thuộc tổ 1, khu phố 9, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành).

Qua đấu tranh, nghi phạm khai tên Đỗ Tuấn Anh, 47 tuổi, ngụ tổ 2, ấp 7, xã Lộc Thái. Công an thu giữ tang vật gồm 1 súng ổ xoay, 7 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay, 3 còng số 8, 1 súng bắn điện, 1 con dao, 1 đoạn dây dù và 1 cuộn băng keo.

Đỗ Tuấn Anh khai từng là Trưởng Công an xã Lộc Thái, trước khi chuyển ngành sang làm việc cho Hội Nông dân xã Lộc Thái.

Nhận thấy hành vi khống chế người làm, sử dụng súng, băng keo, còng số 8 và xe máy, rất giống một vụ cướp từng xảy ra ở tỉnh Bình Phước, nên Công an thị xã Chơn Thành đã đấu tranh khai thác nghi phạm.

Sau nhiều giờ đấu tranh, Đỗ Tuấn Anh đã buộc khai nhận: Y chính là người mang súng đột nhập bà Trần Thị Ánh Tuyết (58 tuổi, nguyên bí thư Huyện ủy Lộc Ninh) cướp tài sản cách đây hơn 5 năm.

Cách đây 5 năm, Đỗ Tuấn Anh khai nhận là người đã gây ra vụ cướp tài sản của nguyên Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh Trần Thị Ánh Tuyết. Ảnh: Dương Hinh

Cụ thể: Khoảng 12 giờ trưa 25/12/2019, bà Trần Thị Ánh Tuyết (52 tuổi, ngụ khu phố Phú Thịnh, P.Tân Phú, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) cùng tài xế vừa đi làm về nhà, trên đường vành đai hồ Suối Cam. Khi bà Tuyết vừa mở cổng bước vào trong sân thì bất ngờ, một người đàn ông mặc áo khoác, che kín mặt chạy xe máy vào sân nhà cùng với xe chở bà Tuyết.

Vừa vào tới sân, người này liền nhảy xuống xe, rút súng ra chĩa vào bà Tuyết cùng tài xế; sau đó, người này trói cả hai lại, cướp số tiền 30 triệu đồng, rồi bỏ trốn.

Sau khi đối tượng tẩu thoát, tài xế của bà Tuyết cố gắng tự mở trói và giải thoát cho nữ chủ nhà, đồng thời gọi điện trình báo cơ quan công an. Bà Trần Thị Ánh Tuyết lúc đó là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh. Sau này, bà Tuyết giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ và hiện nay đã nghỉ hưu.

Được biết, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước đang chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục thực nghiệm hiện trường, lấy lời khai Đỗ Tuấn Anh (47 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh) để điều tra hành vi cướp tài sản; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị quyết liệt đấu tranh, điều tra mở rộng vụ án.