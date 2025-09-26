Ngày 26/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng TP.HCM bắt giữ Lê Đinh Thi (23 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Giả danh nhân viên điện lực, lừa cài đặt ứng dụng chiếm đoạt 2,25 tỷ đồng

Theo điều tra, ngày 3/8, ông L.V.T (55 tuổi, ngụ TP.HCM) bị kẻ gian giả danh nhân viên điện lực hướng dẫn cài ứng dụng “CSKH EVN SPC”.

Lê Đinh Thi tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Sau khi được yêu cầu xác thực khuôn mặt trên ứng dụng, ông T bất ngờ phát hiện toàn bộ 2,25 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng Sacombank của mình đã bị chiếm đoạt nên đến cơ quan công an trình báo.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định số tiền trên được chuyển vào tài khoản của Thi nên đã mời đối tượng này làm việc.

Tại cơ quan công an, Thi khai nhận từng bị lôi kéo sang khu vực biên giới làm việc với lời hứa “lương 1.200 USD/tháng”.

Ban đầu, Thi được giao nhiệm vụ giả danh nhân viên điện lực, sau đó tham gia xác thực sinh trắc học phục vụ các giao dịch lừa đảo của đường dây này.

Công an TP.HCM khuyến cáo, để phòng tránh việc bị lừa đảo, bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu, xác thực khuôn mặt hoặc vân tay... theo yêu cầu từ người lạ.

Không cài đặt ứng dụng, bấm vào những liên kết không rõ nguồn gốc; chỉ tải ứng dụng từ App Store hoặc Google Play; cần cảnh giác trước những lời hứa hẹn về “việc nhẹ lương cao”.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất.

Ngoài ra, Công an TP.HCM thông báo, ai là bị hại của nhóm đối tượng trên hãy đến Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM để phối hợp điều tra, xử lý.