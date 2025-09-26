Chủ đề nóng

Giám đốc tự giới thiệu là con rể lãnh đạo Công an Hà Nội để lừa đảo

Thứ sáu, ngày 26/09/2025 12:14 GMT+7
Giới thiệu bản thân mang quân hàm Thiếu tướng và là con rể lãnh đạo Công an Hà Nội, nam giám đốc lợi dụng sự “kính nể” của các bị hại để mời họ cùng tham gia kinh doanh rồi chiếm đoạt tiền góp vốn.
Ngày 26/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phí Thế Hiển (SN 1980, ở phường Phú Diễn) án 15 năm tù và Nguyễn Thị Thanh Mai (SN 1981, ở phường Định Công) 13 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, hai người thành lập Công ty địa ốc Giao Châu và kinh doanh thua lỗ, không có nhân viên, không còn hoạt động nhưng vẫn thuê địa điểm làm trụ sở.

Để có tiền chi tiêu, Hiển giới thiệu với nhiều người việc bản thân là: “Con của lãnh đạo cấp cao; là con rể của lãnh đạo Công an TP Hà Nội”. Bị cáo còn “nổ” đang mang quân hàm Thiếu tướng thuộc Tổng cục Tình báo Quốc phòng.

Hiển và Mai cũng tự giới thiệu là vợ chồng, đang kinh doanh bất động sản, có nhiều dự án lớn. Qua đây, các bị cáo lừa đảo 3 trường hợp, chiếm đoạt tổng số 3,9 tỷ đồng.

Vụ đầu tiên xảy ra từ năm 2023, bị cáo Hiển giới thiệu thân thế của mình với ông Đỗ Chiểu, giám đốc một doanh nghiệp, đồng thời khẳng định có một mỏ đất tại Hòa Bình, cần đơn vị thực hiện san gạt, bán đất. Do tin tưởng, ông Chiểu chuyển 300 triệu đồng đặt cọc và bị chiếm đoạt.

Vụ thứ 2, năm 2024, Hiển quen anh Nguyễn Hà Anh – giám đốc một doanh nghiệp và có điều kiện kinh tế. Bị cáo giới thiệu nhân thân của mình nhằm nhận được sự “kính nể” và do vậy, anh Hà Anh nhờ cậy bị cáo: “Có việc gì thì giúp đỡ”.

Sau đó, Hiển cho biết đang thuê lại một khu đất của Tổng công ty HUD ở nội thành và do có quan hệ với lãnh đạo Công an Hà Nội nên sẽ xin được giấy phép làm bãi xe trung chuyển tại đây.

Hiển và Mai cho hay doanh nghiệp của mình “có 100 đầu container” nên nếu làm được bãi xe, sẽ thu lợi nhuận lớn. Bị cáo khẳng định vốn đầu tư cần 10 tỷ đồng và rủ anh Hà Anh tham gia. Tin tưởng các bị cáo, anh Hà Anh huy động tiền, chuyển 2 tỷ đồng để ký hợp đồng góp vốn.

Cũng trong năm 2024, Hiển còn giới thiệu bản thân là sĩ quan nên có thể mua lại một xí nghiệp quân đội nhằm dùng pháp nhân này thực hiện các dự án quốc phòng. Qua đây, bị cáo lừa anh Hà Anh và bạn của anh thêm 1,2 tỷ đồng.

Đến khi 2 bị cáo không thực hiện được hợp đồng và cũng không trả lại tiền, các bị hại làm đơn tố cáo ra Phòng cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội. Quá trình điều tra, cảnh sát thu giữ 850 triệu đồng tang vật do bị cáo Mai chưa chi tiêu hết.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 'Đại gia' Đinh Trường Chinh lãnh án; cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng hầu tòa

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: "Đại gia" Đinh Trường Chinh lãnh án; cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng hầu tòa

Nợ nần, bán xe rồi hoang báo bị cướp, cô gái ở Hà Nội bị phạt 3 triệu đồng

Nợ nần, bán xe rồi hoang báo bị cướp, cô gái ở Hà Nội bị phạt 3 triệu đồng

Lào Cai: Khởi tố nguyên Giám đốc, Phó giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt

Lào Cai: Khởi tố nguyên Giám đốc, Phó giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt

Lời khai nghi phạm giật điện thoại của người phụ nữ khuyết tật khiến nạn nhân đau buồn treo cổ tự tử

Bà N.T.T.T (46 tuổi, phường Long An, Tây Ninh) bị đôi nam nữ giật lấy chiếc điện thoại trị giá khoảng 2,5 triệu đồng, do buồn nạn nhân đã treo cổ tự tử.

Lợi dụng quen biết thẩm phán, nam ca sĩ nhận 2,8 tỷ đồng để "chạy án"

Pháp luật
Lợi dụng quen biết thẩm phán, nam ca sĩ nhận 2,8 tỷ đồng để 'chạy án'

Đà Nẵng: Nguyên Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam lĩnh án vì lập khống hàng trăm chuyến ca nô

Pháp luật
Đà Nẵng: Nguyên Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam lĩnh án vì lập khống hàng trăm chuyến ca nô

Đà Nẵng: Hé lộ thêm mắt xích trong đường dây lừa đảo bất động sản hơn 2 tỷ đồng

Pháp luật
Đà Nẵng: Hé lộ thêm mắt xích trong đường dây lừa đảo bất động sản hơn 2 tỷ đồng

Lào Cai: Khởi tố nguyên Giám đốc, Phó giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt

Pháp luật
Lào Cai: Khởi tố nguyên Giám đốc, Phó giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt

Hậu vệ người Mường đang khoác áo Thể Công Viettel, từng được gọi lên ĐT Việt Nam
Thể thao

Hậu vệ người Mường đang khoác áo Thể Công Viettel, từng được gọi lên ĐT Việt Nam

Thể thao

Bùi Văn Đức là hậu vệ thuộc biên chế CLB Thể Công Viettel và từng được gọi lên ĐT Việt Nam hồi tháng 6/2023.

Thanh toán số trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong chuyển đổi số quốc gia
Kinh tế

Thanh toán số trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong chuyển đổi số quốc gia

Kinh tế

Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN) cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại như thẻ nội địa và ví điện tử. Đồng thời, tăng cường hợp tác công - tư để đảm bảo một hệ sinh thái thanh toán toàn diện, an toàn, hiệu quả.

Tổ hợp tác làm giàu của nông dân Lâm Đồng, nơi này có cây sầu riêng thấp mà trái quá trời
Nhà nông

Tổ hợp tác làm giàu của nông dân Lâm Đồng, nơi này có cây sầu riêng thấp mà trái quá trời

Nhà nông

Nhiều tổ hợp tác nông nghiệp ở tỉnh Lâm Đồng (sau sáp nhập tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận) đã góp phần nhân rộng các quy trình thực hành nông nghiệp tốt, nâng cao chất lượng nông sản. Những năm qua, Tổ hợp tác Sản xuất sầu riêng VietGap thôn 14, thôn 16 xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Đắk Nông trước đây) đi vào hoạt động hiệu quả.

Chủ tịch phường Long An khen đột xuất lực lượng phá án vụ giật điện thoại phụ nữ khuyết tật
Tin tức

Chủ tịch phường Long An khen đột xuất lực lượng phá án vụ giật điện thoại phụ nữ khuyết tật

Tin tức

Chủ tịch UBND phường Long An Võ Hồng Thảo đã biểu dương tinh thần, trách nhiệm của lực lượng công an điều tra truy xét 2 đối tượng giật điện thoại phụ nữ khuyết tật.

Các cựu giám đốc điện lực Bình Thuận lãnh án tù do nhận hối lộ liên quan đến Tập đoàn Tuấn Ân
Tin tức

Các cựu giám đốc điện lực Bình Thuận lãnh án tù do nhận hối lộ liên quan đến Tập đoàn Tuấn Ân

Tin tức

Sau 4 ngày xét xử, ngày 26/9, TAND tỉnh Lâm Đồng, đã tuyên án đối với 26 bị cáo trong vụ án: Đưa hối lộ, nhận hối lộ; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; in, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước - xảy ra tại Tập đoàn Tuấn Ân và Công ty Điện lực Bình Thuận (cũ).

Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu xử lý triệt để tình trạng thấm, dột tại công trình khoa học trăm tỷ
Kinh tế

Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu xử lý triệt để tình trạng thấm, dột tại công trình khoa học trăm tỷ

Kinh tế

Chỉ đạo sửa chữa Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang nhấn mạnh: Phải khắc phục triệt để tình trạng thấm, dột, giữ nguyên thiết kế kiến trúc, đảm bảo kết cấu chịu lực và hiệu quả đầu tư lâu dài.

Điện Biên: Hoàn thành làm mới 80 nhà ở cho người dân bị thiệt hại do lũ quét, lở đất
Điện Biên Hôm Nay

Điện Biên: Hoàn thành làm mới 80 nhà ở cho người dân bị thiệt hại do lũ quét, lở đất

Điện Biên Hôm Nay

Sáng ngày 26/9, tại bản Háng Pù Xi, xã Xa Dung, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên tổ chức lễ công bố hoàn thành làm mới 80 ngôi nhà cho người dân bị thiệt hại do lũ quét, lở đất tại các xã: Xa Dung, Na Son, Tìa Dình, tỉnh Điện Biên.

Coca-Cola Việt Nam hết hạn thuê đất ở TP.HCM, chuyển nhà máy về tỉnh Tây Ninh
Chuyển động Sài Gòn

Coca-Cola Việt Nam hết hạn thuê đất ở TP.HCM, chuyển nhà máy về tỉnh Tây Ninh

Chuyển động Sài Gòn

Sở Tài chính TP.HCM thông báo tại buổi họp báo ngày 25/9 về việc Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam hết hạn hợp đồng thuê đất tại TP.HCM. Sắp tới, TP.HCM sẽ tiếp nhận lại khu đất ở phường Linh Xuân, TP.HCM.

Loại củ gia vị chứa allicin, tăng khả năng kháng khuẩn, hỗ trợ miễn dịch, đem ngâm chua ngọt vừa ngon vừa tốt
Gia đình

Loại củ gia vị chứa allicin, tăng khả năng kháng khuẩn, hỗ trợ miễn dịch, đem ngâm chua ngọt vừa ngon vừa tốt

Gia đình

Loại củ này có chứa các hợp chất hoạt tính như allicin, có đặc tính chống oxy hóa cao giúp tăng cường sức khỏe tổng thể.

Nguyên TBT báo Bình Dương và báo Bà Rịa-Vũng Tàu làm Phó TBT báo Sài Gòn Giải Phóng
Chuyển động Sài Gòn

Nguyên TBT báo Bình Dương và báo Bà Rịa-Vũng Tàu làm Phó TBT báo Sài Gòn Giải Phóng

Chuyển động Sài Gòn

Sau sáp nhập, 2 nguyên Tổng Biên tập (TBT) báo Bình Dương và báo Bà Rịa-Vũng Tàu được bổ nhiệm làm Phó TBT báo Sài Gòn Giải Phóng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII thống nhất mục tiêu đưa tỉnh trở thành cực tăng trưởng mới
Tin tức

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII thống nhất mục tiêu đưa tỉnh trở thành cực tăng trưởng mới

Tin tức

Sau 2,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", sáng 26/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Khánh Hòa được bổ nhiệm giữ chức vụ mới
Tin tức

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Khánh Hòa được bổ nhiệm giữ chức vụ mới

Tin tức

Sáng 26/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, nhiều cư dân chung cư ở TP.HCM nhập viện
Chuyển động Sài Gòn

Nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, nhiều cư dân chung cư ở TP.HCM nhập viện

Chuyển động Sài Gòn

Hàng loạt cư dân, bao gồm cả người lớn và trẻ em, tại một chung cư ở phường Long Bình, TP.HCM, đã có các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một cửa hàng trong khu vực. Ước tính có khoảng 100 người bị ảnh hưởng.

'Đừng nghĩ cầu thủ Việt kiều là ghê gớm'
Thể thao

"Đừng nghĩ cầu thủ Việt kiều là ghê gớm"

Thể thao

Tôi không bất ngờ với cách mà các HLV tại V.League đang dùng cầu thủ Việt kiều. Có lẽ một bộ phận người hâm mộ ngộ nhận rằng cứ Việt kiều là hay hơn nội binh.

Đức bất ngờ đưa ra đề nghị hời cho Ukraine, đặt Nga vào thế khó
Điểm nóng

Đức bất ngờ đưa ra đề nghị hời cho Ukraine, đặt Nga vào thế khó

Điểm nóng

Thủ tướng Đức Friedrich Merz viết trong bài bình luận trên tờ Financial Times ngày 25/9 rằng, EU nên cung cấp cho Ukraine khoản vay không tính lãi gần 140 tỷ euro (163 tỷ đô la), chỉ được hoàn trả sau khi Nga đồng ý bồi thường chiến tranh.

Trung Quốc: Nạn nhân bị cưỡng hiếp lần đầu tiên được công nhận là "tai nạn lao động"
Xã hội

Trung Quốc: Nạn nhân bị cưỡng hiếp lần đầu tiên được công nhận là “tai nạn lao động”

Xã hội

Một phụ nữ Trung Quốc bị sếp cưỡng hiếp trong chuyến công tác và sau đó bị sa thải đã trở thành trường hợp đầu tiên ở nước này được cơ quan chức năng công nhận là “tai nạn lao động”.

Đã xác định món ăn gây ngộ độc cho 42 học sinh, giáo viên ở Hưng Yên
Xã hội

Đã xác định món ăn gây ngộ độc cho 42 học sinh, giáo viên ở Hưng Yên

Xã hội

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên đã có kết luận vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tập thể, xảy ra tại Trường Tiểu học An Mỹ, xã Phụ Dực vào ngày 3/9/2025.

Việt Nam có tòa nhà thông minh đầu tiên đạt chuẩn quốc tế SPIRE
Chuyển động Sài Gòn

Việt Nam có tòa nhà thông minh đầu tiên đạt chuẩn quốc tế SPIRE

Chuyển động Sài Gòn

Trung tâm đổi mới sáng tạo Galaxy Innovation Hub (GiHub), nằm trong Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP), hôm nay được công bố là tòa nhà thông minh đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ quốc tế SPIRE, một mốc quan trọng khẳng định năng lực vận hành và tiêu chuẩn quốc tế của các công trình công nghệ tại Việt Nam.

Viên ngọc nào được Từ Hi Thái Hậu yêu thích nhất nhưng cuối cùng lại bị thất lạc?
Đông Tây - Kim Cổ

Viên ngọc nào được Từ Hi Thái Hậu yêu thích nhất nhưng cuối cùng lại bị thất lạc?

Đông Tây - Kim Cổ

Từ Hi Thái Hậu gần như bị ám ảnh bởi ngọc trai, dù có quý giá đến nhường nào bà đều muốn sở hữu.

Lại mượn danh vấn đề nhân quyền để thông tin, đánh giá sai lệch
Tin tức

Lại mượn danh vấn đề nhân quyền để thông tin, đánh giá sai lệch

Tin tức

Thời gian qua, lực lượng Công an đã bắt giữ một số đối tượng lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Song vẫn với chiêu bài cũ, các thế lực thù địch lại lu loa xuyên tạc, cho rằng Việt Nam vi phạm “tự do, dân chủ, nhân quyền”.

Thanh niên Nhật 33 tuổi yêu mẹ của bạn, mua nhà 7 tỷ đồng để thuyết phục gia đình
Xã hội

Thanh niên Nhật 33 tuổi yêu mẹ của bạn, mua nhà 7 tỷ đồng để thuyết phục gia đình

Xã hội

Một người đàn ông Nhật Bản "gây bão” mạng khi quyết định phá vỡ rào cản tuổi tác, công khai yêu mẹ của bạn học hơn mình 21 tuổi và chi gần 40 triệu yen (272.000 USD, tương đương 7 tỷ đồng) để mua nhà nhằm chứng minh tình cảm chân thành.

Khánh thành nhà máy chế biến nông sản hơn 666 tỷ đồng, có vùng nguyên liệu 150ha khóm MD2 tại Cần Thơ
Nhà nông

Khánh thành nhà máy chế biến nông sản hơn 666 tỷ đồng, có vùng nguyên liệu 150ha khóm MD2 tại Cần Thơ

Nhà nông

Nhà máy chế biến Nông sản thực phẩm Westfood Hậu Giang được xây dựng trên diện tích 7ha, với tổng vốn đầu tư hơn 666 tỷ đồng và công suất thiết kế là 30.000 tấn thành phẩm/năm. Đây là một trong những nhà máy chế biến nông sản thực phẩm lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long.

Cổ phiếu thép dự kiến hưởng lợi quý 3/2025 nhờ tiêu thụ tăng và bất động sản, đầu tư công phục hồi
Nhà đất

Cổ phiếu thép dự kiến hưởng lợi quý 3/2025 nhờ tiêu thụ tăng và bất động sản, đầu tư công phục hồi

Nhà đất

Giá thép trong nước tiếp tục ổn định, cổ phiếu ngành thép được dự báo hưởng lợi trong quý 3/2025 khi tiêu thụ trong nước tăng mạnh, biên lợi nhuận cải thiện nhờ bất động sản phục hồi và đầu tư công giải ngân tích cực.

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 5 V.League 2025/2026: Hơi thở mới!
Thể thao

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 5 V.League 2025/2026: Hơi thở mới!

Thể thao

Chiến thắng thuyết phục của đội tân binh Ninh Bình FC trước nhà ĐKVĐ Thép xanh Nam Định được ví như một sự thách thức: Liệu đội bóng nào sẽ cản bước được những bước tiến đầy tham vọng của đội bóng cố Đô – nhân tố mới đang góp phần mang đến hơi thở mới cho giải đấu? Trên thực tế, vẫn còn những ứng cử viên khác sẵn sàng đảm trách phần việc ấy một khi họ cùng phát huy được sức mạnh thật sự của mình…

Hoàn thành vị trí việc làm, tiếp tục tinh giản biên chế để cải cách tiền lương theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm
Xã hội

Hoàn thành vị trí việc làm, tiếp tục tinh giản biên chế để cải cách tiền lương theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm

Xã hội

4/6 mục tiêu của cải cách tiền lương đã được thực hiện. Để tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, theo các chuyên gia, cần gấp rút hoàn thiện vị trí việc làm gắn với tiền lương và tiếp tục tinh giản biên chế.

Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Hà Minh Thắng: "Đức Phúc đã gặp sự cố sức khỏe ngay ngày đầu tiên đến Nga'
Văn hóa - Giải trí

Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Hà Minh Thắng: “Đức Phúc đã gặp sự cố sức khỏe ngay ngày đầu tiên đến Nga"

Văn hóa - Giải trí

Chia sẻ với Dân Việt, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Hà Minh Thắng cho biết, ngay ngày đầu tiên đến Nga, Đức Phúc đã gặp sự cố sức khỏe.

Chủ tịch nước Lương Cường kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Hoa Kỳ
Điểm nóng

Chủ tịch nước Lương Cường kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Hoa Kỳ

Điểm nóng

Chủ tịch nước Lương Cường đã kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 21 đến 24/9.

Hội chợ mùa Thu 2025 diễn ra vào tháng 10, Bộ Công Thương nhận nhiệm vụ 'nóng'
Kinh tế

Hội chợ mùa Thu 2025 diễn ra vào tháng 10, Bộ Công Thương nhận nhiệm vụ "nóng"

Kinh tế

Hội chợ mùa Thu năm 2025 dự kiến diễn ra từ 20/10 - 5/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, kết nối cung cầu, kết nối các chuỗi cung ứng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8%.

Đà Nẵng: Hiện trạng 3 dự án bất động sản Bách Đạt An chậm tiến độ
Nhà đất

Đà Nẵng: Hiện trạng 3 dự án bất động sản Bách Đạt An chậm tiến độ

Nhà đất

Ba dự án bất động sản của Công ty CP Bách Đạt An tại phường Điện Bàn Đông, TP. Đà Nẵng nhiều năm chậm tiến độ, vướng bồi thường giải phóng mặt bằng và chưa hoàn thiện hạ tầng, khiến hơn 1.000 người mua đất chưa có sổ đỏ.

Trồng thứ quả ruột đỏ au, ăn vào bổ mắt, Giám đốc HTX ở Tuyên Quang cùng nông dân làm giàu
Nhà nông

Trồng thứ quả ruột đỏ au, ăn vào bổ mắt, Giám đốc HTX ở Tuyên Quang cùng nông dân làm giàu

Nhà nông

Từ một quyết định táo bạo, anh Đoàn Văn Chung (thôn Quang Hải, xã Kim Bình, tỉnh Tuyên Quang) không chỉ đưa kinh tế gia đình vươn lên thành triệu phú mà còn mở ra con đường thoát nghèo bền vững cho hàng chục hộ dân nhờ đưa giống cây gấc lai cao sản về trồng thành công trên mảnh đất quê hương.

1

Một cái hang khổng lồ ở Đồng Nai, nơi trú ẩn của loài động vật hoang dã gì?

Một cái hang khổng lồ ở Đồng Nai, nơi trú ẩn của loài động vật hoang dã gì?

2

Tin bão mới nhất: Chuyên gia nói gì về 2 siêu bão Ragasa (bão số 9) và bão Yagi, dự báo về cơn bão mới?

Tin bão mới nhất: Chuyên gia nói gì về 2 siêu bão Ragasa (bão số 9) và bão Yagi, dự báo về cơn bão mới?

3

Tin nóng 24/9: Nguyễn Đình Bắc bật khóc, nói về khoảnh khắc bị loại

Tin nóng 24/9: Nguyễn Đình Bắc bật khóc, nói về khoảnh khắc bị loại

4

Nghệ sĩ Nhân dân U70 gây lo lắng khi chơi pickleball cùng bạn gái kém 36 tuổi

Nghệ sĩ Nhân dân U70 gây lo lắng khi chơi pickleball cùng bạn gái kém 36 tuổi

5

Cận cảnh khách sạn hàng trăm tỷ đồng nằm trong diện di dời để mở rộng không gian phía Đông hồ Gươm

Cận cảnh khách sạn hàng trăm tỷ đồng nằm trong diện di dời để mở rộng không gian phía Đông hồ Gươm