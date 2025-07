Bộ Tài chính giao mục tiêu tăng trưởng trên 10% đối với các Tập đoàn, Tổng công ty

Đồng loạt tăng trưởng sản lượng trong 6 tháng đầu năm

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước (Bộ Tài chính) Phùng Quốc Chí cho biết, các doanh nghiệp do Bộ Tài chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu đã chủ động, nỗ lực ổn định hoạt động SXKD, bảo đảm nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước mặc dù bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều khó khăn.



Qua đó, nhiều chỉ tiêu sản lượng chủ yếu ước đạt khoảng 50 - 60% kế hoạch năm, trong đó một số lĩnh vực ghi nhận mức tăng trưởng từ 5 - 15% so với cùng kỳ, cho thấy sự phục hồi và thích ứng tích cực của khu vực doanh nghiệp Nhà nước.

Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước (Bộ Tài chính) Phùng Quốc Chí

Cụ thể, về năng lượng, đối với lĩnh vực điện, 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) có tổng sản lượng đạt khoảng 178 tỷ k Wh.

Trong đó, EVN chiếm khoảng 88% (tăng 2% so với cùng kỳ, đạt 45% kế hoạch năm 2025). PVN và TKV cũng cho thấy sự tăng trưởng, đều đạt trên 53% kế hoạch năm.

Ở lĩnh vực dầu khí, xăng dầu khai thác dầu thô, khí của PVN 6 tháng đầu năm giảm nhẹ so với cùng kỳ nhưng cơ bản bám sát được kế hoạch. Sản xuất xăng dầu của PVN 6 tháng đạt 3,87 triệu tấn (tăng 27% so với cùng kỳ, đạt 56% kế hoạch năm 2025).

Về tiêu thụ xăng dầu, 6 tháng đầu năm Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) xuất bán toàn Tập đoàn đạt 8,7 triệu m3/ tấn (tăng 11,5% so với cùng kỳ, đạt 51,7% kế hoạch năm).

Về vận tải đường hàng không, đường bộ, đường sắt và đường biển đều tăng so với cùng kỳ. Trong đó hàng không đạt 12,6% triệu lượt khách và 165 nghìn tấn hàng hóa, tăng lần lượt 13 và 15% so với cùng kỳ; các Cảng hàng không, sân bay đạt khoảng 60 triệu lượt khách, 817 nghìn tấn hàng hóa, tăng 12% so với cùng kỳ.



Về viễn thông, sản lượng DATA 6 tháng đạt 1,35 tỷ GB, tăng 8,4% so với cùng kỳ, đạt 50% kế hoạch năm 2025; lĩnh vực than, khoáng sản, sản xuất than sạch, alumin, đồng tấm... của TKV cơ bản đều tăng so với cùng kỳ và bám sát kế hoạch năm 2025.



Đặt mục tiêu tổng doanh thu 2,2 triệu tỷ đồng

Đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm các doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho rằng nhiều kết quả tốt, dấu hiệu hết sức tích cực được thể hiện thông qua con số cụ thể.

Tổng doanh thu hợp nhất, chủ sở hữu, ước hơn 1 triệu tỷ, đạt 50% kế hoạch, nộp ngân sách trên 102 nghìn tỷ đồng, vượt trên 54% kế hoạch. Tuy nhiên, mức giải ngân đầu tư phát triển mới đạt 40%.

Do đó, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn rất nặng nề, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty, người lao động phấn đấu nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

6 tháng đầu năm 2025, các doanh nghiệp nộp ngân sách trên 102 nghìn tỷ đồng

Một điểm nhấn rất quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước là từ ngày 1/8/2025, các doanh nghiệp Nhà nước sẽ thực hiện theo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Luật số 68).

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, theo Luật mới, rất nhiều thẩm quyền đã được giao hoàn toàn cho lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty. Điều này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ triệt để những vướng mắc tồn tại suốt một thời gian dài khi triển khai Luật số 69. Luật số 68 mới trên tinh thần “mở” hết cho doanh nghiệp triển khai, khi đã giao toàn quyền, thì quyền gắn với trách nhiệm.

Trên cơ sở rà soát kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và trao đổi với các doanh nghiệp, Bộ Tài chính dự kiến mức tăng trưởng mới của các doanh nghiệp do Bộ làm đại diện chủ sở hữu.

Theo đó, có 7 doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng doanh thu/hoặc sản lượng trên 10% (như SCIC: 20%; EVN: 14%; PVN: 11%; TKV: 10%; VNPT: 10%; Tập đoàn Cao su: 10%; VEC: 10%). 13 doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng doanh thu/hoặc sản lượng từ 8% - 10%.

Với mục tiêu đó, doanh thu ước tính quy đổi của 20 doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính năm 2025 ước tính là 2,2 triệu tỷ đồng, tăng trưởng bình quân đạt 10,16%.

Trong đó, nhóm các doanh nghiệp về năng lượng (như PVN, EVN, TKV, Petrolimex...) đóng góp lớn vào mức tăng trưởng, cân đối tăng trưởng cho các nhóm ngành có mức tăng trưởng thấp hơn như các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp (lương thực, cafe, lâm nghiệp...).

Cùng với đó, các doanh nghiệp hạ tầng như Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), VEC, VNPT... cũng có đóng góp rất quan trọng, hỗ trợ, gián tiếp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.