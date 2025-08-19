Chủ đề nóng

Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Tin tức
Thứ ba, ngày 19/08/2025 19:55 GMT+7

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng chỉ đạo rất quyết liệt để giải quyết nhà ở cho công nhân

+ aA -
Quỳnh Nguyễn Thứ ba, ngày 19/08/2025 19:55 GMT+7
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, hiện nay Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo rất quyết liệt để giải quyết nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội với đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chiều 19/8, Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức phiên chính thức Đại hội Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự đại hội có 150 đại biểu ưu tú – đại diện cho hơn 500 đảng viên thuộc 11 tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh tới ý nghĩa lịch sử của đại hội khi trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Ông Đỗ Văn Chiến đánh giá cao Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, chuẩn bị chu đáo các văn kiện và đề án nhân sự trình đại hội; đồng thời khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng Liên đoàn đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, thật sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo mọi mặt hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Điểm lại những thành tựu nổi bật của Đảng bộ Tổng Liên đoàn trong nhiệm kỳ vừa, ông Đỗ Văn Chiến nêu rõ, Tổng Liên đoàn đã tập hợp, vận động đoàn viên, công nhân, người lao động cùng toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, cả xã hội vượt qua những ngày tháng cam go, gian khổ, phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19.

“Giờ này ngồi ở đây chúng ta thấy bình thường nhưng lúc đó quả là một vấn đề rất khó khăn. Trong đó, giai cấp công nhân của chúng ta đã chăm lo rất tốt cho công nhân và người lao động”, ông Đỗ Văn Chiến nhắc lại.

Cùng với đó, công tác chăm lo, hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công đoàn viên, công nhân lao động được đặc biệt quan tâm với nhiều cách làm mới, sáng tạo và được dư luận đánh giá cao. Tổ chức Công đoàn đã phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua, đồng hành cùng với ban quản lý, chủ đầu tư, các công trình trọng điểm quốc gia. Trong đó đã cổ vũ, động viên công nhân người lao động tăng ca, tăng kíp, nâng cao năng suất lao động, hoàn thành nhiều công trình trọng điểm quốc gia vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng được Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao.

Ông Đỗ Văn Chiến đặc biệt biểu dương nỗ lực của công nhân, kỹ sư trên công trình đường dây 500kV mạch 3, cho thấy người lao động Việt Nam, các kỹ sư đã làm chủ được những công nghệ phức tạp.

Cũng theo ông Chiến, Đảng ủy Tổng Liên đoàn đã lãnh đạo việc rà soát, xây dựng thể chế, chính sách, tạo cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động của tổ chức Công đoàn và thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quyết định chỉ định nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Hải Nguyễn

Ông Đỗ Văn Chiến cho biết, hiện nay Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo rất quyết liệt để giải quyết nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội với đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội. Việc này dù gặp không ít khó khăn nhưng Công đoàn đã tiên phong, đề nghị với Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định và thông qua Quốc hội để sửa đổi trong Luật Nhà ở để thực hiện nhiệm vụ này. Đây là nhiệm vụ rất vất vả nhưng phải làm tốt để chăm lo cho công nhân tốt hơn.

Điểm nổi bật tiếp theo là Đảng ủy, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy cấp trên về sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới với sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương hoạt động trực thuộc của MTTQ Việt Nam. Qua đó sau gần 2 tháng đã cơ bản đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Đây là những kết quả rất đáng trân trọng, tự hào trong bối cảnh hiện nay.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, ông Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích rất đáng trân trọng mà Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam, tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Hải Nguyễn

Biểu thị sự đồng tình, nhất trí với những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và 3 bài học đã được rút ra trong báo cáo chính trị và trong báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới khẩn trương đề ra giải pháp khả thi để hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đề ra.

Trước tiên, trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng với tổ chức Công đoàn vừa thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18, chuyển từ lãnh đạo công tác đảng vụ là chính sang lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị, chuyển từ một tổ chức hoạt động độc lập sang hoạt động trực thuộc MTTQ Việt Nam.

Do vậy trước hết cần phải thực hiện thật tốt công tác chính trị tư tưởng. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phải thông suốt về tư tưởng, đồng thuận cao về ý chí và hành động.

Quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại hội nghị công bố quyết định thành lập cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: “Bộ máy mới phải có tư duy mới, cách làm mới và kết quả mới. Nếu bộ máy mới vẫn tư duy cũ, cách làm cũ thì không thành công, không đạt được được mục đích yêu cầu của cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Đồng thời vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Chúng ta phải đối diện với thực tiễn, tìm giải pháp để khắc phục những khó khăn, bất cập nếu có trên tinh thần xây dựng vì lợi ích chung, như vậy, khó khăn mấy chúng ta cũng sẽ vượt qua.

Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam phải lãnh đạo toàn diện công tác tư tưởng, chính trị, tổ chức, kiểm tra, dân vận, trọng tâm là tập trung lãnh đạo thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị, tập hợp, vận động giai cấp công nhân, người lao động tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Lao động sáng tạo, tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, đóng góp xứng đáng công sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Sẻ chia với những khó khăn mà đội ngũ làm công tác ở MTTQ, các đoàn thể đang gặp phải, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, động lực làm việc của mỗi cán bộ chính là xuất phát từ những người công nhân trực tiếp lao động, sản xuất, nhiều hộ nông dân sinh sống ở vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn

"Chúng ta đang cố gắng làm thật tốt công việc của mình, giúp đỡ cho đất nước, cho những hoàn cảnh đó thì thật đáng quý. Một mái ấm công đoàn, một chuyến xe không đồng, một suất quà tết đều có ý nghĩa và lấy đó làm niềm vui, động lực của mỗi cán bộ công tác ở Công đoàn", ông Chiến nói.

Tham khảo thêm

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Bài học chớp thời cơ từ khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội đến khát vọng Việt Nam hùng cường

Bài học chớp thời cơ từ khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội đến khát vọng Việt Nam hùng cường

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thường trực Ban Bí thư dự Lễ bàn giao Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thường trực Ban Bí thư dự Lễ bàn giao Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

Ông Trần Đình Cường, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội.

Lấy ý kiến nhân dân việc tặng Huân chương với tập thể Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang và 2 Thượng tướng

Tin tức
Lấy ý kiến nhân dân việc tặng Huân chương với tập thể Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang và 2 Thượng tướng

Chi tiết các tuyến đường ở Hà Nội cấm phương tiện để phục vụ Tổng hợp luyện lần 1 vào ngày mai

Tin tức
Chi tiết các tuyến đường ở Hà Nội cấm phương tiện để phục vụ Tổng hợp luyện lần 1 vào ngày mai

Thủ tướng: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sẵn sàng ứng phó các vụ việc về an ninh, trật tự dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Tin tức
Thủ tướng: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sẵn sàng ứng phó các vụ việc về an ninh, trật tự dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Trực tiếp: Những khối cuối cùng tiến qua Lễ đài, người dân trên phố hân hoan chào đón các đoàn diễu binh

Tin tức
Trực tiếp: Những khối cuối cùng tiến qua Lễ đài, người dân trên phố hân hoan chào đón các đoàn diễu binh

Đọc thêm

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine 'không cần' Trung Quốc
Thế giới

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine 'không cần' Trung Quốc

Thế giới

Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết Ukraine không cần sự đảm bảo an ninh từ Trung Quốc vì Bắc Kinh đã không ngăn chặn hoặc chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev.

Đội hình PVF-CAND ở mùa giải 2025/2026: Có kỷ lục gia V.League, quyết trở thành “ngựa ô”
Thể thao

Đội hình PVF-CAND ở mùa giải 2025/2026: Có kỷ lục gia V.League, quyết trở thành “ngựa ô”

Thể thao

PVF-CAND giành quyền tham dự V.League theo kịch bản khá bất ngờ, nhưng tân binh này cho thấy họ có sự chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng kèm theo quyết tâm cao để tạo nên nhiều bất ngờ.

Hàng trăm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu bàn về chuyển đổi số và các xu thế tương lai
Xã hội

Hàng trăm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu bàn về chuyển đổi số và các xu thế tương lai

Xã hội

Ngày 21/8, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 18 về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" (FAIR' 2025) đã được tổ chức tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ điều kiện then chốt để Nga chấp nhận đảm bảo an ninh cho Ukraine
Thế giới

Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ điều kiện then chốt để Nga chấp nhận đảm bảo an ninh cho Ukraine

Thế giới

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow phải được tham gia vào các quyết định liên quan đến bảo đảm an ninh cho Ukraine và nhấn mạnh, việc thực hiện mà không có sự đồng thuận của Nga là “con đường dẫn đến ngõ cụt”.

Công an làm rõ văn bản luật sư bảo vệ rapper Negav lan truyền trên mạng
Pháp luật

Công an làm rõ văn bản luật sư bảo vệ rapper Negav lan truyền trên mạng

Pháp luật

Mạng xã hội lan truyền văn bản của Công ty Luật PN Legal liên quan đến rapper Negav, Cục An ninh mạng (A05) cho biết, đang mời các bên làm việc để làm rõ.

Cảnh báo biển Đông sẽ đón bão, 60 - 70% bão sẽ đi nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong vài ngày tới
Nhà nông

Cảnh báo biển Đông sẽ đón bão, 60 - 70% bão sẽ đi nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong vài ngày tới

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành bão, với xác suất 60–70% bão sẽ di chuyển nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong 2-3 ngày tới.

Tin tối (21/8): HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam?
Thể thao

Tin tối (21/8): HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam? Hé lộ 2 đối thủ của ĐT Việt Nam tại FIFA Days tháng 9/2025; HLV Kluivert chốt danh sách ĐT Indonesia; Palmer cạnh tranh thương hiệu với hãng rượu Pháp; Man City đạt thỏa thuận cá nhân với Donnarumma.

Vì sao Đà Nẵng chưa hỗ trợ phụ nữ sinh 2 con trước tuổi 35?
Xã hội

Vì sao Đà Nẵng chưa hỗ trợ phụ nữ sinh 2 con trước tuổi 35?

Xã hội

Ngày 21/8, Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế TP Đà Nẵng đã có văn bản trả lời ý kiến người dân về mong muốn có được thông tin cụ thể chính sách thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Dàn nghệ sĩ “tim đập rộn ràng”, chia sẻ cảm xúc trước giờ hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành
Văn hóa - Giải trí

Dàn nghệ sĩ “tim đập rộn ràng”, chia sẻ cảm xúc trước giờ hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành

Văn hóa - Giải trí

Nhiều nghệ sĩ "tim đập rộn ràng" khi tham gia hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm diễn ra vào sáng 2/9 tới đây tại quảng trường Ba Đình.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Với tôi - Đất nước là hình ảnh của bố mình
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Với tôi - Đất nước là hình ảnh của bố mình
9

Văn hóa - Giải trí

Tôi được sinh ra ở một vùng quê nghèo thuần nông ở xã Tứ Kỳ - TP Hải Phòng (Hải Dương cũ), nơi có sông Thái Bình bao quanh.

Sau loạt bài người nuôi cá tầm thua lỗ vì cá tầm Trung Quốc nhập ồ ạt trên Dân Việt, tỉnh Lào Cai siết chặt quản lý
Nhà nông

Sau loạt bài người nuôi cá tầm thua lỗ vì cá tầm Trung Quốc nhập ồ ạt trên Dân Việt, tỉnh Lào Cai siết chặt quản lý

Nhà nông

Sau khi Hội Cá nước lạnh Lào Cai gửi văn bản "kêu cứu" tới các bộ, ngành chức năng và địa phương phản ánh tình trạng giá cá tầm trong nước giảm mạnh vì sự cạnh tranh gay gắt của cá tầm nhập khẩu từ Trung Quốc, UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh.

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản tái xuất và lời hứa ‘hồi sinh’ dự án gần 20 năm dang dở
Nhà đất

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản tái xuất và lời hứa ‘hồi sinh’ dự án gần 20 năm dang dở

Nhà đất

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản bất ngờ tái xuất tại Tam Hưng, Hà Nội cam kết “hồi sinh” dự án Mỹ Hưng gần 20 năm dang dở, trong bối cảnh Mường Thanh từng vướng nhiều lùm xùm pháp lý.

Vì sao ông Trump 'thiên vị' Trung Quốc còn Ấn Độ hứng đòn đau trong ván bài dầu Nga?
Thế giới

Vì sao ông Trump 'thiên vị' Trung Quốc còn Ấn Độ hứng đòn đau trong ván bài dầu Nga?

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga và các biện pháp trừng phạt thứ cấp lên các quốc gia mua dầu thô từ Moscow, nhằm chấm dứt cuộc chiến Nga–Ukraine. Mới đây, chính quyền Trump đã tăng thuế đối với Ấn Độ vì mua dầu Nga nhưng vẫn chưa "đụng" tới Trung Quốc.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, nhiều điều ước thành sự thật
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, nhiều điều ước thành sự thật

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, nhờ nỗ lực chăm chỉ, thu nhập thường xuyên của 3 con giáp sẽ đáng kể và tình hình tài chính của họ sẽ phát triển mạnh mẽ.

Khơi dậy ý chí làm giàu cho hội viên, nông dân tỉnh Cao Bằng
Giảm nghèo nông thôn

Khơi dậy ý chí làm giàu cho hội viên, nông dân tỉnh Cao Bằng

Giảm nghèo nông thôn

Bằng nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực thời gian qua Hội Nông dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (trước 1/7/2025) đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng hội viên, nông dân trên hành trình phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Bị ngoại binh BG Pathum United đạp thẳng vào mặt, Bùi Hoàng Việt Anh 1m86 khâu 14 mũi
Thể thao

Bị ngoại binh BG Pathum United đạp thẳng vào mặt, Bùi Hoàng Việt Anh 1m86 khâu 14 mũi

Thể thao

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh phải khâu 14 mũi sau trận đấu gặp BG Pathum United trong khuôn khổ Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026.

Quốc khánh 2/9: Lưu ý hành khách lịch chạy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội
Kinh tế

Quốc khánh 2/9: Lưu ý hành khách lịch chạy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội

Kinh tế

Đại diện Hà Nội Metro cho biết, những ngày TP.Hà Nội diễn ra các hoạt động chính trị chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, lượng khách đi đường sắt Cát Linh - Hà Đông và đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội tăng cao đột biến.

Ông Trump được yêu cầu triển khai tiêm kích tàng hình tối tân nhất của Mỹ để bảo vệ Ukraine
Thế giới

Ông Trump được yêu cầu triển khai tiêm kích tàng hình tối tân nhất của Mỹ để bảo vệ Ukraine

Thế giới

Các quốc gia châu Âu đang thúc giục Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai F-35 - tiêm kích tàng hình đắt nhất, hiện đại nhất của Mỹ tại Romania như một phần trong gói bảo đảm an ninh dành cho Ukraine.

Nông dân Hải Phòng làm giàu kiểu ghép mầm hoa hồng lên gốc cây tầm xuân, lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm
Nhà nông

Nông dân Hải Phòng làm giàu kiểu ghép mầm hoa hồng lên gốc cây tầm xuân, lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm

Nhà nông

Giá hoa hồng ghép (ghép mầm cây hoa hồng lên thân, lên gốc cây tầm xuân) khá ổn định bán buôn với giá 1.500–2.000 đồng/bông, dịp lễ tết hoặc Valentine giá tăng 5.000–7.000 đồng/bông. Bình quân nông dân Hải Phòng lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm, cao gấp nhiều lần so với cấy lúa hoặc trồng hoa màu truyền thống.

TP.HCM tăng cường kiểm soát thịt lợn tại chợ đầu mối
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tăng cường kiểm soát thịt lợn tại chợ đầu mối

Chuyển động Sài Gòn

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM đang tăng cường kiểm tra, kiểm dịch thịt heo tại các chợ đầu mối, đặc biệt là hai chợ lớn Hóc Môn và Bình Điền.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu xã An Thới Đông bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch
Chuyển động Sài Gòn

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu xã An Thới Đông bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch

Chuyển động Sài Gòn

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu xã An Thới Đông (TP.HCM) phát huy hết tiềm năng sau sáp nhập; xây dựng vùng sản xuất muối ứng dụng công nghệ cao, bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch và các sản phẩm OCOP.

Ngoại trưởng Australia: Hành trình của Việt Nam là câu chuyện về sự năng động, quyết tâm
Thế giới

Ngoại trưởng Australia: Hành trình của Việt Nam là câu chuyện về sự năng động, quyết tâm

Thế giới

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong cho biết: Quan hệ giữa Australia và Việt Nam được xây dựng trên niềm tin chiến lược chung và sự thấu hiểu, và chúng ta hợp tác như những người bạn và đối tác thân thiết để thúc đẩy hoà bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực.

Những quy tắc 'trượng nghĩa' của Yakuza Nhật Bản là gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Những quy tắc "trượng nghĩa" của Yakuza Nhật Bản là gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Dù là một băng đảng khét tiếng máu lạnh nhưng Yakuza Nhật Bản có những quy tắc riêng điều chỉnh mọi hành vi, "đạo đức" của thành viên.

Siết kỷ luật cán bộ né tránh trong xử lý dự án tồn đọng
Nhà đất

Siết kỷ luật cán bộ né tránh trong xử lý dự án tồn đọng

Nhà đất

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho dự án tồn đọng, xử lý dứt điểm, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.

Tân binh Becamex TP.HCM: Từng khoác áo HAGL, 2 lần vô địch V.League
Thể thao

Tân binh Becamex TP.HCM: Từng khoác áo HAGL, 2 lần vô địch V.League

Thể thao

Nguyễn Văn Anh là tiền đạo tân binh của Becamex TP.HCM. Chân sút 29 tuổi từng khoác áo HAGL và có 2 lần vô địch V.League cùng Thép xanh Nam Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chào xã giao Quốc vương Bhutan, mong muốn hợp tác về lĩnh vực năng lượng xanh
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chào xã giao Quốc vương Bhutan, mong muốn hợp tác về lĩnh vực năng lượng xanh

Tin tức

Ngày 21/8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck đã tới tỉnh Quảng Ninh.

Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của hàng loạt trường
Xã hội

Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của hàng loạt trường

Xã hội

Sau đây là thống kê lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của các trường đại học, thí sinh tham khảo sau đây.

Lào Cai siết chặt kiểm tra cá tầm nhập lậu, quyết bảo vệ thị trường nội địa
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai siết chặt kiểm tra cá tầm nhập lậu, quyết bảo vệ thị trường nội địa

Lào Cai thi đua yêu nước

Trước thực trạng cá tầm nhập khẩu lậu tràn lan, gây khó khăn cho người nuôi, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản về việc quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh.

Nam sinh Hà Nội mất liên lạc bí ẩn sau khi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao
Tin tức

Nam sinh Hà Nội mất liên lạc bí ẩn sau khi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao

Tin tức

Nam sinh Đào Phúc Thịnh (SN 2007, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội) mất liên lạc bí ẩn, gia đình em đã trình báo cơ quan công an.

Đặc nhiệm Ukraine tung video tấn công vị tướng kỳ cựu được phong 'Anh hùng nước Nga'
Thế giới

Đặc nhiệm Ukraine tung video tấn công vị tướng kỳ cựu được phong 'Anh hùng nước Nga'

Thế giới

Các lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một sĩ quan cấp cao của Nga, khiến vị tướng này bị thương nặng và phải cắt cụt tay chân, ảnh Euromaidanpress.

Tin đọc nhiều

1

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

2

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

3

Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

4

Các tuyến đường cấm ngày 21/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

Các tuyến đường cấm ngày 21/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

5

Không phải chanh leo, cây cảnh này quen mà lạ, bóng mát lành, quả ngon ngọt, gia đình thịnh vượng, viên mãn

Không phải chanh leo, cây cảnh này quen mà lạ, bóng mát lành, quả ngon ngọt, gia đình thịnh vượng, viên mãn