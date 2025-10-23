"Bình sữa vảy tê tê": Chấm dứt việc dùng vảy con động vật hoang dã này trong điều trị tắc tia sữa cho phụ nữ sau sinh

Khi hiểu đúng và hành động đúng, mỗi người mẹ không chỉ bảo vệ sức khỏe của bản thân, mà còn gián tiếp góp phần bảo vệ những sinh linh động vật hoang dã, cụ thể ở đây là loài tê tê đang bị đe dọa tuyệt chủng.

Việc chọn Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 để ra mắt dự án mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với phụ nữ, đặc biệt là những người mẹ, những người luôn gắn liền với thiên chức nuôi dưỡng và bảo vệ sự sống.

Thông điệp của chiến dịch được gửi gắm trong thời điểm này càng trở nên mạnh mẽ, hướng đến một cộng đồng hiểu biết, yêu thương và cùng hành động vì sự an toàn của con người cũng như sự bền vững của tự nhiên.

Thông qua video tuyên truyền (PSA) cùng tên, dự án tái hiện hình ảnh những người mẹ sau sinh đang chịu đựng nỗi đau của căn bệnh tắc tia sữa, một vấn đề thường gặp nhưng dễ bị tổn thương về thể chất lẫn tinh thần.

Đáng tiếc, trong nhiều trường hợp, sự thiếu hiểu biết hoặc những quan niệm dân gian sai lầm đã khiến nhiều người lựa chọn phương pháp điều trị bằng vảy tê tê, đây là một hành động vô tình tiếp tay cho tình trạng săn bắt, buôn bán và giết hại loài động vật quý hiếm này.

Theo đại diện Tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã quốc tế WildAid tại Việt Nam, tê tê là loài thú có vú bị buôn bán nhiều nhất thế giới và Việt Nam được xem là một trong những điểm nóng trung chuyển.

Việc tiêu thụ các sản phẩm từ tê tê, trong đó có vảy, không chỉ gây nguy hiểm cho sự sống hoang dã mà còn vi phạm quy định pháp luật về bảo tồn động vật.

Các chuyên gia y học hiện đại cũng khẳng định không có bằng chứng khoa học nào chứng minh vảy tê tê có tác dụng chữa tắc tia sữa, trong khi nhiều biện pháp y tế an toàn và hợp pháp khác đã được khuyến nghị.

Đồng hành với chiến dịch là Hoa hậu H’Hen Niê - Đại sứ thiện chí của dự án, cùng nhiều nghệ sĩ là những người truyền cảm hứng, giúp lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái, trách nhiệm và tình yêu thiên nhiên đến đông đảo công chúng, đặc biệt là phụ nữ và các bậc cha mẹ trẻ.

Ảnh minh hoạ "nhằm kêu gọi cộng đồng chấm dứt việc sử dụng vảy tê tê trong điều trị tắc tia sữa cho phụ nữ sau sinh"Nguồn do Mạng lưới Bảo vệ động vật hoang dã trong Y học cổ truyền.

Đại diện Mạng lưới Bảo vệ động vật hoang dã trong Y học cổ truyền, ông Đoàn Văn Minh, Trưởng khoa YHCT, Trường Đại học Y, Dược (Đại học Huế), cho biết, mục tiêu của dự án không chỉ là nâng cao nhận thức cộng đồng mà còn tạo nên sự thay đổi hành vi lâu dài, góp phần hình thành nếp sống tiêu dùng có trách nhiệm.

Khi hiểu đúng và hành động đúng, mỗi người mẹ không chỉ bảo vệ sức khỏe của bản thân, mà còn gián tiếp góp phần bảo vệ những sinh linh hoang dã đang bị đe dọa tuyệt chủng.

Theo các đơn vị tổ chức, “Bình sữa Vảy Tê” nằm trong chuỗi hoạt động truyền thông nhằm giảm cầu tiêu thụ sản phẩm từ động vật hoang dã tại Việt Nam, hướng tới xây dựng hình ảnh một xã hội văn minh, hiện đại và nhân văn.

Dự án sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động cộng đồng, tọa đàm và chiến dịch trực tuyến trong thời gian tới, qua đó khẳng định vai trò của truyền thông trong thay đổi nhận thức xã hội và thúc đẩy hành động tích cực vì môi trường sống chung của con người và thiên nhiên.

Theo: Chính sách và cuộc sống/TTXVN