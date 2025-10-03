"Bẫy tử thần": Binh sĩ Ukraine tiết lộ chiến thuật phục kích kinh hoàng của Nga trên các tuyến hậu cần trọng yếu

Gia Lai nhắm mốc 41.000 tỷ đồng ngân sách năm 2030: Chủ tịch tỉnh nói về 5 trụ cột, 4 đột phá
Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh xác định mục tiêu chiến lược là đưa Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030. Để hiện thực hóa khát vọng ấy, tỉnh đề ra 5 trụ cột tăng trưởng và 4 khâu đột phá chiến lược, trong đó nhấn mạnh vai trò của công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, logistics và phát triển đô thị. Đại hội cũng đặt ra 33 chỉ tiêu chủ yếu nhằm tạo nền tảng vững chắc cho bước chuyển mình toàn diện trong kỷ nguyên mới.