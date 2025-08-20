Người đàn ông ở Đắk Lắk lái ô tô bán tải trên bãi biển gây náo loạn, lĩnh án tù

Ngày 20/8, thông tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Viện KSND khu vực 11 vừa phối hợp với TAND cùng cấp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Ngọc Cường (SN 1981, trú tại xã Tuy An Nam, Đắk Lắk) về tội gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Phạm Ngọc Cường (SN 1981, trú tại xã Tuy An Nam, Đắk Lắk) tại phiên tòa. Ảnh vksdaklak.gov.vn

Theo cáo trạng, vào khoảng 13h 30 phút ngày 31/5, Cường điều khiển xe ô tô bán tải chạy dọc bãi biển từ thôn Chính Nghĩa, xã An Phú đến khu vực resort SaLa thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ), nay là phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Trong quá trình di chuyển, xe bán tải bị ngập nước, lún cát và phải nhờ xe cẩu kéo lên.

Đến khoảng 17h cùng ngày, (vào dịp Tết Đoan Ngọ) khi trên bãi biển có đông người dân và du khách tắm biển, vui chơi, Cường tiếp tục lái xe dọc bờ biển theo hướng ngược về xã An Phú.

Trong quá trình điều khiển, bị cáo nhiều lần bấm còi inh ỏi khiến mọi người hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn, gây mất an toàn cho tính mạng, sức khỏe của người dân, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, dịch vụ tại khu vực.

Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, cùng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX TAND khu vực 11 đã tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Cường 6 tháng tù giam.