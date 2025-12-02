Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ, TP.HCM chính thức hoạt động

Theo Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện Từ Dũ 2 không chỉ đơn thuần là một cơ sở chuyên khoa sản phụ. Theo mô hình mới, Bệnh viện Từ Dũ giữ vai trò điều phối chính và phụ trách chuyên khoa Sản – Phụ khoa.

Đồng thời, cơ sở này hợp tác chặt chẽ cùng nhiều bệnh viện chuyên khoa khác của thành phố, bao gồm: Bệnh viện Lê Văn Thịnh; Bệnh viện Nhi đồng Thành phố; Các bệnh viện chuyên khoa Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Da Liễu, Phục hồi Chức năng – Bệnh nghề nghiệp, và Y học Cổ truyền.

Nhờ cơ chế phối hợp linh hoạt và chia sẻ nguồn lực, Bệnh viện Từ Dũ 2 vận hành trọn vẹn như một bệnh viện đa khoa liên kết, đảm bảo người dân được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ kỹ thuật chuyên môn.



Lễ Khánh thành Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ với mô hình đa khoa liên kết độc đáo. Ảnh: Sở Y tế TP.HCM

Trong quá trình vận hành thử, Bệnh viện Từ Dũ 2 đã nhanh chóng chứng minh năng lực điều trị tại chỗ với những thành công nổi bật. Đáng chú ý là ca phẫu thuật nội soi cấp cứu đầu tiên được thực hiện thành công vào ngày 21/11/2025. Ngày 1/12/2025, bệnh viện đón ca sinh thường đầu tiên. Ngay sau đó, một ca sinh mổ bé trai nặng 3,2 kg cũng được thực hiện an toàn.

Những ca điều trị và sinh nở thành công này đánh dấu bước tiến quan trọng, mang lại niềm tin cho người dân Cần Giờ.



Lý giải về quyết tâm thành lập cơ sở này, PGS.TS. BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y Tế TP.HCM chia sẻ: “Lý do chính mà ngành y tế TP quyết tâm làm cho được đó là mở một bệnh viện đa khoa ở Cần Giờ. Cách mà được nhiều người ủng hộ nhất đó là chọn một bệnh viện lớn của thành phố mở cơ sở 2 tại Cần Giờ”.

Ban đầu, Bệnh viện Từ Dũ (là bệnh viện tự chủ nhóm 1) được chọn, nhưng do chuyên khoa chính là sản khoa, Sở Y tế đã thống nhất tạo ra mô hình "bệnh viện đa khoa liên kết" với sự phối hợp của nhiều đơn vị khác.

“Mục tiêu cuối cùng đó là tạo và dân cho người dân được chăm sóc sức khỏe, được khám chữa bệnh ngay tại đất Cần Giờ”- ông Thượng nhấn mạnh.

Theo Sở Y tế, sự ra đời của Bệnh viện Từ Dũ 2 không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn mở ra một hướng đi mới trong tổ chức mạng lưới y tế của thành phố: Phát triển theo mô hình đa cực, liên kết đa chuyên khoa – đa bệnh viện, tận dụng tối đa tiềm lực sẵn có để phục vụ người dân công bằng và hiệu quả hơn.

Đây được xem là giải pháp sáng tạo, nhân văn và tạo tiền lệ quan trọng cho việc bảo đảm chăm sóc sức khỏe toàn diện ở những khu vực xa trung tâm.