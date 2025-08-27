Bắt quả tang 2 cơ sở massage ở Đắk Lắk cung cấp dịch vụ “không lành mạnh”

Ngày 27/8, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để xử lý 2 cơ sở massage trên địa bàn có hoạt động mại dâm.

Lực lượng công an tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng. Ảnh Công an tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, vào đêm ngày 17/8, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại Cơ sở kinh doanh Massage Thanh Hằng (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận khi khách có nhu cầu mua dâm thì các nhân viên nữ trên sẽ bán dâm với giá từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng/lần.

Tiếp đó, lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra Cơ sở kinh doanh Massage Yoko tại tầng 10 khách sạn Dakruco (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk). Qua kiểm tra, phát hiện có 2 phòng dịch vụ đang có hoạt động mua bán dâm.

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang nhân viên massage có hành mua bán dâm. Ảnh Công an tỉnh Đắk Lắk.

Quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận là nhân viên phục vụ massage cho khách. Khi khách có nhu cầu mua dâm thì sẽ bán dâm với giá từ 1 triệu đồng/lần, trong đó các quản lý của cơ sở massage được chia 500.000 đồng/lần bán dâm.

Tại 2 cơ sở massage trên đều có sự thỏa thuận, thống nhất giữa nhân viên quản lý, nhân viên bán vé dẫn khách và các nhân viên nữ massage.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ 4 đối tượng có liên quan là quản lý, nhân viên bán vé của 2 cơ sở massage trên và lập hồ sơ xử lý hành chính đối với 6 khách mua dâm và 6 gái bán dâm.

Đồng thời, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.