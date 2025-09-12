Bí ẩn "vùng nước tử thần" Michigan và Alaska: Rùng rợn hơn cả Bermuda

Trong nhiều thập kỷ, cái tên Tam giác Bermuda đã trở thành biểu tượng của những vụ mất tích kỳ lạ và bí ẩn chưa có lời giải trong lịch sử hàng hải cũng như hàng không thế giới.

Thế nhưng, ít ai biết rằng, ngay trên đất Mỹ lại tồn tại thêm hai khu vực bí ẩn khác được mệnh danh là "Tam giác Michigan" và "Tam giác Alaska" nơi cũng ghi nhận vô số sự kiện bi thương, thậm chí còn khiến giới nghiên cứu rùng mình hơn cả Bermuda.

Vùng nước sâu cất giấu hàng loạt thảm kịch

Tam giác Michigan nằm giữa ba điểm Ludington và Benton Harbor, bang Michigan và Manitowoc, bang Wisconsin. Khu vực này từ lâu đã trở thành tâm điểm của những vụ biến mất không lời giải, từ thời nước Mỹ chưa thành lập. Hồ Michigan rộng lớn và lạnh lẽo dường như đã nuốt chửng vô số tàu thuyền, máy bay cùng thủy thủ đoàn, hành khách, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Hình ảnh tam giác Michigan.

Một trong những vụ nổi tiếng nhất là vào đêm 23/6/1950, khi chiếc DC-4 chở 58 người bất ngờ mất liên lạc trong bão lớn. Nhân chứng kể lại họ nghe tiếng động cơ yếu dần và nhìn thấy những vệt sáng trước khi máy bay lao xuống hồ.

Sau đó, lực lượng tuần duyên chỉ tìm thấy một số mảnh vỡ cùng di hài, song chiếc máy bay hầu như biến mất không để lại dấu tích. Đây từng là tai nạn hàng không thương mại chết người nhất ở Mỹ thời điểm đó.

Xác tàu đắm ở hồ Michigan.

Những thảm kịch khác nối tiếp nhau từ con tàu Le Griffon mất tích cùng toàn bộ thủy thủ đoàn và hàng hóa từ năm 1679, cho đến tàu Thomas Hume biến mất năm 1891, rồi chiếc thuyền buồm Rosa Belle bị phát hiện lật úp năm 1921 nhưng không tìm thấy thủy thủ đoàn.

Câu chuyện kỳ lạ nhất là vụ biến mất của thuyền trưởng George Donner năm 1937. Ông được cho là đang nghỉ trong cabin, cửa khóa từ bên trong, nhưng khi thủy thủ đoàn phá cửa thì không thấy ông đâu.

Nhà sử học Brendon Baillod cho biết, tên “Tam giác Ngũ Đại Hồ” xuất hiện từ sách của Jay Gouley và được thợ săn ma Richard Crowe làm nổi tiếng vào thập niên 1990 (ảnh: thợ lặn bên xác tàu đắm).

Sự bí ẩn càng được khoét sâu hơn sau phát hiện năm 2007. Một cấu trúc đá dưới lòng hồ Michigan, có niên đại khoảng 9.000 năm, được so sánh như “Stonehenge của nước Mỹ”.

Các nhà khảo cổ cho rằng công trình này có thể là bẫy săn động vật thời tiền sử, nhưng sự xuất hiện của nó cũng khiến người ta liên tưởng đến những luồng năng lượng bí ẩn, càng làm tăng thêm sức hút huyền thoại về vùng tam giác này.

Tam giác Alaska - nơi con người dễ dàng biến mất

Nếu Tam giác Michigan khiến nhiều người rùng mình thì Tam giác Alaska còn gây ám ảnh hơn nữa. Khu vực này kéo dài giữa Anchorage, Juneau và Utqiagvik, nơi được thống kê ghi nhận tới hàng chục nghìn vụ mất tích qua nhiều thập kỷ.

Hình ảnh tam giác Alaska.

Địa hình Alaska vốn hiểm trở, với núi cao, sông băng và vùng hoang dã bất tận. Đây vừa là thách thức đối với người di chuyển, vừa là nơi dễ dàng che giấu những vụ tai nạn hoặc mất tích không lời giải. Một trong những vụ gây chú ý nhất xảy ra năm 1972, khi chiếc máy bay nhỏ chở Lãnh đạo đa số Hạ viện Thomas Hale Boggs Sr. cùng nghị sĩ Nick Begich biến mất.

Chiến dịch tìm kiếm quy mô khổng lồ với hàng chục máy bay quân sự và dân sự được triển khai, nhưng không có bất kỳ mảnh vỡ nào được tìm thấy. Sự kiện này mở ra nhiều giả thuyết từ tai nạn đơn thuần, bị gấu tấn công, cho đến âm mưu ám sát chính trị.

Hồ Michigan đặc biệt nguy hiểm vì sóng dựng đứng và dồn dập, khiến nước đập trực diện vào tàu thay vì để thuyền lướt qua (ảnh: một con tàu sau này bị đắm).

Không chỉ vậy, năm 1976, một người đàn ông tên Gary Frank Sotherden biến mất khi đi săn ở vùng hoang dã Alaska. Phải đến 21 năm sau, hộp sọ của ông mới được phát hiện và xác nhận danh tính vào năm 2022. Các điều tra cho rằng ông đã thiệt mạng do bị gấu tấn công, nhưng vụ việc cũng trở thành minh chứng cho sự khắc nghiệt và nguy hiểm chết người tại khu vực này.

Các chuyên gia cho biết, tỷ lệ mất tích ở Alaska cao gấp đôi mức trung bình quốc gia. Một số người tin rằng điều này có thể liên quan đến hiện tượng điện từ bất thường, gây nhiễu sóng định vị và ảnh hưởng đến máy bay.

Năm ngoái ghi nhận kỷ lục với 13 xác tàu đắm được tìm thấy ở hồ Michigan - con số cao nhất trong một năm (ảnh: xác tàu đắm dưới hồ Michigan).

Những giả thuyết khác thì cho rằng UFO hoặc các sinh vật huyền bí giống Bigfoot đứng sau những vụ biến mất. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu thận trọng chỉ ra rằng, nguyên nhân chính nằm ở địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, và tình trạng bạo lực với người bản địa.

Dù là Tam giác Michigan hay Tam giác Alaska, cả hai khu vực này đều trở thành tâm điểm cho những câu chuyện kỳ bí xen lẫn khoa học, thu hút sự chú ý của công chúng cũng như các nhà nghiên cứu. Những phát hiện khảo cổ mới, các vụ mất tích không dấu vết và cả sự khắc nghiệt của thiên nhiên khiến cho hai “tam giác chết chóc” này tiếp tục tồn tại như những huyền thoại sống.

Cho đến nay, chưa có bằng chứng khoa học nào xác thực sự tồn tại của “năng lượng huyền bí” hay “lực siêu nhiên” tại hai khu vực. Nhưng chính những khoảng trống trong lời giải thích đã nuôi dưỡng trí tưởng tượng của con người, khiến Tam giác Michigan và Tam giác Alaska trở thành những bí ẩn hiện đại, sánh ngang thậm chí còn rùng rợn hơn Tam giác Bermuda nổi tiếng.