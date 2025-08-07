TP.HCM mưa lớn, nhiều người dân khổ sở dắt xe máy trong dòng nước cuồn cuộn
Mưa lớn kéo dài hơn một giờ đồng hồ chiều 10/8 đã biến nhiều tuyến đường ở ở Thủ Đức, Gò Vấp, TP.HCM ngập nặng, hàng loạt xe chết máy, gây tắc nghẽn giao thông.
Theo lịch thi đấu, cả 3 trận đấu của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đều diễn ra vào lúc 19h00 tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình (phường Hoa Lư). Ngày 8/8: Việt Nam vs Philippines; ngày 9/8: Việt Nam vs Indonesia; ngày 10/8: Việt Nam vs Thái Lan.
Ở chặng 1, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã thể hiện phong độ ấn tượng khi dễ dàng đánh bại Indonesia 3-0 và Philippines 3-1. Tuy nhiên, họ đã để thua đáng tiếc 2-3 trước ĐKVĐ Thái Lan trong trận đấu cuối cùng. Dù vậy, việc thi đấu sòng phẳng và chỉ chịu thua sát nút đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của đội bóng.
Với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ Ninh Bình, các cô gái Việt Nam đang tràn đầy quyết tâm giành chiến thắng, đặc biệt là trong trận đấu với Thái Lan để thay đổi lịch sử đối đầu.
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã chốt danh sách 14 VĐV cho chặng 2. Sự thay đổi đáng chú ý nhất là sự trở lại của chủ công Trần Thị Phương, thay thế cho libero Nguyễn Thị Ninh Anh.
Danh sách 14 VĐV ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam: Chủ công Trần Thị Thanh Thuý, Nguyễn Thị Uyên, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Phương; Đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền, Hoàng Thị Kiều Trinh.
Phụ công Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thuý, Trần Thị Bích Thuỷ, Phạm Thị Hiền; Chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa; Libero Nguyễn Khánh Đang, Lưu Thị Ly Ly.
Tất cả các trận đấu của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tại chặng 2 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh Onsports và kênh YouTube Bóng chuyền Việt Nam. Khán giả cả nước có thể theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển tại nhà.
Trận Siêu Cúp Quốc gia - Cúp Thaco 2025/2026 giữa Thép xanh Nam Định và CLB CAHN sẽ diễn ra vào lúc 18h ngày 9/8 tới trên sân vận động Thiên Trường. Không chỉ là màn so tài đỉnh cao giữa hai nhà vô địch của V.League và Cúp Quốc gia, đây còn là dịp để người hâm mộ thành Nam thể hiện tình yêu bóng đá nồng nhiệt và tinh thần dân tộc sâu sắc.