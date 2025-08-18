Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh nội dung cần đẩy mạnh hợp tác về an ninh giữa Việt Nam - Trung Quốc

Chiều 17/8/2025, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ông Lý Khiêm, Thứ trưởng Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc.

Cùng dự có ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc Lý Khiêm. Ảnh Bộ Công an

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc do ông Lý Khiêm làm Trưởng đoàn sang Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025) và đồng chủ trì Đối thoại An ninh chiến lược cấp Thứ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc lần thứ 7.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt nhất từ trước tới nay. Đặc biệt, sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Trung Quốc (tháng 8/2024) và chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam (tháng 4/2025), lãnh đạo hai nước đã nhất trí làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Bộ trưởng Lương Tan Quang nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc là một trong những trụ cột trong tổng thể quan hệ hai nước. Thời gian qua, hai Bộ đã phối hợp hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ thông tin, hợp tác phòng, chống khủng bố, bảo đảm an ninh, an toàn cho các chuyến thăm cấp cao và sự kiện chính trị quan trọng.

Việc tổ chức thành công Đối thoại An ninh chiến lược cấp Thứ trưởng lần thứ 7 cho thấy sự coi trọng và quyết tâm thúc đẩy hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn giữa hai Bộ, tạo cơ hội để trao đổi sâu sắc về những vấn đề cùng quan tâm, tăng cường phối hợp bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chế độ xã hội chủ nghĩa, vì an ninh, ổn định và phát triển của mỗi nước cũng như hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu. Ảnh Bộ Công an

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp với nhiều thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi các thông tin chiến lược nhằm củng cố lòng tin, định hướng hợp tác lâu dài. Đồng thời, phát huy hiệu quả cơ chế Đối thoại An ninh chiến lược cấp Thứ trưởng, đưa cơ chế này trở thành một trong những kênh trao đổi quan trọng, thiết thực trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy mạnh hợp tác thực chất trong lĩnh vực an ninh; nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin; tăng cường phối hợp trong các vấn đề an ninh mạng, chống khủng bố quốc tế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các đoàn cấp cao và sự kiện quan trọng tổ chức tại mỗi nước.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc, Thứ trưởng Lý Khiêm gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Bộ trưởng Lương Tam Quang và toàn thể tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ Công an Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam; đánh giá cao những kết quả hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa hai Bộ trong thời gian qua, đặc biệt là việc duy trì cơ chế Đối thoại An ninh chiến lược cấp Thứ trưởng...