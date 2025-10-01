Bí thư Thành ủy TP.HCM khảo sát Trung tâm hành chính công phường đông dân nhất Thành phố

Sáng 1/10, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác của Thành phố đã đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Dĩ An, đồng thời khảo sát hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường.

Cùng tham gia đoàn có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trực tiếp lắng nghe, trao đổi với cán bộ tại buổi khảo sát và làm việc với phường Dĩ An. Ảnh: H.V

Tại Trung tâm hành chính công phường Dĩ An, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang trực tiếp đến khu vực tiếp nhận hồ sơ, thăm hỏi, trò chuyện cùng người dân đang thực hiện thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đã trực tiếp lắng nghe những chia sẻ, đánh giá của người dân về quá trình giải quyết hồ sơ, đồng thời ghi nhận báo cáo từ lãnh đạo trung tâm liên quan đến tình hình hoạt động, điều kiện làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức.

Theo báo cáo, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An hiện có 15 quầy tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính và 5 quầy tiếp nhận hồ sơ phi địa giới hành chính.

Chỉ tính từ ngày 1/7 đến nay, trung tâm đã tiếp nhận hơn 13.569 hồ sơ, bình quân mỗi ngày tiếp nhận hơn 400 hồ sơ. Các thủ tục chủ yếu thuộc các lĩnh vực tư pháp, kinh doanh, đất đai, xây dựng…

Phường Dĩ An hiện có hơn 234.000 dân, là phường đông dân nhất TP.HCM và đứng thứ hai cả nước. Địa bàn phường được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của các phường: Dĩ An, An Bình và các khu phố Chiêu Liêu, Chiêu Liêu A, Đông Chiêu, Đông Chiêu A, Tân Long, Đông Tác (trước thuộc phường Tân Đông Hiệp).

Việc Bí thư Thành ủy TPHCM trực tiếp khảo sát, lắng nghe ý kiến từ người dân và cán bộ tại cơ sở cho thấy sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Thành phố trong công tác cải cách hành chính, nhất là tại địa bàn có quy mô dân số đặc biệt đông.

Đây cũng là cơ sở để TP.HCM tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả và gần gũi.