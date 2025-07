Giá USD hôm nay 24/7 trên thế giới giằng co

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) diễn biến giằng co trong phiên giao dịch vừa qua (23/7) sau thông báo của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về một thỏa thuận thương mại lớn với Nhật Bản.

Cụ thể, mở đầu phiên, chỉ số DXY tăng lên mốc 97,2 điểm, sau đó giằng co trong vùng 97,1 - 97,2 điểm. Tuy nhiên, đến khoảng 20h00' (đêm qua), dù đồng bạc xanh có nhịp phục hồi lên mức 97,3 nhưng sau đó lập tức giảm mạnh về dưới ngưỡng hỗ trợ 97 điểm.



Theo đó, tại 6h40' ngày 24/7, giá USD hôm nay trên thị trường quốc tế giảm 0,18% về 96,94 điểm.

Thị trường đang thận trọng trước thời hạn áp thuế đối ứng vào ngày 1/8. Tâm lý chung đã tích cực hơn đôi chút sau thông tin về thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản. Tuy nhiên, đà tăng của đồng bạc xanh (USD) vẫn bị kìm hãm bởi áp lực chính trị ngày càng gia tăng lên Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Những chỉ trích mới nhắm vào Chủ tịch Jerome Powell liên tục làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương và gây áp lực giảm giá lên đồng USD.

Liên quan đến chính sách thuế quan, giới đầu tư đang ngày càng lạc quan về khả năng Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu (EU) sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại song phương.

Theo các nguồn tin từ EU, hai bên đang xem xét một đề xuất áp dụng mức thuế cố định 15% đối với một số danh mục hàng hóa nhất định, một cơ chế tương tự như thỏa thuận thương mại gần đây giữa Mỹ và Nhật Bản. Các ngành hàng chủ chốt như máy bay, thiết bị y tế và rượu mạnh có thể sẽ được miễn trừ khỏi mức thuế mới này.

Thông tin tích cực này đã hỗ trợ đáng kể thị trường chứng khoán châu Âu trong phiên giao dịch thứ 4, đặc biệt là các cổ phiếu trong lĩnh vực ô tô. Tuy nhiên, EU vẫn đang chuẩn bị một gói thuế quan dự phòng trị giá 93 tỷ Euro. Gói này có thể sẽ được kích hoạt vào ngày 7/8 nếu các cuộc đàm phán không đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Đây là động thái cho thấy EU sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình trong trường hợp các cuộc đàm phán không thành công.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Thương mại Scott Bessent dự kiến sẽ có cuộc gặp với các quan chức Trung Quốc vào tuần tới tại Stockholm. Ông cũng đưa ra tín hiệu rằng thỏa thuận đình chiến thuế quan hiện hành với Trung Quốc có khả năng sẽ được gia hạn trước khi hết hạn vào ngày 12/8.

Dữ liệu công bố mới nhất cho thấy, doanh số bán nhà hiện có tại Hoa Kỳ trong tháng 6 đã giảm 2,7%, xuống mức tỷ lệ hàng năm là 3,93 triệu căn, thấp hơn so với kỳ vọng 4,01 triệu căn. Đây là tốc độ chậm nhất kể từ tháng 9/2024, do lãi suất thế chấp tăng và giá nhà trung bình tháng 6 đạt mức cao kỷ lục $435.300 tiếp tục khiến người mua nhà chùn bước. Điều này đánh dấu tháng thứ 24 liên tiếp giá nhà tăng so với cùng kỳ năm trước, làm nổi bật những thách thức dai dẳng về khả năng chi trả trong thị trường nhà ở.

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính thế giới Michael Boutros chia sẻ trên Forex.com cho rằng: "Giá trị đô la Mỹ một lần nữa đang tiến gần đến ngưỡng hỗ trợ xu hướng giảm gần mức thấp nhất trong năm, rủi ro biến động giá khi kiểm tra đường trung tuyến.

Về mặt giao dịch, xu hướng bán khống vẫn dễ bị tổn thương trong khi trên đường trung tuyến, các đợt tăng giá nên được giới hạn ở mức cao nhất trong tuần. Nếu giá tiếp tục giảm trong giai đoạn này, với mức đóng cửa dưới 96,38 cần thiết để thúc đẩy đợt giảm giá lớn tiếp theo.

Hãy nhớ rằng quyết định lãi suất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ được công bố vào tuần tới, cùng với dữ liệu Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân cốt lõi (PCE) và Bảng lương Phi Nông nghiệp dự kiến được công bố trong báo cáo hàng tháng".

Giá USD hôm nay 24/7 trong nước: Tỷ giá trung tâm tiếp đà giảm

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố đang đứng ở mức 25.166 VND/USD, giảm 11 đồng so với phiên hôm qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.907 - 26.424 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện ở mức: 23.969 - 26.385 VND/USD mua - bán, giảm 2 đồng ở cả hai chiều mua - bán so với phiên trước đó.

Sáng nay, ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.930 - 26.320 VND/USD, đi ngang so với phiên sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 25.965 - 26.315 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua vào và giảm 5 đồng chiều bán ra so với phiên sáng qua.

Hay tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.975 - 26.335 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và bán so với phiên trước đó.

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.885 - 26.417 VND/USD, tăng 13 đồng ở chiều mua và 10 đồng ở chiều bán so với cập nhật sáng qua.

Hay tại ACB, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 25.940 - 26.320 VND/USD, tăng 10 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

SHB hiện mua vào USD ở mức 25.830 và bán ra ở mức 26.320 VND/USD, đi ngang ở chiều mua và cả chiều bán so với sáng qua.

Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá mỗi USD ở mức 26.360 đồng (mua vào) và 26.430 đồng (bán ra), giảm 30 đồng cả hai chiều so với sáng qua. Bên cạnh đó, dường như cung USD trên thị trường tự do đang dồi dào khi các điểm thu mua áp dụng việc phân loại độ mới của tiền USD để tính các mức giá thu mua vào khác nhau.

Trong phiên vừa qua, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố đang đứng ở mức 25.177 VND/USD, giảm 2 đồng so với chốt phiên liền kề. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.918 - 26.436 VND/USD.





(tiếp tục cập nhật...)