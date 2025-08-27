Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945 – 02/9/2025) với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” sẽ khai mạc vào sáng ngày 28/8/2025, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội.

Bộ Xây dựng "Kết nối - Kiến tạo - Vươn mình"

Không gian triển lãm của Bộ xây dựng tại phân khu "Kiến tạo phát triển" có chủ đề “Kiến tạo - Kết nối - Vươn mình”, được tổ chức trên mặt bằng diện tích 480m2, giới thiệu những thành tựu tiêu biểu, nổi bật của ngành Xây dựng gắn với sự nghiệp bảo vệ, kiến tạo, xây dựng, phát triển đất nước trong 80 năm trên các lĩnh vực như xây dựng dân dụng, công nghiệp, phát triển hạ tầng, giao thông (đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thủy nội địa, hàng không); quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị, nhà ở, vật liệu xây dựng…

Đặc biệt là giới thiệu thông qua mô hình, sa bàn, hình ảnh - thiết kế 3D những công trình, sản phẩm mang tính ứng dụng và hàm lượng trình độ, khoa học công nghệ cao, sản phẩm, công trình “xanh”, năng lượng sạch…

Bộ Xây dựng trưng bày thành tựu của ngành tại 2 phân khu: “Kiến tạo phát triển” và “Khát vọng bầu trời”. Ảnh: Bộ Xây dựng

Theo Bộ Xây dựng, phân khu triển lãm riêng của ngành Xây dựng lấy biểu tượng cây cầu dây văng minh họa cho Cầu Rạch Miễu, Cầu Mỹ Thuận, Cầu Bãi Cháy, Cầu Nhật Tân… những cây cầu thế kỷ biểu trưng cho thành tựu đổi mới và hội nhập của ngành Xây dựng; thể hiện trình độ - năng lực làm chủ khoa học công nghệ, sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, người lao động ngành Xây dựng Việt Nam.

Phân khu triển lãm được bố trí thành 6 không gian trưng bày chuyên đề: Khu trưng bày thành tựu về hạ tầng giao thông, xây dựng; Khu trưng bày thành tựu về quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị - nhà ở; Khu trưng bày thành tựu về quản lý nhà nước - hoàn thiện thể chế chính sách, chuyển đổi số ngành xây dựng; Khu trưng bày về công nghệ xây dựng; Khu trưng bày thành tựu về vật liệu xây dựng; Khu trải nghiệm, ứng dụng kỹ thuật số.

Đặc biệt, trung tâm của Triển lãm là Khu Vinh danh, nơi tái hiện chặng đường 80 năm gắn bó của ngành Xây dựng với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, ghi lại những hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ với ngành Xây dựng.

Không gian cũng trưng bày những phần thưởng cao quý mà Ngành đã vinh dự đón nhận: 2 Huân chương Sao Vàng, 4 Huân chương Hồ Chí Minh, cùng nhiều danh hiệu thi đua, huân – huy chương cao quý khác. Bên cạnh đó, còn giới thiệu các giải thưởng Kiến trúc – Quy hoạch tầm cỡ quốc gia và quốc tế, khẳng định vị thế, uy tín và dấu ấn sáng tạo của ngành Xây dựng trong công cuộc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng (đứng giữa) đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại Triển lãm. Ảnh: Bộ Xây dựng

Phân khu triển lãm chủ đề “Khát vọng bầu trời”

Tại triển lãm, phân khu thứ 2 của Bộ Xây dựng là phân khu triển lãm với chủ đề “Khát vọng bầu trời” có diện tích không gian trưng bày khoảng 10.000m2; trong đó, khu vực nhà giàn khoảng 5.000m2 giới thiệu, trưng bày những thành tựu của ngành Hàng không dân dụng Việt Nam qua 80 năm. Phân khu này sẽ là “điểm nhấn” của triển lãm bởi sự hoành tráng về quy mô, nội dung, sản phẩm trưng bày hấp dẫn, phong phú và mang biểu tượng, ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội sâu sắc.

Về không gian ngoài trời, sắp đặt 4 mô hình tàu bay thực tế đại diện cho từng giai đoạn hình thành phát triển của ngành Hàng không Việt Nam, từ những ngày đầu thành lập nước, cho đến quá trình hội nhập quốc tế mạnh mẽ và tiến đến giai đoạn khát vọng hình thành một nền công nghiệp hàng không của Việt Nam.

Bao gồm: 1 tàu bay IL-14 từng được sử dụng làm chuyên cơ phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh; 1 tàu bay Airbus A320 được trưng bày để thể hiện khả năng làm chủ công nghệ, khai thác, bảo dưỡng các loại tàu bay hiện đại thế hệ mới; 1 tàu bay hạng nhẹ TP-150 do doanh nghiệp Việt Nam thiết kế, sản xuất; 1 tàu bay trực thăng của Binh đoàn 18 phục vụ nhiệm vụ quốc phòng và các hoạt động phục vụ kinh tế - xã hội, dịch vụ du lịch, tìm kiếm cứu nạn…

Tàu bay IL-14 từng được sử dụng làm chuyên cơ phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Bộ Xây dựng

Không gian triển lãm nhà giàn được thiết kế tổng thể theo hình tượng Chim Lạc là một hình tượng nghệ thuật mang nhiều ý nghĩa lịch sử, văn hóa, thể hiện bản sắc dân tộc Việt Nam. Tư thế dang cánh, bay lên trời là biểu hiện cho ước mơ vươn lên, khát vọng tự do và nối kết Trời – Đất. Đây cũng là định hướng kiến trúc nhà ga Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc - là công trình quan trọng quốc gia phục vụ cho tuần lễ cấp cao APEC 2027 - một hoạt động đối ngoại quan trọng, thể hiện hình ảnh, vị thế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Trong không gian triển lãm nhà giàn với sự tham gia của 10 doanh nghiệp hàng không, được thể hiện như dây chuyền phục vụ tại 1 cảng hàng không (từ khâu check-in, kiểm soát an ninh, cửa ra tàu bay và các không gian phục vụ công cộng tại nhà ga…). Đồng thời sẽ kết hợp những sản phẩm trải nghiệm cho du khách như buồng lái giả định, mô hình mô phỏng Đài kiểm soát không lưu (ATC Tower), công nghệ trải nghiệm máy quét 3D Avatar Booth, cho phép người tham gia thay đổi trang phục, lựa chọn bối cảnh và in ảnh lưu niệm tại chỗ...; các robot lễ tân (nhân lực AI) có hình thể vật lý hỗ trợ hội thoại trực tiếp bằng nhiều thứ tiếng...

Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh diễn ra từ ngày 28/8/2025 đến hết ngày 5/9/2025.