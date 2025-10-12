Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 12/10/2025 06:26 GMT+7

Bí mật của mỹ nhân từng khiến làng nhạc "chao đảo", nghi bị chồng cầu thủ trứ danh "cắm sừng"

Quang Thanh (Theo People, Independent) Chủ nhật, ngày 12/10/2025 06:26 GMT+7
Victoria Beckham đã hé lộ loạt bí mật chưa từng công bố, từ ám ảnh ngoại hình, chứng rối loạn ăn uống đến hành trình 15 năm kinh doanh thời trang đầy chông gai.
Ngày 9/10, bộ phim tài liệu ba tập có tên “Victoria Beckham” chính thức phát sóng. Dưới sự đạo diễn của Nadia Hallgren, bộ phim đưa người xem đến gần hơn với cuộc sống thật của Victoria Beckham, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và thành công tưởng như hoàn hảo. Cô không ngần ngại kể về chứng rối loạn ăn uống kéo dài nhiều năm, sự tự ti thời niên thiếu, và nỗi ám ảnh với ngoại hình khiến cô quyết định nâng ngực khi còn trẻ.

Victoria Beckham từng là biểu tượng thời trang với vòng một “nhân tạo”, kính râm to bản và túi Hermes Birkin khổng lồ. Hình ảnh cô tại World Cup 2006 ở Đức khi đến cổ vũ chồng, David Beckham, trở thành tâm điểm truyền thông với phong cách phô trương. Tuy nhiên, chính sự hào nhoáng đó khiến cô bị giới thời trang cao cấp nghi ngờ về năng lực thực sự.

Victoria Beckham đã hé lộ loạt bí mật chưa từng công bố, từ ám ảnh ngoại hình, chứng rối loạn ăn uống đến hành trình 15 năm kinh doanh thời trang đầy chông gai. People.

Sau một thời gian chịu nhiều áp lực, Victoria Beckham quyết định phẫu thuật tháo túi ngực. Cô chia sẻ trong phim: “Tôi đã chôn bộ ngực đó ở Baden-Baden rồi”. Câu nói tưởng đùa lại phản ánh một quyết định nghiêm túc: từ bỏ hình ảnh cũ để bắt đầu lại với vẻ đẹp tự nhiên. Tờ The Telegraph đánh giá câu nói này nổi bật không kém phát ngôn “đến trường bằng xe Rolls Royce” của cô trong bộ phim tài liệu “Beckham” của David Beckham ra mắt hai năm trước.

Bên cạnh câu chuyện về ngoại hình, Victoria Beckham cũng kể về quãng thời gian đấu tranh với chứng rối loạn ăn uống sau khi sinh con trai cả, Brooklyn, vào năm 1999. Những ám ảnh về cân nặng kéo dài khiến cô luôn áp dụng các chế độ ăn nghiêm ngặt và tránh xa mọi ánh nhìn soi mói từ công chúng.

Thời niên thiếu, Victoria bị bắt nạt ở trường và luôn cảm thấy mình không hòa nhập. Âm nhạc trở thành nơi duy nhất cô cảm thấy được là chính mình. Sự kiện thay đổi cuộc đời cô là khi được chọn vào nhóm nhạc Spice Girls. Với biệt danh Posh Spice, cô nhanh chóng nổi tiếng toàn cầu, và mối quan hệ với David Beckham càng đưa tên tuổi cô lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, khi nhóm tan rã vào năm 2000, Victoria rơi vào trạng thái mất phương hướng. Cô trở thành người vợ sống khép kín tại Manchester, cách xa bạn bè và gia đình, và cảm thấy cuộc đời mình đột ngột thay đổi quá nhanh. Sau đó, scandal tin đồn David Beckham ngoại tình càng khiến cô suy sụp.

Bài học từ thất bại của Victoria Beckham

Năm 2007, David Beckham ký hợp đồng với LA Galaxy. Cả gia đình chuyển tới Los Angeles, mở ra một chương mới trong cuộc đời Victoria Beckham. Cô quyết định theo đuổi sự nghiệp thiết kế thời trang – một lĩnh vực mà cô chưa từng được công nhận.

Trước khi chính thức bắt tay vào công việc thiết kế, Victoria Beckham tái hợp với Spice Girls trong chuyến lưu diễn năm 2008. Sau tour diễn này, cô nhận ra âm nhạc không còn là niềm đam mê và quyết định dừng lại để tập trung cho thời trang.

Năm 2008, Victoria Beckham ra mắt bộ sưu tập đầu tiên trong một căn phòng khách sạn. Dù không có David Beckham bên cạnh, cô vẫn quyết tâm khẳng định năng lực riêng. Mặc dù ban đầu bị chê bai, cô không bỏ cuộc. Cô cảm thấy xúc động đến rơi nước mắt khi nữ ca sĩ Madonna mặc một thiết kế của cô trên tạp chí W, và biên tập viên Anna Wintour của tạp chí Vogue xuất hiện trong buổi trình diễn năm 2011.

Gia đình nhà Beckham. IG.

Dù vậy, thương hiệu thời trang của Victoria Beckham rơi vào tình trạng thua lỗ liên tục trong suốt gần 15 năm. Chi phí duy trì thương hiệu mỗi năm rất cao, buộc David Beckham phải chi tiền cá nhân để bù đắp. Không ít lần, Victoria bị báo chí chế giễu vì làm ăn kém hiệu quả. Nhưng cô không bỏ cuộc. Với sự động viên từ chồng và sự hiện diện của các con trong mỗi buổi trình diễn, Victoria có thêm sức mạnh để tiếp tục.

Đến năm 2024, thương hiệu Victoria Beckham lần đầu có lãi. Đó là kết quả của sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ. Cô trở thành một nhà thiết kế được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ các thiết kế tối giản, tinh tế và hiện đại. Victoria cũng nhận nhiều giải thưởng trong ngành thời trang và dần thoát khỏi cái bóng của biệt danh Posh Spice.

Trong buổi ra mắt bộ phim tài liệu “Victoria Beckham”, Victoria xuất hiện cùng chồng và các con. Cô khẳng định: “Tôi tự hào vì bản thân đầy tham vọng. Tôi sẽ không dừng lại. Tôi còn nhiều điều muốn làm”. Bộ phim không chỉ là hành trình nhìn lại mà còn là lời khẳng định vị thế của cô trong làng thời trang và truyền thông toàn cầu.

Victoria Beckham sinh năm 1974 tại Anh. Cô nổi tiếng từ năm 1994 trong vai trò thành viên nhóm nhạc Spice Girls. Sau khi nhóm tan rã, cô chuyển hướng sang ca hát solo, sau đó lấn sân sang lĩnh vực thiết kế thời trang. Cô kết hôn với David Beckham năm 1999 và hiện có bốn người con. Gia đình Beckham được xem là một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng nổi bật nhất thế giới.

