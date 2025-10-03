"Bẫy tử thần": Binh sĩ Ukraine tiết lộ chiến thuật phục kích kinh hoàng của Nga trên các tuyến hậu cần trọng yếu

Xe tăng của quân đội Ukraine. Ảnh: theguardian.com

UAV cáp quang – hiểm họa mới trên chiến trường

Theo phóng viên Business Insider, thay vì UAV FPV thông thường sử dụng tín hiệu vô tuyến dễ bị chế áp điện tử, UAV cáp quang của Nga được kết nối trực tiếp với phi công điều khiển qua dây cáp mảnh dài hàng trăm mét. Cách thức này giúp tín hiệu ổn định, miễn nhiễm với các biện pháp gây nhiễu điện tử mà Ukraine thường áp dụng.

Loại UAV này có giá chỉ vài trăm USD, có thể mang theo thuốc nổ nặng vài kg. Dù tầm hoạt động bị hạn chế do dây cáp vướng víu, chúng vẫn đủ sức vượt qua chiến tuyến, xâm nhập vào lãnh thổ Ukraine để phục kích.

Artem – một sĩ quan thuộc Quân đoàn Lục quân số 3 của Ukraine – cho biết, Nga thường cho UAV đáp ngay bên vệ đường, ẩn nấp chờ đợi. Khi một xe bọc thép đi ngang, UAV lập tức lao vào, biến tuyến đường từng được coi là an toàn thành “tử địa”. Ông cho biết các vụ tập kích như vậy xảy ra hàng tuần, khiến cả binh sĩ lẫn phương tiện bị thiệt hại.

Tái hiện chiến thuật đánh bom phục kích ở Trung Đông

Chiến thuật này gợi nhớ tới cách phiến quân ở Iraq và Afghanistan từng sử dụng bom cài ven đường (IED) để phục kích quân đội Mỹ và đồng minh. Điểm khác biệt là ở Ukraine, những quả “IED bay” này cơ động hơn, có thể chủ động săn đuổi mục tiêu.

“Trước đây, lính chúng tôi vẫn cảm thấy tương đối an toàn khi di chuyển trên các tuyến hậu cần. Nhưng giờ thì không. UAV rình rập biến mọi con đường thành bẫy tử thần,” Artem thừa nhận.

Nga đang sử dụng máy bay không người lái sợi quang để nhắm mục tiêu vào các phương tiện của Ukraine. Ảnh Maxym Marusenko/Reuters Connect

Sự nguy hiểm buộc Ukraine phải dựng thêm nhiều rào chắn cơ học. Các tuyến đường chính gần tiền tuyến hiện được phủ lưới thép tạm bợ, biến thành những “đường hầm lộ thiên” nhằm chặn UAV. Dù vậy, biện pháp này chỉ giảm thiểu rủi ro chứ không loại bỏ hoàn toàn.

Alex Eine, chỉ huy một đơn vị UAV thuộc Lữ đoàn Tổng thống Ukraine, cho biết ông từng tận mắt thấy nhiều xe Ukraine bị phá hủy bởi UAV mai phục. Ngay cả khi có lưới che, các phi công Nga vẫn khéo léo điều khiển UAV chui lọt qua khe hở, tiếp tục ẩn mình bên đường chờ mục tiêu.

Tình trạng này đặt ra câu hỏi lớn về vai trò của xe tăng và xe bọc thép trong chiến tranh hiện đại. Hàng nghìn xe thiết giáp đã bị phá hủy bởi UAV ở cả hai phía, theo thống kê nguồn mở. Dẫu vậy, sĩ quan Artem khẳng định: “Dù tổn thất nặng nề, xe bọc thép vẫn không thể thiếu trong chiến đấu. Không có chúng, việc tổ chức các đợt tấn công gần như là bất khả thi".