Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng chỉ đạo rất quyết liệt để giải quyết nhà ở cho công nhân

Chiều 19/8, Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức phiên chính thức Đại hội Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự đại hội có 150 đại biểu ưu tú – đại diện cho hơn 500 đảng viên thuộc 11 tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh tới ý nghĩa lịch sử của đại hội khi trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Ông Đỗ Văn Chiến đánh giá cao Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, chuẩn bị chu đáo các văn kiện và đề án nhân sự trình đại hội; đồng thời khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng Liên đoàn đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, thật sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo mọi mặt hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Điểm lại những thành tựu nổi bật của Đảng bộ Tổng Liên đoàn trong nhiệm kỳ vừa, ông Đỗ Văn Chiến nêu rõ, Tổng Liên đoàn đã tập hợp, vận động đoàn viên, công nhân, người lao động cùng toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, cả xã hội vượt qua những ngày tháng cam go, gian khổ, phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19.

“Giờ này ngồi ở đây chúng ta thấy bình thường nhưng lúc đó quả là một vấn đề rất khó khăn. Trong đó, giai cấp công nhân của chúng ta đã chăm lo rất tốt cho công nhân và người lao động”, ông Đỗ Văn Chiến nhắc lại.

Cùng với đó, công tác chăm lo, hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công đoàn viên, công nhân lao động được đặc biệt quan tâm với nhiều cách làm mới, sáng tạo và được dư luận đánh giá cao. Tổ chức Công đoàn đã phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua, đồng hành cùng với ban quản lý, chủ đầu tư, các công trình trọng điểm quốc gia. Trong đó đã cổ vũ, động viên công nhân người lao động tăng ca, tăng kíp, nâng cao năng suất lao động, hoàn thành nhiều công trình trọng điểm quốc gia vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng được Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao.

Ông Đỗ Văn Chiến đặc biệt biểu dương nỗ lực của công nhân, kỹ sư trên công trình đường dây 500kV mạch 3, cho thấy người lao động Việt Nam, các kỹ sư đã làm chủ được những công nghệ phức tạp.

Cũng theo ông Chiến, Đảng ủy Tổng Liên đoàn đã lãnh đạo việc rà soát, xây dựng thể chế, chính sách, tạo cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động của tổ chức Công đoàn và thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quyết định chỉ định nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Hải Nguyễn

Ông Đỗ Văn Chiến cho biết, hiện nay Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo rất quyết liệt để giải quyết nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội với đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội. Việc này dù gặp không ít khó khăn nhưng Công đoàn đã tiên phong, đề nghị với Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định và thông qua Quốc hội để sửa đổi trong Luật Nhà ở để thực hiện nhiệm vụ này. Đây là nhiệm vụ rất vất vả nhưng phải làm tốt để chăm lo cho công nhân tốt hơn.

Điểm nổi bật tiếp theo là Đảng ủy, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy cấp trên về sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới với sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương hoạt động trực thuộc của MTTQ Việt Nam. Qua đó sau gần 2 tháng đã cơ bản đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Đây là những kết quả rất đáng trân trọng, tự hào trong bối cảnh hiện nay.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, ông Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích rất đáng trân trọng mà Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam, tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.



Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Hải Nguyễn

Biểu thị sự đồng tình, nhất trí với những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và 3 bài học đã được rút ra trong báo cáo chính trị và trong báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới khẩn trương đề ra giải pháp khả thi để hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đề ra.

Trước tiên, trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng với tổ chức Công đoàn vừa thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18, chuyển từ lãnh đạo công tác đảng vụ là chính sang lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị, chuyển từ một tổ chức hoạt động độc lập sang hoạt động trực thuộc MTTQ Việt Nam.

Do vậy trước hết cần phải thực hiện thật tốt công tác chính trị tư tưởng. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phải thông suốt về tư tưởng, đồng thuận cao về ý chí và hành động.

Quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại hội nghị công bố quyết định thành lập cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: “Bộ máy mới phải có tư duy mới, cách làm mới và kết quả mới. Nếu bộ máy mới vẫn tư duy cũ, cách làm cũ thì không thành công, không đạt được được mục đích yêu cầu của cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Đồng thời vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Chúng ta phải đối diện với thực tiễn, tìm giải pháp để khắc phục những khó khăn, bất cập nếu có trên tinh thần xây dựng vì lợi ích chung, như vậy, khó khăn mấy chúng ta cũng sẽ vượt qua.



Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam phải lãnh đạo toàn diện công tác tư tưởng, chính trị, tổ chức, kiểm tra, dân vận, trọng tâm là tập trung lãnh đạo thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị, tập hợp, vận động giai cấp công nhân, người lao động tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Lao động sáng tạo, tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, đóng góp xứng đáng công sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.



Sẻ chia với những khó khăn mà đội ngũ làm công tác ở MTTQ, các đoàn thể đang gặp phải, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, động lực làm việc của mỗi cán bộ chính là xuất phát từ những người công nhân trực tiếp lao động, sản xuất, nhiều hộ nông dân sinh sống ở vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn

"Chúng ta đang cố gắng làm thật tốt công việc của mình, giúp đỡ cho đất nước, cho những hoàn cảnh đó thì thật đáng quý. Một mái ấm công đoàn, một chuyến xe không đồng, một suất quà tết đều có ý nghĩa và lấy đó làm niềm vui, động lực của mỗi cán bộ công tác ở Công đoàn", ông Chiến nói.