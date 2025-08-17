“Bình dân học vụ số” lan tỏa, người dân Lâm Đồng được nâng cao kỹ năng số

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số”. Hiện nay, công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc phổ cập kỹ năng số cho mọi tầng lớp nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp người dân tiếp cận, khai thác và ứng dụng hiệu quả các thành tựu của khoa học, công nghệ vào đời sống.

Nhiều lực lượng tham gia Lễ phát động phong trào "Bình dân học vụ số" mà UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Ông Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: Cách đây 80 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào “Bình dân học vụ”, kêu gọi toàn dân “diệt giặc dốt”, đến nay, chúng ta nối tiếp tinh thần ấy với sứ mệnh mới là “xóa mù công nghệ”, “xóa mù kỹ năng số”, “xóa mù thông tin”, đưa tri thức số đến mọi tầng lớp nhân dân, từ cán bộ, công chức ở chính quyền cấp cơ sở đến các hộ nông dân, ngư dân, tiểu thương, người lao động.

Ông Hồ Văn Mười phát biểu tại Lễ phát động phong trào "Bình dân học vụ số".

Chính vì thế, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng kêu gọi cả hệ thống chính trị, từ tỉnh đến cơ sở, quán triệt, tìm hiểu, vào cuộc đồng bộ, chủ động và quyết liệt đối với phong trào “Bình dân học vụ số”.

Ghi nhận của phóng viên, từ khi cùng cả nước đi vào vận hành chính quyền 2 cấp, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã gặp một số khó khăn. Trong đó, một khó khăn lớn mà nhiều địa phương gặp phải người dân vẫn chưa áp dụng được công nghệ để thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số.

Nhiều người dân còn gặp khó khăn khi áp dụng công nghệ vào giải quyết các thủ tục hành chính.

Chính vì thế, phong trào “Bình dân học vụ số” sẽ phần nào tháo gỡ được khó khăn trên, giúp người dân dễ dàng thực hiện được các thủ tục hành chính công. Trong đó, mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội phải là những người đi đầu, học hỏi và chủ động hỗ trợ người dân, người thân trong gia đình tiếp cận công nghệ, chuyển đổi số.

Tại xã Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng), nơi có đến 88% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số, việc ứng dụng công nghệ vào để thực hiện các thủ tục hành chính công đối với người dân gặp phải khó khăn. Chính vì thế, mỗi ngày đều có từ 5 đến 10 đoàn viên, thanh niên có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để hỗ trợ người dân, đặc biệt là người già và người dân tộc thiểu số.

Người dân được đoàn viên, thanh niên hướng dẫn, hỗ trợ các thủ tục hành chính trên môi trường số.

Có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lạc Dương, phóng viên bắt gặp sự rụt rè của ông ông Lơ Mu Hà Tư (62 tuổi, người dân tộc K’Ho). Ông Hà Tư không biết chữ, công nghệ, màn hình cảm ứng càng “xa lạ” hơn, chính vì thế, thủ tục chia miếng đất con trai gặp khó khăn.

Đoàn viên xã Lạc Dương Kon Sơ K Ty cho biết, ông Lơ Mu Hà Tư muốn đến làm thủ tục chia miếng đất cho con, thế nhưng các thao tác trên máy tính, thủ tục thì ông Tư không biết và không thực hiện được. Những bạn đoàn viên túc trực tại trung tâm đã hướng dẫn, hỗ trợ ông Tư để hoàn thành các thủ tục sau khoảng 2 giờ đồng hồ.

Không chỉ riêng ông Tư, từ ngày 1/7 đến nay, hàng chục người dân, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số tại xã đã được các đoàn viên hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện các thủ tục như xác nhận đất đai, đăng ký hộ tịch, cấp mã định danh cá nhân, đổi thẻ BHYT... Đây là việc làm ý nghĩa, hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số” mà UBND tỉnh Lâm Đồng đã phát động.

Lực lượng Công an hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường trực tuyến.

Trong khi đó, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, tại xã Sơn Điền, nơi phần lớn dân số là đồng bào dân tộc K’Ho, đời sống còn khó khăn, cán bộ chiến sĩ Công an đã phối hợp chính quyền xã tổ chức các buổi “học công nghệ” ngay tại nhà văn hóa thôn. Nhờ vậy, chỉ sau một tháng, hơn 150 người dân đã biết cách đăng ký tạm trú, xin cấp giấy xác nhận trên hệ thống dịch vụ công mà không phải đi xa.

Theo công an tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian ngắn triển khai, toàn lực lượng đã tiếp nhận và hỗ trợ 12.638 lượt công dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số; tổ chức 2.873 lượt tuyên truyền, vận động tham gia tự học trực tuyến. Đây là những kết quả thể hiện sự nỗ lực, đồng hành và hưởng ứng mạnh mẽ phong trào "Bình dân học vụ số”.

Ông Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, các trường học, trung tâm giáo dục cộng đồng, thư viện, nhà văn hóa cần trở thành "trạm phát sóng tri thức số", mở cửa cho mọi người đến học tập, trải nghiệm, lan tỏa tri thức số đến từng bản làng, thôn, xóm.

Vì thế, các sở, ban, ngành, địa phương cần quan tâm đầu tư trang thiết bị, đảm bảo nguồn nhân lực; rà soát lại chương trình đào tạo, tổ chức các lớp phổ cập kỹ năng số phù hợp với từng đối tượng từ cán bộ, công chức, viên chức đến người dân, doanh nghiệp.