Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Kinh tế
Thứ tư, ngày 26/11/2025 18:10 GMT+7

Bộ Công Thương hé lộ chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng, giá điện hợp lý

+ aA -
Nguyễn Thụy Thứ tư, ngày 26/11/2025 18:10 GMT+7
Tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 ngày 26/11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng trình bày các giải pháp chiến lược nhằm cân bằng giữa việc thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, bảo đảm an toàn hệ thống điện và giữ giá điện hợp lý.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Đây được xem là trọng tâm để Việt Nam đạt mục tiêu năng lượng tái tạo chiếm 25-30% tổng nguồn cung điện vào năm 2030, đồng thời thực hiện cam kết giảm phát thải.

Trong phiên đối thoại chiều 26/11 tại Diễn đàn ở TP.HCM, TS. Trần Du Lịch đặt câu hỏi đối với Bộ Công Thương về các giải pháp cụ thể để đẩy nhanh phát triển năng lượng tái tạo nhưng vẫn giữ được giá điện ổn định và bảo đảm khả thi về kỹ thuật.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng trình bày các giải pháp cho ngành điện và năng lượng tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 ngày 26/11 ở TP.HCM. Ảnh: M. Thanh

Trả lời TS. Trần Du Lịch, Thứ trưởng Thắng cho biết chuyển dịch năng lượng là xu thế tất yếu, với Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đã nâng tổng công suất năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) lên mức cao, khoảng 78.000 MW đến gần 120.000 MW. Thách thức lớn nhất hiện nay là hài hòa tốc độ phát triển nguồn điện không ổn định với an toàn vận hành hệ thống và giữ ổn định giá điện.

Để giải quyết, Bộ Công Thương đã và đang triển khai đồng bộ các chính sách, đặc biệt là theo Nghị quyết số 70-NQ/TW mới ban hành về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Bộ xác định việc hoàn thiện thể chế và đẩy mạnh thực hiện sáu nhóm giải pháp cụ thể.

Bộ Công Thương nỗ lực hoàn thiện khung pháp lý

Về mặt thể chế, Thứ trưởng Thắng thông tin Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua Luật Điện lực sửa đổi với những quy định đột phá về năng lượng tái tạo.

Cùng với đó, Bộ đã khẩn trương ban hành 5 khung giá phát điện cho hầu hết các loại hình năng lượng tái tạo làm cơ sở cho nhà đầu tư đàm phán hợp đồng mua bán điện. Chi phí mua năng lượng tái tạo được tính toán đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân, việc điều chỉnh giá sẽ được xem xét tổng thể các khâu trong ngành điện và phù hợp với điều kiện kinh tế, theo Thứ trưởng Thắng.

Những giải pháp trọng tâm được Bộ Công Thương triển khai

Bà Thắng cũng nêu rõ các giải pháp cụ thể được Bộ Công Thương tập trung thực hiện. Thứ nhất, hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế thị trường điện; ban hành đầy đủ khung giá cho từng loại hình nguồn điện; triển khai xây dựng và sớm đưa vào vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh, chuẩn bị cho thị trường bán lẻ điện; xây dựng và ban hành cơ chế vượt trội để phát triển điện gió ngoài khơi; hoàn chỉnh cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp (DPPA).

Thứ hai là tháo gỡ các nút thắt về giải phóng mặt bằng và đất đai. Các nội dung cụ thể gồm rà soát và phê duyệt nhanh quy hoạch không gian biển cho điện gió ngoài khơi; ban hành cơ chế sử dụng đất kết hợp (ví dụ: làm nông nghiệp + điện mặt trời); và chuẩn hóa trình tự chấp thuận đầu tư để giảm thời gian triển khai dự án.

Nhóm giải pháp thứ ba chú trọng tăng tốc đầu tư lưới điện truyền tải và phân phối. Trong đó, sẽ ưu tiên các dự án lưới điện giải tỏa công suất cho khu vực có tiềm năng lớn, áp dụng thủ tục rút gọn đối với các dự án lưới điện, triển khai cơ chế cho tư nhân đầu tư lưới điện theo mô hình BOT hoặc BT kết hợp bàn giao.

Thứ tư chính là phát triển hạ tầng lưu trữ năng lượng. Theo đó, sẽ phát triển đồng thời năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ và lưới điện thông minh; xây dựng lộ trình bắt buộc tỷ lệ lưu trữ; khuyến khích phát triển hệ thống pin lưu trữ (BESS) và phát triển thủy điện tích năng.

Thứ năm là phát triển công nghiệp hỗ trợ năng lượng tái tạo, gồm khuyến khích doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng các thiết bị chính (cột turbine gió, móng jacket, inverter, pin), và sẽ phát triển các khu công nghiệp chuyên ngành năng lượng tái tạo.

Cánh đồng điện gió tại khu vực Ninh Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Khánh Hòa. Ảnh TL

Thứ sáu, sẽ đặc biệt chú trọng vào cơ chế đặc thù cho lưới và điện gió ngoài khơi, theo Thứ trưởng Phan Thị Thắng.

Ngoài ra, bà khẳng định Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, địa phương và các tổ chức quốc tế để thúc đẩy chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam theo hướng xanh, bền vững, hiệu quả; từ đó, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia trong kỷ nguyên kinh tế xanh.

Tham khảo thêm

WEF nhấn mạnh vai trò trí tuệ nhân tạo, Việt Nam có vị thế đặc biệt để tiên phong toàn cầu

WEF nhấn mạnh vai trò trí tuệ nhân tạo, Việt Nam có vị thế đặc biệt để tiên phong toàn cầu

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng hôm nay (26/11): Tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ

Giá vàng hôm nay 26/11, vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng "phi mã", tiếp tục hướng tới mức đỉnh cũ. Trong khi, vàng thế giới vẫn giữ đà tăng trên 4.100 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/11) vừa tăng "ngoạn mục" thêm gần 3 triệu đồng: Người dân xếp hàng dài, lộ "góc khuất"

Kinh tế
Giá vàng hôm nay mới nhất (25/11) vừa tăng 'ngoạn mục' thêm gần 3 triệu đồng: Người dân xếp hàng dài, lộ 'góc khuất'

Giá vàng hôm nay (25/11): Trong nước lập tức tăng mạnh, nhân tố "gấp 10 lần" lộ diện khiến thị trường chao đảo

Kinh tế
Giá vàng hôm nay (25/11): Trong nước lập tức tăng mạnh, nhân tố 'gấp 10 lần' lộ diện khiến thị trường chao đảo

Giá vàng hôm nay mới nhất (26/11) tăng không ngừng: Nhà vàng "chơi lớn", thị trường chợ đen giảm "kịch sàn"

Thị trường
Giá vàng hôm nay mới nhất (26/11) tăng không ngừng: Nhà vàng 'chơi lớn', thị trường chợ đen giảm 'kịch sàn'

Người dân Đồng Nai mong mức giá đền bù giải phóng mặt bằng sát giá thị trường tại các dự án giao thông trọng điểm

Kinh tế
Người dân Đồng Nai mong mức giá đền bù giải phóng mặt bằng sát giá thị trường tại các dự án giao thông trọng điểm

Đọc thêm

Tiền vệ CLB CAHN: Cao 1m77, ghi bàn gần gấp đôi Tiến Linh
Thể thao

Tiền vệ CLB CAHN: Cao 1m77, ghi bàn gần gấp đôi Tiến Linh

Thể thao

Tuy thi đấu ở vị trí tiền vệ trong màu áo CLB CAHN nhưng thành tích ghi bàn của tiền vệ Leonardo Artur ở V.League 2025/2026 cao gần gấp đôi so với tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Giảm nghèo bền vững tại Tuyên Quang: Khi 'ý Đảng, lòng dân' khơi thông dòng chảy ấm no
Giảm nghèo nông thôn

Giảm nghèo bền vững tại Tuyên Quang: Khi "ý Đảng, lòng dân" khơi thông dòng chảy ấm no

Giảm nghèo nông thôn

Kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Tuyên Quang là minh chứng sống động cho một tư duy đổi mới: Lấy hạ tầng làm đòn bẩy, sinh kế làm trọng tâm và sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Từ 1/7/2026, Hà Nội chính thức thí điểm cấm xe chạy xăng theo giờ tại 9 phường trong Vành đai 1
Tin tức

Từ 1/7/2026, Hà Nội chính thức thí điểm cấm xe chạy xăng theo giờ tại 9 phường trong Vành đai 1

Tin tức

Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội sẽ thí điểm cấm theo giờ một số phương tiện chạy xăng dầu đi vào 9 phường trong Vành đai 1 nhằm giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí.

Hà Nội chính thức thông qua bảng giá đất năm 2026, khu vực nào giá lên tới hơn 702 triệu đồng/m2 ?
Tin tức

Hà Nội chính thức thông qua bảng giá đất năm 2026, khu vực nào giá lên tới hơn 702 triệu đồng/m2 ?

Tin tức

TP Hà Nội vừa chính thức thông qua bảng giá đất mới tính từ 1/1/2026, đáng chú ý có nơi mức đất ở cao nhất ở khu trung tâm Thủ đô hơn 700 triệu đồng một m2.

Cố GS.TSKH, Anh hùng Lao động Vũ Tuyên Hoàng, nhà khoa học lai tạo vô số giống lúa mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam
Nhà nông

Cố GS.TSKH, Anh hùng Lao động Vũ Tuyên Hoàng, nhà khoa học lai tạo vô số giống lúa mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam

Nhà nông

Thành tựu nổi bật của Giáo sư, TSKH, Viện sỹ, Anh hùng Lao động Vũ Tuyên Hoàng là trong lĩnh vực tạo giống cây trồng mới. GS họ Vũ nổi tiếng này đã lai tạo hàng trăm giống lúa mới, năng suất cao hơn, chống chịu sâu bệnh, thích nghi với điều kiện sinh thái từng vùng. Điển hình là các giống lúa thâm canh NN-75-1, NN75-6, Xuân số 2, Xuân số 5, N13, C15, N28, N29, 1548, MT6; các giống lúa chịu hạn cho vùng bị hạn hay vùng không chủ động tưới nhờ nước trời...

MSB: Hạnh phúc là chiến lược kiến tạo tương lai
Doanh nghiệp

MSB: Hạnh phúc là chiến lược kiến tạo tương lai

Doanh nghiệp

Việc 3 năm liên tiếp góp mặt trong "Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" và đạt chứng nhận "Nguồn nhân lực Hạnh phúc" năm 2025 không chỉ là danh hiệu, mà còn minh chứng cho một triết lý quản trị nhân văn: Khi người lao động hạnh phúc, ngân hàng sẽ vươn xa.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận hơn 75 tỷ đồng hỗ trợ người dân thiệt hại do mưa lũ
Bạn đọc

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận hơn 75 tỷ đồng hỗ trợ người dân thiệt hại do mưa lũ

Bạn đọc

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận hơn 75 tỷ đồng tiền ủng hộ, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ từ các cá nhân, tổ chức trên địa bàn.

Nông thôn Tây Bắc: Nà Bủng sẽ đổi thay từ các dự án phát triển sản xuất
Điện Biên Hôm Nay

Nông thôn Tây Bắc: Nà Bủng sẽ đổi thay từ các dự án phát triển sản xuất

Điện Biên Hôm Nay

Xã Nà Bủng, tỉnh Điện Biên là địa bàn đặc biệt khó khăn, phần lớn dân cư là đồng bào Mông. Nhiều năm trước, người dân chủ yếu làm nương rẫy do thiếu đất sản xuất. Năng suất thấp, thu nhập không ổn định khiến tỷ lệ hộ nghèo luôn ở mức cao. Việc nhiều lao động trẻ rời bản đi làm thuê đã trở thành thực tế quen thuộc.

Thái Lan: Hàng chục người chết vì lũ lụt kỷ lục, chính quyền triển khai tàu quân sự và trực thăng cứu hộ
Thế giới

Thái Lan: Hàng chục người chết vì lũ lụt kỷ lục, chính quyền triển khai tàu quân sự và trực thăng cứu hộ

Thế giới

Một số khu vực ở Thái Lan đang phải chống chọi với trận lũ lụt kỷ lục, khiến ít nhất 33 người thiệt mạng và buộc chính quyền phải triển khai tàu quân sự và trực thăng để hỗ trợ cứu trợ.

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO vẫn đang tăng cấp, chuyên gia dự báo 2 kịch bản, cảnh báo một thông tin quan trọng
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO vẫn đang tăng cấp, chuyên gia dự báo 2 kịch bản, cảnh báo một thông tin quan trọng

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 15 KOTO dự báo có 2 kịch bản hoạt động. Chuyên gia cũng cảnh báo, do tốc độ di chuyển chậm, bão số 15 KOTO sẽ tồn tại và ảnh hưởng tương đối lâu, từ 5-7 ngày.

CSGT TP.HCM điều chỉnh địa điểm các đội, trạm: Người dân cần lưu ý
Chuyển động Sài Gòn

CSGT TP.HCM điều chỉnh địa điểm các đội, trạm: Người dân cần lưu ý

Chuyển động Sài Gòn

Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08), vừa ban hành thông báo quan trọng về việc điều chỉnh địa điểm làm việc của nhiều đội, trạm.

Hoa khôi wushu Dương Thúy Vi: Tận hiến cho kỳ SEA Games cuối cùng
Thể thao

Hoa khôi wushu Dương Thúy Vi: Tận hiến cho kỳ SEA Games cuối cùng

Thể thao

32 tuổi, nữ võ sĩ xinh đẹp Dương Thúy Vi tham dự SEA Games 33 với một cảm giác như ngày đầu, vẫn là niềm hy vọng vàng của wushu Việt Nam. Nhưng với cô, đây là kỳ đại hội thể thao khu vực cuối cùng trước khi giải nghệ, vì thế mà cảm xúc sẽ rất đặc biệt.

Năm 2026, Hà Nội dồn lực cho hạ tầng: Khởi công đại lộ sông Hồng, về đích nhiều tuyến đường sắt đô thị
Tin tức

Năm 2026, Hà Nội dồn lực cho hạ tầng: Khởi công đại lộ sông Hồng, về đích nhiều tuyến đường sắt đô thị

Tin tức

Theo Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội vừa được HĐND TP Hà Nội duyệt, Hà Nội bước vào năm 2026 với hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm như Vành đai 4, các tuyến đường sắt đô thị và đại lộ sông Hồng, tạo động lực bứt phá cho phát triển kinh tế – xã hội và đổi mới diện mạo Thủ đô.

Từ thói quen tích lũy đến tìm kiếm giá trị sống: Lý giải dòng vốn Bắc 'rót' vào TP. HCM
Nhà đất

Từ thói quen tích lũy đến tìm kiếm giá trị sống: Lý giải dòng vốn Bắc 'rót' vào TP. HCM

Nhà đất

Trong bối cảnh thị trường bất động sản trong nước có nhiều biến động, một xu hướng rõ rệt đang nổi lên: Dòng vốn từ phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội, đang chuyển hướng mạnh mẽ vào thị trường bất động sản tại trung tâm TP. HCM.

6 trường đại học cùng lúc ký kết hợp tác với UBND TP Cần Thơ
Xã hội

6 trường đại học cùng lúc ký kết hợp tác với UBND TP Cần Thơ

Xã hội

Chiều 26/11, tại Cần Thơ đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND TP Cần Thơ với 6 trường đại học đóng trên địa bàn sau sáp nhập 3 địa phương (TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng).

Rộ tin Đặc phái viên Witkoff bí mật 'chỉ điểm' cho Nga cách 'lấy lòng' ông Trump
Thế giới

Rộ tin Đặc phái viên Witkoff bí mật "chỉ điểm" cho Nga cách "lấy lòng" ông Trump

Thế giới

Bloomberg ngày 26/11 đưa tin đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã tư vấn cho Điện Kremlin về cách Tổng thống Nga Vladimir Putin nên đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump về một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Ukraine, trong cuộc gọi giữa tháng 10.

Lần đầu tiên TP.HCM và Diễn đàn Kinh tế Thế giới ký Tuyên bố chung về sáng kiến thúc đẩy sản xuất thông minh
Chuyển động Sài Gòn

Lần đầu tiên TP.HCM và Diễn đàn Kinh tế Thế giới ký Tuyên bố chung về sáng kiến thúc đẩy sản xuất thông minh

Chuyển động Sài Gòn

Nổi bật chiều 26/11 tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 tại TP.HCM là sự kiện công bố Tuyên bố chung giữa TP.HCM và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về sáng kiến thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm tại Việt Nam.

Mở “cánh cửa casino”: Người Việt Nam đủ điều kiện được vào Vân Đồn, Hồ Tràm thời hạn 5 năm
Kinh tế

Mở “cánh cửa casino”: Người Việt Nam đủ điều kiện được vào Vân Đồn, Hồ Tràm thời hạn 5 năm

Kinh tế

Sau gần một thập niên thí điểm đầy thận trọng, Việt Nam chuẩn bị mở thêm “cánh cửa casino” cho người dân tại hai điểm nóng du lịch Hồ Tràm và Vân Đồn, với thời hạn 5 năm kể từ cuối tháng 11/2025. Quyết định vừa mang tính thử nghiệm chính sách, vừa đặt cược vào khả năng kiểm soát rủi ro trong một lĩnh vực nhạy cảm nhưng giàu tiềm năng kinh tế.

3 lần bỏ qua lời can của Trương Đỗ, vua Trần Duệ Tông tử trận trên chiến trường
Đông Tây - Kim Cổ

3 lần bỏ qua lời can của Trương Đỗ, vua Trần Duệ Tông tử trận trên chiến trường

Đông Tây - Kim Cổ

Một đời làm quan liêm khiết, trung kiên, sau 3 lần dâng sớ can vua không được, Ngự sử đại phu Trương Đỗ đã treo mũ từ quan về quê dạy học.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung: Sẽ kiến nghị lập cơ quan riêng về việc mua tài sản ở nước ngoài
Tin tức

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung: Sẽ kiến nghị lập cơ quan riêng về việc mua tài sản ở nước ngoài

Tin tức

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, về lâu dài, Bộ Ngoại giao sẽ báo cáo Chính phủ để kiến nghị thành lập cơ quan riêng về vấn đề mua tài sản ở nước ngoài tại một số nước. "Đây vấn đề rất phức tạp về mặt pháp luật chứ không phải là vấn đề về mặt tài chính", theo Bộ trưởng.

Hà Nội thu ngân sách lập kỷ lục, đặt mục tiêu tăng trưởng 11%, triển khai loạt dự án quy mô lớn năm 2026
Tin tức

Hà Nội thu ngân sách lập kỷ lục, đặt mục tiêu tăng trưởng 11%, triển khai loạt dự án quy mô lớn năm 2026

Tin tức

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, năm 2025, lần đầu tiên Thủ đô Hà Nội thu ngân sách vượt 600 nghìn tỷ đồng. Trên nền tảng đó, TP xác định năm 2026 là năm tăng tốc mạnh mẽ, hướng tới mức tăng trưởng GRDP 11% cùng nhiều động lực phát triển mới.

Chuyên gia nông nghiệp không muốn nông dân ĐBSCL trồng lúa 3 vụ/năm
Nhà nông

Chuyên gia nông nghiệp không muốn nông dân ĐBSCL trồng lúa 3 vụ/năm

Nhà nông

Các chuyên gia không muốn nông dân trồng lúa 3 vụ/năm bởi đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy thoái đất nông nghiệp nhanh hơn tại ĐBSCL. Song song đó, các chuyên gia cũng đề xuất các giải pháp nâng cao sức khỏe đất trong thời gian tới.

CleanTechnica: VinFast đang đi đúng hướng để mở rộng toàn cầu
Kinh tế

CleanTechnica: VinFast đang đi đúng hướng để mở rộng toàn cầu

Kinh tế

Viết trên trang tin CleanTechnica, nhà báo Raymond G. Tribdino nhận định VinFast đang chuyển mình toàn diện với những khoản đầu tư đúng hướng và thay đổi trong tư duy quản trị, liên tục nâng chuẩn, cải thiện quy trình. Triết lý này, theo tác giả, đang giúp VinFast tạo nền móng để mở rộng toàn cầu.

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2025: Lập kỷ lục về số lượng, ghi dấu ấn về chất lượng
Nhà nông

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2025: Lập kỷ lục về số lượng, ghi dấu ấn về chất lượng

Nhà nông

Sáng 26/11, Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo chấm chung khảo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III, năm 2025. Giải do Báo NTNN/Dân Việt phối hợp với Ngân hàng NNPTNT Việt Nam (Agribank) tổ chức thực hiện. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Agribank đồng hành cùng Giải báo chí đầy ý nghĩa này.

Tin chiều 26/11: Thực hư tin đồn đoàn Campuchia bỏ SEA Games 33
Thể thao

Tin chiều 26/11: Thực hư tin đồn đoàn Campuchia bỏ SEA Games 33

Thể thao

Thực hư tin đồn đoàn Campuchia bỏ SEA Games 33; Các ông lớn Serie A tranh nhau chiêu mộ Chiesa; Dự kiến chuyển các môn thể thao tại Songkhla về Bangkok; Harry Kane phủ nhận tin đồn liên hệ với Barcelona; David Beckham thừa nhận là "ông bố mềm yếu”.

Người dân Lào Cai tăng cường bảo vệ sức khỏe và đàn gia súc trước hiện tượng băng giá xuất hiện
Lào Cai thi đua yêu nước

Người dân Lào Cai tăng cường bảo vệ sức khỏe và đàn gia súc trước hiện tượng băng giá xuất hiện

Lào Cai thi đua yêu nước

Do nhiệt độ giảm sâu, sáng sớm nay (26/11) đợt băng giá đầu tiên của mùa lạnh năm 2025 đã xuất hiện tại nhiều khu vực thuộc xã Y Tý, tỉnh Lào Cai.

Chuyển đổi từ “nâu” sang “xanh”: Hơn 8.300 cơ sở được chứng nhận VietGAP, 2.000 chuỗi cung ứng nông sản an toàn
Nhà nông

Chuyển đổi từ “nâu” sang “xanh”: Hơn 8.300 cơ sở được chứng nhận VietGAP, 2.000 chuỗi cung ứng nông sản an toàn

Nhà nông

Thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các địa phương thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất nông sản, sản xuất kinh doanh thực phẩm theo chuỗi, làng nghề thực phẩm, chợ đầu mối nông sản thực phẩm an toàn.

Bộ trưởng lục quân Mỹ cảnh báo sốc Ukraine về tình huống thảm khốc
Thế giới

Bộ trưởng lục quân Mỹ cảnh báo sốc Ukraine về tình huống thảm khốc

Thế giới

Trong cuộc họp tại Kiev tuần trước, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã đưa ra đánh giá ảm đạm về Ukraine - theo NBC News. Ông Driscoll nói với phía Ukraine rằng quân đội của họ đang phải đối mặt với tình huống thảm khốc trên chiến trường và sẽ phải chịu thất bại sắp xảy ra trước lực lượng Nga.

Nông thôn Tây Bắc: Chính quyền phường Đoàn Kết cam kết nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Chính quyền phường Đoàn Kết cam kết nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Lai Châu Ngày Mới

Đó là cam kết của ông Hoàng Đại Thắng – Chủ tịch UBND phường Đoàn Kết (Lai Châu) tại hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND phường với nhân dân năm 2025.

Dòng chảy của tiền hôm nay (26/11): Bùng nổ, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng
Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (26/11): Bùng nổ, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng

Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (26/11) cho thấy sự cải thiện rõ rệt của tâm lý thị trường khi lực cầu quay trở lại một cách chủ động, đẩy đồng loạt các chỉ số ở các nhóm ngành đi lên trong sắc xanh.

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

2

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

3

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là "ngũ quý hà thủy", hiếm thấy?

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là 'ngũ quý hà thủy', hiếm thấy?

4

Quyết định tạm ngừng nhập khẩu gạo khiến Philippines thất thu khoản thuế khổng lồ, Việt Nam nhanh chóng chuyển hướng

Quyết định tạm ngừng nhập khẩu gạo khiến Philippines thất thu khoản thuế khổng lồ, Việt Nam nhanh chóng chuyển hướng

5

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giới thiệu trước Quốc hội thiết bị giám sát người nghiện ma túy

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giới thiệu trước Quốc hội thiết bị giám sát người nghiện ma túy