Bí ẩn đằng sau những doanh nghiệp "ma" ở đặc khu Vân Đồn: Theo dấu những hóa đơn VAT dấu hiệu lập "khống" (Bài 2)

Nhóm PV Đông Bắc Thứ bảy, ngày 29/11/2025 09:21 GMT+7
Theo tìm hiểu của Dân Việt, 5 doanh nghiệp vừa mới được thành lập đã xuất hàng trăm hóa đơn VAT cho một khách hàng trong cùng hệ sinh thái. Rồi từ đây, Doanh nghiệp này có nguồn để xuất bán hóa đơn cho những khách hàng có nhu cầu hợp thức đầu vào của hàng hóa hoặc hợp thức hóa chính hàng hóa của mình.
Đường đi bất thường của hóa đơn VAT

Như trong bài trước Vén màn bí ẩn đằng sau những doanh nghiệp “ma” ở Đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh), Báo Dân Việt đã nêu dấu hiệu của những doanh nghiệp "ma" lập ra để mua bán hóa đơn VAT lòng vòng. Trong bài viết này, chúng tôi đã tìm ra địa chỉ của những hóa đơn VAT tiền tỷ có nguồn gốc từ "hệ sinh thái doanh nghiệp ma".

Bí ẩn đằng sau những doanh nghiệp “ma” ở đặc khu Vân Đồn: Buôn bán hóa đơn hàng tỷ đồng, lỗ hổng quản lý thuế? (Bài 3)

Theo bảng kê hóa đơn từ ngày 29/3/2024 đến 29/5/2024 chỉ trong 2 tháng, Công ty TNHH MTV Sơn Dương QN đã bán cho Công ty TNHH MTV Đức Việt tổng cộng 37 hóa đơn VAT, với tổng số tiền thanh toán là gần 25 tỷ đồng.

Điều đặc biệt là các hóa đơn này được xuất dày đặc, có khi trong 1 ngày 2 doanh nghiệp này xuất cho nhau 3 hóa đơn với giá trị gần 3 tỷ đồng như ngày 19/4/2024 với các hóa đơn số: C24TSD-16 có giá trị hơn 1,517 tỷ đồng, hóa đơn C24TSD-17 có giá trị 861,6 triệu đồng, hóa đơn C24TSD-19 có giá trị 1,046 tỷ đồng.

Đối tượng mua hóa đơn của Công ty TNHH MTV Sơn Dương QN chỉ có Công ty TNHH MTV Đức Việt hoặc người mua không lấy hóa đơn.

 Danh sách hàng trăm hóa đơn VAT giá trị hàng chục tỷ đồng các doanh nghiệp xuất bán cho nhau liên tục trong thời gian ngắn.

Tại bảng kê hóa đơn từ này 30/3/2024 đến ngày 29/5/2024 cũng trong vòng 2 tháng, Công ty TNHH MTV Thương mại Đức Việt đã xuất cho Công ty TNHH Đức Giang tổng cộng 65 hóa đơn VAT với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng.

Trong đó, có những ngày Công ty Đức Việt xuất cho Công ty Đức Giang 2-3 hóa đơn đều có giá trị từ 300 đến gần 700 triệu đồng. Đặc biệt là ngày 29/3/2024, Đức Việt xuất cho Đức Giang 3 hóa đơn với tổng giá trị gần 1,5 tỷ đồng là các hóa đơn số: C24TDV-3, C24TDV-4, C24TDV-6. Đối tượng mua hóa đơn của công ty TNHH Thương Mại Đức Việt chỉ có công ty TNHH MTV Đức Giang.

Công ty TNHH Đức Giang đã mua của công ty TNHH MTV Thương mại Đức Việt 65 hóa đơn VAT với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng, doanh nghiệp này đã đổi địa chỉ từ Đặc khu Vân Đồn về phường Quang Hanh.

Còn tại bảng kê hóa đơn từ ngày 28/11/2023 đến ngày 15/10/2024, Công ty TNHH Đầu tư thương mại LDT xuất cho Công ty TNHH MTV Tổng hợp Quang Hải tổng cộng 290 hóa đơn VAT với tổng giá trị là trên 42 tỷ đồng.

Trong vòng một năm nhưng Công ty LDT chỉ xuất hóa đơn duy nhất cho "khách hàng" là Công ty Quang Hải, có những ngày xuất đến 6 hóa đơn VAT. Có hóa đơn giá trị trên 1 tỷ đồng như hóa đơn số: C24TDT-134 giá trị 1,01 tỷ đồng, hóa đơn số C24TDT-180 có giá trị 1,49 tỷ đồng… ngoài ra những hóa đơn khác đều có giá trị lớn tới hàng trăm triệu đồng.

Đích đến cuối cùng “Tổng hợp Quang Hải”

Tại bảng kê hóa đơn bán ra từ ngày 28/11/2023 đến ngày 30/9/2024, Công ty TNHH MTV Tổng hợp Quang Hải đã xuất 739 hóa đơn cho hàng chục khách hàng khác nhau là các doanh nghiệp chủ yếu trên địa bàn TP. Cẩm Phả cũ, Hà Nội, Đông Triều cũ… với giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.

Vén màn bí ẩn đằng sau những doanh nghiệp “ma” ở Đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh)

Một khách hàng thường xuyên mua hóa đơn của công ty TNHH MTV Tổng hợp Quang Hải nhận tổng cộng 19 hóa đơn từ ngày 26/3/2024 đến ngày 30/9/2024 với tổng số tiền gần 4,8 tỷ đồng. Các hóa đơn VAT đều có giá trị lớn hàng trăm triệu đồng.

Cụ thể như ngày 26/3/2024 Tổng hợp Quang Hải xuất cho đơn vị này 3 hóa đơn với tổng giá trị là gần 800 triệu đồng, hoặc như này 28/3/2024, cũng với 3 hóa đơn với tổng số tiền là hơn 1 tỷ đồng.

Một khách hàng thường xuyên khác của Tổng hợp Quang Hải là Doanh nghiệp TN xí nghiệp ô tô Vân Đồn. Doanh nghiệp này đã mua 20 hóa đơn từ ngày 21/2/2024 đến ngày 28/8/2024 với tổng số tiền là gần 2,2 tỷ đồng. Các hóa đơn này cũng có giá trị từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng và có những ngày xuất 2-3 hóa đơn.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Vũ Nhật Khương - người đại diện doanh nghiệp cho biết, thường xuyên có giao dịch mua bán với Công ty Tổng hợp Quang Hải.

"Tuy nhiên khoảng đầu năm 2025 khi nghe nói Giám đốc công ty đó thành lập rất nhiều doanh nghiệp hoạt động phức tạp thì chúng tôi đã không còn giao dịch với công ty này nữa", ông Khương cho hay.

Doanh nghiệp TN xí nghiệp ô tô Vân Đồn là khách hàng thường xuyên sử dụng hóa đơn từ Công ty TNHH MTV Tổng hợp Quang Hải với tổng giá trị trên 5 tỷ đồng.

“Vừa qua, đã có một số đơn vị chức năng tới doanh nghiệp để làm việc xác minh hoạt động mua bán hàng hóa để điều tra về Công ty Tổng hợp Quang Hải nhưng kết quả như thế nào thì chưa rõ. Chúng tôi có đầy đủ chứng từ, hợp đồng mua bán và khẳng định là có giao dịch thật”, ông Khương cho biết thêm.

Còn Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Đông Đô – BQP đã được xuất tổng cộng 97 hóa đơn VAT có tổng giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Doanh nghiệp này thành lập vào tháng 10/2020 nhưng cũng đang ở trạng thái “không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”. Tháng 3/2024, Khoáng sản và xây dựng Đông Đô – BQP trúng gói thầu số 8: Cung cấp vật tư thiết bị và dịch vụ sửa chữa TĐT hệ thống 1 chiều số 1 nhà xưởng chính, hệ thống kích từ tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn (Thái Nguyên) với giá trị 2,29 tỷ đồng, thời gian thực hiện 6 tháng.

Ngoài những khách hàng trên còn phải kể đến: Công ty TNHH Từ vấn đầu tư và xây dựng Hưng Thịnh MST: 2400392651, Công ty cổ phần Suntech MST: 570800388, Công ty TNHH Xây dựng và thương mại VTT0109540451, Công ty TNHH Tân Hạ Long MST: 5702137124, Công ty TNHH Gia Huy 68 MST: 5702044776, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại NĐ MST: 5701492285... đều có là những khách hàng thường xuyên lấy hóa đơn từ Tổng hợp Quang Hải.

Những dấu hiệu bất thường trong hành trình luân chuyển của các hóa đơn VAT – từ các doanh nghiệp mới thành lập, chỉ xuất cho một đối tượng duy nhất, đến điểm cuối là Tổng hợp Quang Hải phân phối hóa đơn cho hàng chục doanh nghiệp khác – cho thấy dấu hiệu tồn tại một chuỗi cung – tiêu hóa đơn có tổ chức, hoạt động tinh vi và kéo dài.

Việc nhiều doanh nghiệp trong “chuỗi” hiện đã “biến mất” khỏi địa chỉ đăng ký và các đơn vị mua hóa đơn lại có ngành nghề không liên quan đặt ra câu hỏi về tính minh bạch của hàng hóa, dòng tiền và doanh thu được kê khai.

Để làm rõ vấn đề này, chúng tôi đã liên hệ làm việc với Thuế tỉnh Quảng Ninh. Nội dung thông tin sẽ được chuyển đến bạn đọc ở bài viết tiếp theo.

Mời bạn đọc đón xem Bài 3: Doanh nghiệp “ma” ngang nhiên hoạt động, lỗ hổng trong quản lý thuế.

