Nguyên nhân xe khách chở 46 người lật nghiêng ở Đắk Lắk

Chiều 19/8, theo báo cáo ban đầu của Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 5h 15 phút cùng ngày, tại Km1714+100 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk).

Hiện trường vụ xe khách chở 46 người bị lật nghiêng tại Đắk Lắk.

Vào thời điểm trên, anh Kim Nươl (SN 1986, ngụ TP Cần Thơ) điều khiển xe khách mang BSK: 50H-550.55 chở theo 46 người (kể cả lái xe) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk đi Gia Lai.

Khi đến đoạn đường trên, xe khách bị lật nghiêng khiến nhiều người bị thương. Trong đó, có 2 người bị dập tay, 1 người gãy nhiều xương sườn.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế lạ đường, lái xe không chú ý quan sát.

Kết quả kiểm tra, tài xế điều khiển xe khách âm tính với chất ma túy, không có nồng độ cồn.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết đơn vị đang phối hợp với Trung tâm Y tế Krông Búk huy động nhân lực, phương tiện tổ chức cấp cứu cho các bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông.

Bệnh nhân bị thương trong vụ lật xe khách ở Đắk Lắk được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Theo ông Giáp, hiện đơn vị đã tiếp nhận 11 bệnh nhân. Sức khỏe các bệnh nhân đang tạm ổn định và không có bệnh nhân nào nguy hiểm đến tính mạng.

Cùng ngày, một lãnh đạo Trung tâm Y tế Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết ngay sau khi xảy ra tai nạn, đơn vị đã điều động tổ cấp cứu lưu động cùng phương tiện đến hiện trường sơ cứu và đưa các nạn nhân về bệnh viện.

Tổng cộng, Trung tâm tiếp nhận 38 bệnh nhân, trong đó có 1 người bị mắc kẹt trong xe, phải mất nhiều giờ mới được đưa ra ngoài.

"Hiện đơn vị đã chuyển 11 bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Đồng thời, tiếp tục theo dõi, sàng lọc và chuyển lên tuyến trên một số bệnh nhận khác. Tất cả các bệnh nhân sức khỏe tạm ổn định", lãnh đạo Trung tâm Y tế Krông Búk thông tin.