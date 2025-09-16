Chủ đề nóng

Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Nepal rúng động vì biểu tình
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Doanh nghiệp
Thứ ba, ngày 16/09/2025 12:25 GMT+7

Bí quyết tạo nên một chiếc thang máy gia đình đẹp và sang trọng

+ aA -
PV Thứ ba, ngày 16/09/2025 12:25 GMT+7
Một chiếc thang máy gia đình đẹp không chỉ dừng lại ở công năng di chuyển mà còn là một tuyên ngôn về gu thẩm mỹ và phong cách của chủ nhân. Nó có khả năng trở thành tâm điểm của không gian nội thất, nơi công nghệ và nghệ thuật giao thoa. Để tạo nên một sản phẩm thực sự ấn tượng, cần có sự kết hợp tinh tế của nhiều yếu tố từ thiết kế tổng thể đến từng chi tiết vật liệu.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Yếu tố quyết định tính thẩm mỹ của thang máy

Vẻ đẹp của một chiếc thang máy không phải là một yếu tố đơn lẻ mà là sự tổng hòa của nhiều thành phần kiến tạo nên nó. Để có một sản phẩm ưng ý, cần phải chú trọng đến sự hài hòa trong thiết kế, sự tinh xảo của vật liệu và hiệu ứng mà ánh sáng mang lại.

Sự hài hòa với không gian nội thất

Đây là nguyên tắc quan trọng nhất. Một chiếc thang máy đẹp phải có sự tương đồng về phong cách, màu sắc và vật liệu với kiến trúc chung của ngôi nhà. Nó cần được tích hợp một cách tự nhiên, trở thành một phần của tổng thể chứ không phải là một chi tiết lạc lõng.

Chất liệu hoàn thiện cabin

Vật liệu quyết định đến 80% vẻ đẹp của cabin. Các vật liệu cao cấp như inox mạ PVD màu vàng đồng, titan đen, gỗ óc chó, da, hay kính hoa văn nghệ thuật sẽ ngay lập tức nâng tầm đẳng cấp cho thang máy. Sự kết hợp khéo léo giữa chúng sẽ tạo ra một không gian sang trọng và độc đáo.

Thiết kế hệ thống chiếu sáng

Ánh sáng có khả năng biến đổi hoàn toàn cảm quan về không gian. Hệ thống chiếu sáng trong cabin, từ đèn trần, đèn hắt vách cho đến đèn sàn, cần được thiết kế một cách có chủ đích. Ánh sáng vàng ấm cúng hay ánh sáng trắng hiện đại sẽ tạo ra những trải nghiệm cảm xúc khác nhau cho người sử dụng.

Gợi ý các phong cách thiết kế thang máy ấn tượng

Việc định hình một phong cách chủ đạo sẽ giúp các lựa chọn về vật liệu và màu sắc trở nên nhất quán và có chiều sâu hơn. Bạn có thể tham khảo một số phong cách đang được ưa chuộng để tìm cảm hứng cho chiếc thang máy của riêng mình.

Phong cách tối giản (Minimalism)

Phong cách này ưu tiên sự đơn giản, tinh tế với các đường nét gọn gàng, màu sắc trung tính như trắng, xám, đen. Vật liệu thường dùng là inox xước, kính trong và hệ thống chiếu sáng ẩn, tạo ra một không gian hiện đại và không bao giờ lỗi mốt.

Phong cách cổ điển (Classical)

Lấy cảm hứng từ kiến trúc châu Âu, phong cách này sử dụng các vật liệu sang trọng như gỗ tự nhiên chạm khắc, inox vàng gương, da và đá marble. Các chi tiết như tay vịn cầu kỳ, hoa văn trần tinh xảo sẽ tạo nên một không gian cabin quyền quý và ấm cúng.

Phong cách công nghiệp (Industrial)

Đây là một phong cách mạnh mẽ và cá tính, sử dụng các vật liệu thô mộc như thép đen, inox không đánh bóng, lưới kim loại và gỗ sần. Phong cách này mang lại vẻ đẹp độc đáo, khác biệt, phù hợp với các không gian loft hoặc penthouse hiện đại.

Thang Máy Huy Hoàng – Nơi ý tưởng về một chiếc thang máy đẹp trở thành hiện thực

Để biến những ý tưởng thiết kế thành một sản phẩm hoàn hảo, bạn cần một đối tác có năng lực chế tác và gu thẩm mỹ tinh tế. Thang Máy Huy Hoàng tự hào là đơn vị có khả năng tùy biến không giới hạn, giúp bạn kiến tạo nên những chiếc thang máy độc bản, mang đậm dấu ấn cá nhân. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ cùng bạn và kiến trúc sư, tư vấn từ việc lựa chọn vật liệu, phối màu cho đến thiết kế ánh sáng để tạo ra một chiếc thang máy gia đình đẹp đúng như mong muốn.

Với xưởng sản xuất hiện đại và đội ngũ thợ thủ công lành nghề, chúng tôi có khả năng hiện thực hóa những thiết kế phức tạp nhất với độ hoàn thiện cao. Mỗi chi tiết, từ đường nét gia công kim loại đến các mối ghép vật liệu, đều được thực hiện một cách tỉ mỉ, đảm bảo sản phẩm cuối cùng không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ mà còn bền bỉ về chất lượng. Chúng tôi tin rằng, một chiếc thang máy đẹp phải là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế sáng tạo và năng lực sản xuất vượt trội.

Lời kết

Một thang máy gia đình đẹp là kết quả của một quá trình đầu tư nghiêm túc vào thiết kế và lựa chọn vật liệu. Nó không chỉ nâng cao sự tiện nghi mà còn là một khoản đầu tư xứng đáng vào giá trị thẩm mỹ và đẳng cấp của ngôi nhà, mang lại niềm tự hào cho gia chủ mỗi khi sử dụng.

Thông tin liên hệ:

- Trụ Sở Chính: Căn A24,25-26 KĐT Xuân Phương Garden, Đường Trịnh Văn Bô, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Showroom Hà Nội: Phong Lan 01-03, Khu đô thị Harmony Vinhomes, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội
- Showroom TP. Hồ Chí Minh: Số 19, Đường R – KĐT LakeView City – Phường An Phú – Quận 2 – Tp Hồ Chí Minh
- Showroom Quảng Ninh: Thủy Tùng 20 – Khu Sun Premier Village, Phường Bãi Cháy, Quảng Ninh
- Showroom Hải Phòng: Căn hộ BH1-16, Khu đô thị Vinhome Imperia, Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng
- Hotline: 0333 11 9999
- Email: huyhoang@thangmaygiadinh.vn
- Website: https://thangmaygiadinh.vn/


Tham khảo thêm

Biến 18m2 đất thừa thành căn nhà đẹp và thoáng vạn người mê

Biến 18m2 đất thừa thành căn nhà đẹp và thoáng vạn người mê

Những đồ nội thất của nhà Việt xưa trị giá hàng trăm triệu đồng

Những đồ nội thất của nhà Việt xưa trị giá hàng trăm triệu đồng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Vì sao tay chân run khi càng lớn tuổi?

Tuổi càng cao, run tay chân xuất hiện thường xuyên hơn và tiến triển âm thầm. Liệu đây có phải quy luật tự nhiên hay là dấu hiệu bệnh lý thần kinh?

Người trẻ ít vốn dùng “đòn bẩy tài chính” để đầu tư căn hộ The Gió Riverside

Doanh nghiệp
Người trẻ ít vốn dùng “đòn bẩy tài chính” để đầu tư căn hộ The Gió Riverside

Agribank Open API – Cánh cửa số mở ra trải nghiệm ngân hàng thông minh

Doanh nghiệp
Agribank Open API – Cánh cửa số mở ra trải nghiệm ngân hàng thông minh

BSR thúc đẩy kinh tế tuần hoàn qua hợp tác tái chế và sản xuất nhiên liệu bền vững

Doanh nghiệp
BSR thúc đẩy kinh tế tuần hoàn qua hợp tác tái chế và sản xuất nhiên liệu bền vững

Bình Điền tự hào đồng hành cùng di sản văn hóa Đua bò Bảy Núi

Doanh nghiệp
Bình Điền tự hào đồng hành cùng di sản văn hóa Đua bò Bảy Núi

Đọc thêm

ĐT futsal Việt Nam đè bẹp Trung Quốc
Thể thao

ĐT futsal Việt Nam đè bẹp Trung Quốc

Thể thao

Tại lượt trận thứ hai bảng E vòng loại giải futsal châu Á 2026, ĐT futsal Việt Nam đã giành chiến thắng ấn tượng 7-2 trước chủ nhà Trung Quốc, qua đó tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối.

Người sinh vào 4 ngày Âm lịch này, đời thăng trầm mấy cũng không nản lòng, về sau hưởng phúc lộc đủ đầy
Gia đình

Người sinh vào 4 ngày Âm lịch này, đời thăng trầm mấy cũng không nản lòng, về sau hưởng phúc lộc đủ đầy

Gia đình

Người sinh vào 4 ngày Âm lịch đặc biệt này, dù gặp bao khó khăn thử thách cũng không hề nản lòng, từng bước vượt qua gian nan, cuối đời được phúc lộc đầy nhà.

Tại sao mãnh tướng Nhạc Chung Kỳ khiến 3 vị hoàng đế Khang Hi, Ung Chính và Càn Long vừa yêu, vừa sợ?
Đông Tây - Kim Cổ

Tại sao mãnh tướng Nhạc Chung Kỳ khiến 3 vị hoàng đế Khang Hi, Ung Chính và Càn Long vừa yêu, vừa sợ?

Đông Tây - Kim Cổ

Nhạc Chung Kỳ, tên tự là Đông Mỹ, hiệu Dung Trai là cháu đời thứ 21 của Nhạc Phi, một danh tướng thời Nam Tống, và là con trai của Nhạc Thăng Long, tổng trấn Tứ Xuyên. Ông là vị tướng khiến 3 vị hoàng đế Khang Hi, Ung Chính và Càn Long vừa yêu, vừa sợ

Thanh Hóa đình hoãn tất cả các cuộc họp chưa cần thiết, khẩn trương ứng phó siêu bão RAGASA
Nhà nông

Thanh Hóa đình hoãn tất cả các cuộc họp chưa cần thiết, khẩn trương ứng phó siêu bão RAGASA

Nhà nông

Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của siêu bão RAGASA, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện khẩn số 21/CĐ-UBND ngày 22/9/2025. Công điện yêu cầu các ban, sở, ngành, địa phương chủ động, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Sai lầm đau đớn nhất phương Tây mắc phải liên quan đến Nga
Thế giới

Sai lầm đau đớn nhất phương Tây mắc phải liên quan đến Nga

Thế giới

Trong những năm qua, chính sách của phương Tây đối với Nga và Trung Quốc đã bộc lộ nhiều thiếu sót mang tính chiến lược - bài đăng trên tờ UnHerd của Anh đã chỉ ra những sai lầm của phương Tây khiến Trung Quốc giờ đây là đồng minh quan trọng nhất đối với Nga so với mối quan hệ lúc nóng lúc lạnh giữa Mỹ và Ukraine.

Vị hoàng đế truỵ lạc, phá tan cơ nghiệp nhà Trần ở Trung Quốc là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Vị hoàng đế truỵ lạc, phá tan cơ nghiệp nhà Trần ở Trung Quốc là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Trần Thúc Bảo (553–604), vị hoàng đế cuối cùng của triều Trần trong thời kỳ Nam Bắc triều, là một nhân vật lịch sử được nhắc đến với nhiều sự chê trách hơn là ca ngợi. Sử sách Trung Hoa coi ông là hình mẫu của một quân vương bất tài, ham mê tửu sắc, chìm đắm trong văn chương phù phiếm, phó mặc chính sự, để rồi chính sự truỵ lạc ấy đã đưa cả một vương triều vốn đã suy yếu đến chỗ diệt vong.

Tin tối (22/9): Thép xanh Nam Định chiêu mộ tiền đạo từng được Benfica săn đón
Thể thao

Tin tối (22/9): Thép xanh Nam Định chiêu mộ tiền đạo từng được Benfica săn đón

Thể thao

Thép xanh Nam Định chiêu mộ tiền đạo từng được Benfica săn đón; Trọng tài người Bahrain bắt chính trận Nepal vs ĐT Việt Nam; Lamine Yamal mặc áo Messi; Calafiori dứt điểm nhiều nhất Arsenal; Guehi muốn đầu quân cho Real.

Bộ Xây dựng chỉ đạo 'khẩn' ứng phó với siêu bão Ragasa
Giao thông - Xây dựng

Bộ Xây dựng chỉ đạo "khẩn" ứng phó với siêu bão Ragasa

Giao thông - Xây dựng

Để ứng phó với siêu bão Ragasa, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

'Giống như xác sống': Sĩ quan Nga tiết lộ hành vi kỳ lạ của binh sĩ Ukraine trong trận chiến ở Olhivske
Thế giới

'Giống như xác sống': Sĩ quan Nga tiết lộ hành vi kỳ lạ của binh sĩ Ukraine trong trận chiến ở Olhivske

Thế giới

Quân đội Nga tại khu vực Olhovske, tỉnh Zaporizhzhia vừa đẩy lùi một đợt tấn công của đối phương, trong đó binh sĩ Ukraine được quan sát thấy có nhiều dấu hiệu vô cùng kỳ lạ, theo Ria Novosti.

Thủ tướng: Cần xem lại ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội, địa phương được... “linh động điều chỉnh”
Kinh tế

Thủ tướng: Cần xem lại ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội, địa phương được... “linh động điều chỉnh”

Kinh tế

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu sớm nghiên cứu quy định mới về ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội, đồng thời giao các địa phương linh hoạt điều chỉnh.

Thua Ninh Bình FC, HLV Vũ Hồng Việt khen Đặng Văn Lâm quá xuất sắc
Thể thao

Thua Ninh Bình FC, HLV Vũ Hồng Việt khen Đặng Văn Lâm quá xuất sắc

Thể thao

Sau trận thua 2-0 của Thép xanh Nam Định trước Ninh Bình FC trên SVĐ Ninh Bình vòng 4 V.League 2025/2026, HLV Vũ Hồng Việt đã có những chia sẻ đáng chú ý.

Quách Ngọc Ngoan tái xuất màn ảnh qua bộ phim mang tên lạ
Văn hóa - Giải trí

Quách Ngọc Ngoan tái xuất màn ảnh qua bộ phim mang tên lạ

Văn hóa - Giải trí

Quách Ngọc Ngoan tái xuất màn ảnh sau thời gian vắng bóng trong một bộ phim có tên khá lạ. Nam diễn viên cho biết, anh đã mất nhiều năm mới tìm được một vai diễn khơi gợi lại cảm hứng với điện ảnh.

Siêu bão RAGASA là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đến nay, tỉnh nào ở nước ta có thể chịu ảnh hưởng?
Nhà nông

Siêu bão RAGASA là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đến nay, tỉnh nào ở nước ta có thể chịu ảnh hưởng?

Nhà nông

Vào chiều nay, các kịch bản và dự báo mới nhất về siêu bão RAGASA đã được thông tin tại cuộc họp khẩn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhằm ứng phó với bão.

Thiếu binh sĩ, Ukraine tung đội quân robot cực mạnh ra chiến trường cản bước tiến của quân Nga
Thế giới

Thiếu binh sĩ, Ukraine tung đội quân robot cực mạnh ra chiến trường cản bước tiến của quân Nga

Thế giới

Giữa làn mưa UAV sát thương của Nga, những robot bọc thép điều khiển từ xa đang trở thành “trợ thủ” đắc lực mới của quân đội Ukraine – từ vận chuyển nhu yếu phẩm, rà phá bom mìn cho đến sơ tán thương binh, theo Independent.

Hoàng Đức toả sáng, Ninh Bình FC toàn thắng 4 trận
Thể thao

Hoàng Đức toả sáng, Ninh Bình FC toàn thắng 4 trận

Thể thao

Ở trận cầu tâm điểm vòng 4 V.League 2025/2026, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức toả sáng với 1 pha lập công giúp Ninh Bình FC giành chiến thắng 2-0 trước đương kim vô địch Thép xanh Nam Định.

Tổng Bí thư Tô Lâm ủng hộ sáng kiến của Hội Nhà văn về 2 bộ học liệu quan trọng
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm ủng hộ sáng kiến của Hội Nhà văn về 2 bộ học liệu quan trọng

Tin tức

Văn phòng Trung ương Đảng đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, bày tỏ sự ủng hộ và đánh giá rất cao đối với sáng kiến của Hội Nhà văn về 2 bộ học liệu quan trọng, đồng thời yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai nhanh chóng, bài bản hai bộ học liệu này.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, nửa cuối năm mây tan, trăng sáng, về đích với túi tiền to
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, nửa cuối năm mây tan, trăng sáng, về đích với túi tiền to

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp này sẽ trải qua một bước ngoặt vào nửa cuối năm, khi mây tan và trăng lên, nửa cuối năm kiếm tiền suôn sẻ.

Thanh niên 17 tuổi bị xử lý vì liên tục gọi 113, 114 báo cháy giả
Pháp luật

Thanh niên 17 tuổi bị xử lý vì liên tục gọi 113, 114 báo cháy giả

Pháp luật

Đêm 19/9, một thanh niên 17 tuổi ở Thanh Hóa đã nhiều lần gọi đến số 113 và 114 báo cháy tại Hà Nội, khiến lực lượng chức năng phải khẩn trương triển khai kiểm tra nhưng không phát hiện sự cố.

Ông Lại Thế Nguyên và Trần Quốc Nam thôi nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội
Tin tức

Ông Lại Thế Nguyên và Trần Quốc Nam thôi nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội

Tin tức

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Lại Thế Nguyên, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và ông Trần Quốc Nam, đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

Bắt nghi phạm sàm sỡ, cướp giật túi xách của người phụ nữ ở Hà Nội
Pháp luật

Bắt nghi phạm sàm sỡ, cướp giật túi xách của người phụ nữ ở Hà Nội

Pháp luật

Công an TP Hà Nội vừa bắt Nguyễn Đức Hà, 38 tuổi, nghi phạm sàm sỡ và cướp giật túi xách chứa iPhone 15 cùng tiền mặt của một phụ nữ ở phường Ngọc Hà, rồi phi tang tang vật xuống sông Hồng.

Cuốn sách chữa lành từ giảng viên đại học dành cho người trẻ: Tìm bình yên giữa những bất toàn
Chuyển động Sài Gòn

Cuốn sách chữa lành từ giảng viên đại học dành cho người trẻ: Tìm bình yên giữa những bất toàn

Chuyển động Sài Gòn

“Đời không trọn vẹn” của giảng viên đại học Tùng Lê không chỉ dành cho những ai yêu thích văn chương chữa lành mà còn là nguồn cảm hứng để mỗi người tự tìm thấy sức mạnh và sự an yên bên trong chính mình.

“Đỉnh nóc' như trường người ta: Mời hẳn Sơn Tùng M-TP đến chào tân sinh viên
Xã hội

“Đỉnh nóc" như trường người ta: Mời hẳn Sơn Tùng M-TP đến chào tân sinh viên

Xã hội

Sơn Tùng M-TP, (S)TRONG Trọng Hiếu, RHYDER, Ngô Lan Hương, Vũ Phụng Tiên, Minh Tốc & Lam… cùng hàng chục nghìn khán giả tạo nên đại tiệc chào tân sinh viên FPT Polytechnic.

Lần đầu tiên ‘Bóng ma’ Ukraine thiêu rụi 2 thủy phi cơ săn ngầm Nga ở Crimea
Thế giới

Lần đầu tiên ‘Bóng ma’ Ukraine thiêu rụi 2 thủy phi cơ săn ngầm Nga ở Crimea

Thế giới

Cục Tình báo Quân đội Ukraine (ГУР) lần đầu tiên trong lịch sử đã đốt cháy hai máy bay tuần tra chống ngầm lưỡng cư Be-12 “Chayka” của Nga.

Bắt tạm giam 2 trưởng khoa Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên
Pháp luật

Bắt tạm giam 2 trưởng khoa Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên

Pháp luật

Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 trưởng khoa thuộc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Công an xác minh clip cụ ông bị chặn đường, nghi bị lấy mất ví ở Hà Nội
Pháp luật

Công an xác minh clip cụ ông bị chặn đường, nghi bị lấy mất ví ở Hà Nội

Pháp luật

Công an phường Tây Hồ, Hà Nội, đang xác minh vụ việc cụ ông bị một người đàn ông chặn đường, nghi lấy mất ví, sau khi clip ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội.

Xem trực tiếp Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 trên kênh nào?
Thể thao

Xem trực tiếp Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 trên kênh nào?

Thể thao

Cuộc đua giành Quả bóng vàng 2025 đang nóng hơn bao giờ hết bởi nó sẽ tìm thấy chủ nhân vào lúc 1h ngày 23/9 (giờ Hà Nội). Vậy NHM Việt Nam có thể xem trực tiếp Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 trên kênh nào?

Công an TP.HCM mời nhóm nhạc có Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương… làm việc
Văn hóa - Giải trí

Công an TP.HCM mời nhóm nhạc có Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương… làm việc

Văn hóa - Giải trí

Phòng An ninh mạng TP.HCM (Công an TP.HCM) mời nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng của Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương… tới làm việc, sau khi nhóm này ra mắt MV mà dư luận nghi ngờ chứa hình ảnh quảng cáo cho trang web cá độ.

Một làng ở Thanh Hóa tên như tên làng cổ, có đền thờ Trần Hưng Đạo là Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia
Nhà nông

Một làng ở Thanh Hóa tên như tên làng cổ, có đền thờ Trần Hưng Đạo là Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia

Nhà nông

Xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa (địa bàn huyện Hà Trung trước đây) hiện còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa vật thể có giá trị, trong đó có đền thờ Trần Hưng Đạo tọa lạc tại làng Thổ Khối.

Có gì trong hồ sơ của ứng viên PGS trẻ nhất Việt Nam 2025, thế hệ 9X, sau 1 năm có thêm 20 bài báo khoa học?
Xã hội

Có gì trong hồ sơ của ứng viên PGS trẻ nhất Việt Nam 2025, thế hệ 9X, sau 1 năm có thêm 20 bài báo khoa học?

Xã hội

Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc là 1 trong 2 ứng viên Phó giáo sư trẻ nhất trong đợt xét chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2025. Ít ai biết, Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc từng là ứng viên Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2024.

Chuyển đổi số trong nhiều khâu quan trọng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ
Tin tức

Chuyển đổi số trong nhiều khâu quan trọng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ

Tin tức

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ sắp diễn ra sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong nhiều khâu quan trọng: quản lý và phát hành tài liệu điện tử, đăng ký và điểm danh đại biểu, điều hành một số phiên làm việc,...

Tin đọc nhiều

1

Trung tướng Đinh Văn Nơi vận động xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long

Trung tướng Đinh Văn Nơi vận động xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long

2

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

3

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

4

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình

5

Ba ông nông dân sáng chế máy nông nghiệp ở Phú Thọ khiến cả làng phục lăn

Ba ông nông dân sáng chế máy nông nghiệp ở Phú Thọ khiến cả làng phục lăn