Bé 12 tuổi đau đầu, sợ ánh sáng, bác sĩ cảnh báo bệnh nguy hiểm

Tin từ Trung tâm Y tế Tiên Yên (Quảng Ninh) cho biết, bệnh viện vừa điều trị cho 1 bệnh nhân bị viêm màng não mủ.

Bệnh nhi L.M.P (12 tuổi, trú tại Châu Sơn, tỉnh Lạng Sơn) nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, đau đầu dữ dội, buồn nôn, sợ ánh sáng.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khoa Nhi đã nhanh chóng tiến hành thăm khám lâm sàng và chỉ định chụp chiếu, xét nghiệm.

Cùng với đó, bệnh nhân được tiến hành hội chẩn liên khoa (bác sĩ khoa Nhi và khoa Truyền nhiễm), thực hiện chọc dò dịch não tủy. Kết quả xác định: Bé trai bị viêm màng não mủ – một trong những thể bệnh nguy hiểm nhất của nhóm bệnh nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương.

Sau khi có chẩn đoán chính xác, bệnh nhi được chuyển đến khoa Truyền nhiễm để điều trị tích cực bằng kháng sinh phổ rộng.

Nhờ phác đồ điều trị phù hợp và sự theo dõi sát sao của đội ngũ bác sĩ, chỉ sau 10 ngày, tình trạng bệnh của bé đã cải thiện rõ rệt: bé tỉnh táo, vận động linh hoạt, các chỉ số xét nghiệm dần trở lại bình thường.

Bác sĩ Trịnh Thị Tâm – Trưởng khoa Truyền nhiễm cho biết: “Viêm màng não mủ là căn bệnh nhiễm trùng nguy hiểm, tiến triển nhanh và có thể để lại di chứng nặng nề nếu không được điều trị kịp thời. Các triệu chứng thường khởi phát đột ngột như sốt cao, đau đầu, cứng gáy, buồn nôn, nhạy cảm với ánh sáng, xuất huyết dưới da bất thường…”

Theo bác sĩ Tâm, nhiều trường hợp phụ huynh thường nhầm lẫn triệu chứng viêm màng não với các bệnh cảm cúm hoặc viêm đường hô hấp thông thường. Việc tự ý điều trị tại nhà kéo dài khiến trẻ đến viện trong tình trạng nặng, gây khó khăn cho việc chẩn đoán và can thiệp y tế.

Nếu không được phát hiện sớm, viêm màng não mủ có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như: tổn thương não, áp xe não, động kinh, điếc, thậm chí tử vong do phù não hoặc suy hô hấp nặng.

Các chuyên gia khuyến cáo: Khi trẻ có các biểu hiện bất thường như sốt cao không rõ nguyên nhân, đau đầu, buồn nôn, cứng cổ, lơ mơ, co giật hoặc nhạy cảm với ánh sáng… cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa để được kiểm tra và chẩn đoán.

"Việc phát hiện và điều trị sớm có vai trò quyết định trong việc cứu sống và hạn chế di chứng cho người bệnh.

Đặc biệt với trẻ nhỏ – đối tượng có sức đề kháng yếu – việc điều trị chậm trễ có thể để lại hậu quả lâu dài về thần kinh và thể chất.

Ngoài ra, trong quá trình điều trị, người bệnh cần tuân thủ nghiêm phác đồ của bác sĩ, tái khám đúng lịch và thông báo kịp thời nếu có dấu hiệu bất thường để được can thiệp sớm", bác sĩ Tâm khuyến cáo.