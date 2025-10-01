Bí thư Thành ủy TP.HCM khảo sát Trung tâm hành chính công phường đông dân nhất Thành phố

Mưa lũ lịch sử tại Chiêm Hóa (Tuyên Quang): Gần 1.800 hộ dân bị chia cắt, Chủ tịch tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại tâm lũ
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nước trên sông Gâm đoạn qua xã Chiêm Hóa (Tuyên Quang) đã dâng nhanh trên mức báo động 3, gây ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng. Gần 1.800 hộ dân bị chia cắt, hàng trăm hộ phải khẩn cấp di dời, thiệt hại ban đầu ước tính trên 3,6 tỷ đồng. Sáng 1/10, ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác ứng phó.