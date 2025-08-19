Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Chiều 19/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 (Ban Chỉ đạo Trung ương) về tiến độ, kết quả triển khai chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về tiến độ, kết quả triển khai chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: TTXVN

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành được triển khai khẩn trương, nghiêm túc

Theo báo cáo của đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đang được các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tập trung triển khai khẩn trương, nghiêm túc, kỹ lưỡng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm theo tiến độ, kế hoạch và yêu cầu đề ra.

Các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, làm tốt công tác chuẩn bị từ nội dung cho đến các điều kiện cần thiết chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm.

Công tác tập luyện, hợp luyện phục vụ diễu binh, diễu hành cũng đang được triển khai khẩn trương, nghiêm túc theo đúng kế hoạch và tiến độ đã đề ra.

Các hạng mục hạ tầng trọng yếu chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đến thời điểm hiện tại cơ bản đã hoàn thành; Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, sâu rộng, kịp thời và hiệu quả...

Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc chuẩn bị, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 phải được tiến hành với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, sự phối hợp nhịp nhàng của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương nhằm thể hiện được tầm vóc, ý nghĩa của sự kiện, vị thế của quốc gia, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn, tự hào dân tộc; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục quán triệt chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, bám sát Đề án tổng thể các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành… triển khai hiệu quả các công việc; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thông suốt giữa các cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm.

Tổng Bí thư lưu ý công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 phải thực sự chu đáo và bảo đảm an ninh, an toàn…

Công tác tổ chức, đón tiếp đại biểu, du khách và nhân dân phải nhiệt tình, chu đáo; cần chú ý ưu tiên các đại biểu khách mời là những người có công với cách mạng, với đất nước và những người cao tuổi, các đối tượng chính sách… Đây cũng là dịp để thể hiện sự trân trọng, tri ân của Đảng, Nhà nước đối với người đã có công lao với đất nước.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh trong dịp này, đặc biệt là vào các ngày cao điểm, lượng du khách trong và ngoài nước đổ về Thủ đô Hà Nội sẽ rất đông. Nhu cầu về ăn, ở, nghỉ ngơi, đi lại và tham dự các hoạt động chào mừng Quốc khánh sẽ rất lớn, vì vậy, Ban Chỉ đạo Trung ương các ngày lễ lớn và thành phố Hà Nội cần phải chuẩn bị nhiều phương án đón tiếp, đảm bảo thật sự chu đáo, thông suốt và chủ động chuẩn bị cả phương án nếu thời tiết không thuận lợi.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu bên cạnh sự chu đáo, trọng thị trong việc đón tiếp các đại biểu, khách mời và nhân dân thì công tác an ninh, trật tự cũng cần phải được bảo đảm an toàn tuyệt đối để các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước thực sự là ngày hội của toàn dân tộc.