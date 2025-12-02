Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ, TP.HCM chính thức hoạt động

Giá heo tăng mạnh – thời điểm “vàng” để người chăn nuôi đầu tư nâng cao năng suất trước Tết
Những tháng cuối năm luôn là giai đoạn thị trường heo hơi biến động mạnh, đặc biệt khi nhu cầu tiêu thụ chuẩn bị bước vào mùa cao điểm Tết Nguyên đán. Đến thời điểm này, giá heo hơi đang có xu hướng tăng rõ rệt tại nhiều tỉnh thành. Các trại chăn nuôi đang đứng trước cơ hội rất lớn để tối ưu lợi nhuận nếu biết tận dụng "thời điểm vàng" để đẩy nhanh tốc độ tăng trọng, giảm hao hụt và rút ngắn thời gian xuất chuồng.