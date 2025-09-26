Giám đốc tự giới thiệu là con rể lãnh đạo Công an Hà Nội để lừa đảo

Ngày 26/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phí Thế Hiển (SN 1980, ở phường Phú Diễn) án 15 năm tù và Nguyễn Thị Thanh Mai (SN 1981, ở phường Định Công) 13 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, hai người thành lập Công ty địa ốc Giao Châu và kinh doanh thua lỗ, không có nhân viên, không còn hoạt động nhưng vẫn thuê địa điểm làm trụ sở.

Để có tiền chi tiêu, Hiển giới thiệu với nhiều người việc bản thân là: “Con của lãnh đạo cấp cao; là con rể của lãnh đạo Công an TP Hà Nội”. Bị cáo còn “nổ” đang mang quân hàm Thiếu tướng thuộc Tổng cục Tình báo Quốc phòng.

Hiển và Mai cũng tự giới thiệu là vợ chồng, đang kinh doanh bất động sản, có nhiều dự án lớn. Qua đây, các bị cáo lừa đảo 3 trường hợp, chiếm đoạt tổng số 3,9 tỷ đồng.

Vụ đầu tiên xảy ra từ năm 2023, bị cáo Hiển giới thiệu thân thế của mình với ông Đỗ Chiểu, giám đốc một doanh nghiệp, đồng thời khẳng định có một mỏ đất tại Hòa Bình, cần đơn vị thực hiện san gạt, bán đất. Do tin tưởng, ông Chiểu chuyển 300 triệu đồng đặt cọc và bị chiếm đoạt.

Vụ thứ 2, năm 2024, Hiển quen anh Nguyễn Hà Anh – giám đốc một doanh nghiệp và có điều kiện kinh tế. Bị cáo giới thiệu nhân thân của mình nhằm nhận được sự “kính nể” và do vậy, anh Hà Anh nhờ cậy bị cáo: “Có việc gì thì giúp đỡ”.

Sau đó, Hiển cho biết đang thuê lại một khu đất của Tổng công ty HUD ở nội thành và do có quan hệ với lãnh đạo Công an Hà Nội nên sẽ xin được giấy phép làm bãi xe trung chuyển tại đây.

Hiển và Mai cho hay doanh nghiệp của mình “có 100 đầu container” nên nếu làm được bãi xe, sẽ thu lợi nhuận lớn. Bị cáo khẳng định vốn đầu tư cần 10 tỷ đồng và rủ anh Hà Anh tham gia. Tin tưởng các bị cáo, anh Hà Anh huy động tiền, chuyển 2 tỷ đồng để ký hợp đồng góp vốn.

Cũng trong năm 2024, Hiển còn giới thiệu bản thân là sĩ quan nên có thể mua lại một xí nghiệp quân đội nhằm dùng pháp nhân này thực hiện các dự án quốc phòng. Qua đây, bị cáo lừa anh Hà Anh và bạn của anh thêm 1,2 tỷ đồng.

Đến khi 2 bị cáo không thực hiện được hợp đồng và cũng không trả lại tiền, các bị hại làm đơn tố cáo ra Phòng cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội. Quá trình điều tra, cảnh sát thu giữ 850 triệu đồng tang vật do bị cáo Mai chưa chi tiêu hết.