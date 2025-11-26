WEF nhấn mạnh vai trò trí tuệ nhân tạo, Việt Nam có vị thế đặc biệt để tiên phong toàn cầu

Đây là thông điệp trọng tâm từ ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), tại Phiên Toàn thể của Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, sự kiện chính thức khai mạc sáng nay 26/11 tại TP.HCM dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (bên phải) tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 ở TP.HCM, Phiên toàn thể ngày 26/11. Ảnh: Ban tổ chức

Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 xác lập chiến lược hành động cho chuyển đổi kép (chuyển đổi xanh và chuyển đổi số) của Việt Nam với mục tiêu trọng tâm là lấy con người làm trung tâm trong bối cảnh phát triển nhanh của khoa học công nghệ, đồng thời phân tích xu hướng công nghiệp mới và vai trò của trí tuệ nhân tạo AI, tự động hóa, công nghệ xanh trong việc nâng cao năng suất quốc gia.

Ông Mergenthaler khẳng định thế giới đang bước vào một chương mới nơi trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành nền tảng tăng trưởng mới, thiết yếu như điện năng và Internet. Ông nhận định nền kinh tế thông minh đang được thúc đẩy bởi sự hội tụ của AI, các nền tảng số siêu kết nối, và sự tích hợp giữa trí thông minh với tính bền vững.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) quy tụ các Lãnh đạo chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương quốc tế, chuyên gia, doanh nghiệp và học giả trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế để định hình các chương trình nghị sự quốc tế.

Giám đốc Điều hành WEF dự báo thị trường AI sẽ đạt 4,8 nghìn tỷ USD vào năm 2033 và dự báo rằng 5 năm tới sẽ quyết định ai định hình tương lai này, và ai sẽ được trí tuệ nhân tạo định hình.

Ông Stephan Mergenthaler (bên trái), Giám đốc Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), đứng bên cạnh Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 ở TP.HCM ngày 26/11. Ông Mergenthaler đã nhấn mạnh vai trò của trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Ban tổ chức

Ông Mergenthaler cũng chỉ ra những lĩnh vực rất tiềm năng, như việc sản xuất thông minh có thể nâng cao năng suất công nghiệp lên 20 đến 30%.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh Việt Nam có một vị thế đặc biệt tốt để dẫn đầu quá trình chuyển đổi này nhờ nền kinh tế số phát triển nhanh và dân số trẻ, tham vọng. Để thành công, WEF đề xuất Việt Nam cần tập trung vào bốn ưu tiên chiến lược.

Thứ nhất là đầu tư sâu rộng vào nguồn nhân lực (cả khoa học dữ liệu và sự sáng tạo); thứ hai là trao quyền cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa bằng cách cung cấp quyền tiếp cận công cụ AI giá cả phải chăng; thứ ba là tăng cường an ninh mạng và khả năng phục hồi; và thứ tư là dẫn đầu về trí thông minh xanh (green intelligence), thúc đẩy công nghệ bền vững.

Theo ông Mergenthaler, nếu Việt Nam tiếp tục đồng bộ công nghệ với sự tin cậy, và đổi mới với tính bền vững, Việt Nam có thể trở thành người tiên phong toàn cầu của nền kinh tế thông minh.

Sự tham gia và đồng hành sâu của WEF tại Diễn đàn lần này tại TP.HCM chứng tỏ sự quan tâm, cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược giữa WEF và Việt Nam nói chung, cũng như với TP.HCM nói riêng trong thời gian tới.

Ngoài vai trò của WEF, Diễn đàn thu hút 70 đoàn đến từ các Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và các tập đoàn lớn, 6 đoàn từ các Bộ, ngành quốc tế (Úc, Trung Quốc, Kuwait, Malaysia…), 8 đoàn từ các địa phương quốc tế, 7 đoàn từ các Tổ chức quốc tế lớn như Liên Hợp Quốc (UN), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), 10 Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) toàn cầu…