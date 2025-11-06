Nhóm bất động sản “nín thở”, VIC gồng gánh điểm số cho thị trường

Nhóm cổ phiếu bất động sản tạm lắng, giữ thế phòng thủ

Kết phiên giao dịch ngày 6/11, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận 1 mã tăng trần, 30 mã tăng giá và 42 mã giảm giá, 1 mã giảm sàn.

Nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận nhờ có mã trụ Vingroup tăng đã kìm chân được đà giảm khi kết phiên, nhóm ngành này giảm nhẹ 0,06% xuống 99,09 điểm.

Nhóm cổ phiếu bất động sản khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/11. Ảnh: Vietstock

Sắc xanh, đỏ đan xen trong bảng điện tử chỉ rõ sự phân hoá rõ rệt trong nhóm cổ phiếu bất động sản. 1 trong 3 mã trụ cột 'họ' nhà Vingroup chỉ duy nhất ghi nhận mã VIC tăng nhẹ 0,63% so với phiên giao dịch liền kề, lên 207.800 đồng/cổ phiếu.

Mã này không chỉ kìm chân đà giảm của nhóm ngành mà còn 'gồng gánh' điểm số cho toàn thị trường khi góp hơn 1,1 điểm tăng vào chỉ số chung trong phiên ngày hôm nay.

Đà tăng 'yếu ớt' của cổ phiếu nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng diễn ra trong bối cảnh Vingroup dự kiến phát hành 3,85 tỷ cổ phiếu thưởng, theo tỷ lệ 1:1, tức mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm một cổ phiếu mới. Nếu thực hiện thành công, đây sẽ là đợt phát hành cổ phiếu thưởng có quy mô lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thời gian thực hiện việc phát hành dự kiến trong quý 4/2025. Sau phát hành, vốn điều lệ của Vingroup sẽ tăng gấp đôi, vượt mức 77.000 tỷ đồng. Với quy mô này, Vingroup sẽ vượt qua Tập đoàn Hòa Phát để trở thành doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất trên sàn chứng khoán, và chỉ xếp sau 3 ngân hàng là Vietcombank, MB và VPBank.

Hiện tại, Vingroup đang là doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thị trường, đạt hơn 800.000 tỷ đồng, bỏ xa các doanh nghiệp khác. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu VIC đã tăng gấp 5 lần và đang giao dịch quanh vùng đỉnh lịch sử.



Cũng trong họ "Vin", ở chiều ngược lại, mã VHM và VRE lại ghi nhận giảm điểm, lần lượt giảm 0,7% và 1,54% xuống 98.900 đồng/cổ phiếu và 32.000 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến cổ phiếu họ nhà Vingroup trong thời gian qua. Ảnh: FireAnt

Ngoài mã VIC, đà tăng còn đến từ các mã KBC +1,71%; DIG +0,74%; HDC +1,07%; NLG +0,93%;...

Quay trở lại bảng điện tử, dù đan xen nhưng sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế ở nhiều mã khác như: DXG -1,49%; PDR -2%; KDH -2,43%; VPI -2,03%; TCH -1,36%;...

Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/11. Ảnh: Vietstock

Thị trường chứng khoán đảo chiều tiếp tục dò đáy, VN-Index giảm hơn 12 điểm



Thị trường chứng khoán đang bước vào giai đoạn “nghỉ lấy hơi” khi thanh khoản suy yếu và tâm lý thận trọng bao trùm. VN-Index được dự báo sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, với các nhịp tăng - giảm đan xen.



Về kỹ thuật, VN-Index đang có dạng cây nến dạng spinning top, phản ánh sự giằng co, do dự của dòng tiền quanh vùng 1.640 - 1.660 điểm. Chỉ báo RSI đi ngang, trong khi MACD chưa phát tín hiệu tạo đáy rõ ràng, cho thấy thị trường cần thêm thời gian tích lũy và củng cố xu hướng.



Thị trường vẫn giao dịch ảm đạm bởi lực cầu tham gia khá yếu khiến VN-Index tiếp tục rung lắc nhẹ. Kết phiên, VN-Index giảm 12,25 điểm xuống 1.642,64 điểm; HNX-Index giảm 0,55 điểm xuống 266,15 điểm và UPCoM-Index giảm 0,28 điểm xuống 116,22 điểm.



Do tâm lý của nhà đầu tư đang ưu tiên chiến lược phòng thủ, chỉ giải ngân thăm dò ở vùng hỗ trợ và giữ kỷ luật chặt chẽ để bảo toàn thành quả nên thanh khoản hôm nay ghi nhận hơn 548 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 17.815 tỷ đồng.



Dòng tiền tìm đến nhóm đầu tư công, năng lượng khiến nhiều mã cổ phiếu tăng như CII +1,74%; ACV +2,55%; HAH +2,79%; PVB +1,86%; PVS +1,17%;...



Ngược lại, nhóm cổ phiếu tài chính lại bao trùm sắc đỏ, ảnh hưởng tiêu cực nhất tới thị trường với nhiều mã giảm sâu như: VIX -2,96%; SSI -1,72%; SHB -2,16%; STB -2,99%; VPB -2,56%; HDB -3,06% ;...



Về mức độ ảnh hưởng, những mã như VIC, BCM, BMP và KBC là những mã cổ phiếu ảnh hưởng tích cực nhất tới thị trường khi đóng góp hơn 1,8 điểm tăng. Ở chiều ngược lại các mã cố phiếu của nhóm tài chính như VPB ; VCB ; TCB ; HDB; STB...là những mã có tác động tiêu cực nhất tới thị trường khiến VN-Index giảm 4,45 điểm.



Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì lực bán ròng với hơn 1.231 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào các mã như: STB -179,57 tỷ đồng, VPB -102,40 tỷ đồng; HPG -89,03 tỷ đồng; GEX -71,75 tỷ đồng; TCB -67,37 tỷ đồng;... Ở chiều mua ghi nhận nhiều mã được gom như: MWG +182,39 tỷ đồng; VIC +72,13 tỷ đồng; VNM +31,09 tỷ đồng; VPI +27,35 tỷ đồng;...



