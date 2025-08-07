Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Thể thao
Thứ năm, ngày 07/08/2025 10:09 GMT+7

Chặng 2 giải bóng chuyền nữ SEA V.League 2025: ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam quyết tâm "đòi nợ" Thái Lan

Vũ Thượng Thứ năm, ngày 07/08/2025 10:09 GMT+7
Sau khi kết thúc chặng 1 SEA V.League 2025 tại Thái Lan, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã sẵn sàng bước vào chặng 2 được tổ chức ngay tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. Đây là cơ hội lớn để thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tạo nên bất ngờ, đặc biệt là trước đối thủ kỵ dơ Thái Lan.
Lịch thi đấu "căng đét” của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam và quyết tâm chiến thắng Thái Lan

Theo lịch thi đấu, cả 3 trận đấu của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đều diễn ra vào lúc 19h00 tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình (phường Hoa Lư). Ngày 8/8: Việt Nam vs Philippines; ngày 9/8: Việt Nam vs Indonesia; ngày 10/8: Việt Nam vs Thái Lan.

Nhà thi đấu Ninh Bình, nơi diễn ra cả 3 trận đấu chặng 2 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: Vũ Thượng

Ở chặng 1, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã thể hiện phong độ ấn tượng khi dễ dàng đánh bại Indonesia 3-0 và Philippines 3-1. Tuy nhiên, họ đã để thua đáng tiếc 2-3 trước ĐKVĐ Thái Lan trong trận đấu cuối cùng. Dù vậy, việc thi đấu sòng phẳng và chỉ chịu thua sát nút đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của đội bóng.

Lịch thi đấu chi tiết giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á tại tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Vũ Thượng

Với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ Ninh Bình, các cô gái Việt Nam đang tràn đầy quyết tâm giành chiến thắng, đặc biệt là trong trận đấu với Thái Lan để thay đổi lịch sử đối đầu.

Thay đổi nhân sự và danh sách chính thức

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã chốt danh sách 14 VĐV cho chặng 2. Sự thay đổi đáng chú ý nhất là sự trở lại của chủ công Trần Thị Phương, thay thế cho libero Nguyễn Thị Ninh Anh.

Phía ngoài Nhà thi đấu Ninh Bình đã được treo banner, băng rôn...cho giải đấu. Ảnh: Vũ Thượng

Danh sách 14 VĐV ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam: Chủ công Trần Thị Thanh Thuý, Nguyễn Thị Uyên, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Phương; Đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền, Hoàng Thị Kiều Trinh.

Phụ công Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thuý, Trần Thị Bích Thuỷ, Phạm Thị Hiền; Chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa; Libero Nguyễn Khánh Đang, Lưu Thị Ly Ly.

Khu vực ghế cho khán giả đến xem giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á tại Ninh Bình. Ảnh: Vũ Thượng

Tất cả các trận đấu của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tại chặng 2 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh Onsports và kênh YouTube Bóng chuyền Việt Nam. Khán giả cả nước có thể theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển tại nhà.

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định

Trận Siêu Cúp Quốc gia - Cúp Thaco 2025/2026 giữa Thép xanh Nam Định và CLB CAHN sẽ diễn ra vào lúc 18h ngày 9/8 tới trên sân vận động Thiên Trường. Không chỉ là màn so tài đỉnh cao giữa hai nhà vô địch của V.League và Cúp Quốc gia, đây còn là dịp để người hâm mộ thành Nam thể hiện tình yêu bóng đá nồng nhiệt và tinh thần dân tộc sâu sắc.

Tin tối (8/8): Đông Á Thanh Hóa nhập tịch Việt Nam cho Rimario Gordon

Thể thao
Tin tối (8/8): Đông Á Thanh Hóa nhập tịch Việt Nam cho Rimario Gordon

Brandon Ly cùng gia đình ăn mừng chức vô địch Siêu cúp Quốc Gia

Thể thao
Brandon Ly cùng gia đình ăn mừng chức vô địch Siêu cúp Quốc Gia

Xem trực tiếp Thép xanh Nam Định vs CLB CAHN trên kênh nào?

Thể thao
Xem trực tiếp Thép xanh Nam Định vs CLB CAHN trên kênh nào?

Cựu cầu thủ Trần Minh Chiến: “CLB Công an TP.HCM huy hoàng nay đã trở lại"

Thể thao
Cựu cầu thủ Trần Minh Chiến: “CLB Công an TP.HCM huy hoàng nay đã trở lại'

Đọc thêm

TP.HCM mưa lớn, nhiều người dân khổ sở dắt xe máy trong dòng nước cuồn cuộn
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM mưa lớn, nhiều người dân khổ sở dắt xe máy trong dòng nước cuồn cuộn

Chuyển động Sài Gòn

Mưa lớn kéo dài hơn một giờ đồng hồ chiều 10/8 đã biến nhiều tuyến đường ở ở Thủ Đức, Gò Vấp, TP.HCM ngập nặng, hàng loạt xe chết máy, gây tắc nghẽn giao thông.

New York Times: Ukraine sẽ hứng chịu thảm họa thực sự vào tuần tới
Thế giới

New York Times: Ukraine sẽ hứng chịu thảm họa thực sự vào tuần tới

Thế giới

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska vào ngày 15/8 tới sẽ trở thành cơn ác mộng đối với Kiev, tờ New York Times (NYT) đưa tin .

Phút sinh tử ở khu vực bãi biển nhà thờ đổ Hải Lý: 5 du khách bị sóng cuốn và cuộc giải cứu ngoạn mục
Tin tức

Phút sinh tử ở khu vực bãi biển nhà thờ đổ Hải Lý: 5 du khách bị sóng cuốn và cuộc giải cứu ngoạn mục

Tin tức

Nhờ sự giúp đỡ và kỹ năng cứu hộ chuyên nghiệp của người dân và chủ nhà hàng tại khu vực nhà thờ đổ (xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình), 5 du khách, trong đó có một trẻ em, đã được cứu sống kịp thời sau khi bị sóng biển cuốn trôi.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp đón may mắn, con đường tài chính suôn sẻ, có cơ hội thoát nghèo sang giàu
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp đón may mắn, con đường tài chính suôn sẻ, có cơ hội thoát nghèo sang giàu

Gia đình

Tử vi ngày mai cho thấy, 3 con giáp này sẽ gặp may mắn tài chính phi thường, khiến họ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người!

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu lần đầu trải lòng về dự án đặt máy sốc điện nơi công cộng
Xã hội

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu lần đầu trải lòng về dự án đặt máy sốc điện nơi công cộng

Xã hội

Chiều 10/8, tại Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã chia sẻ về dự án đặt máy sốc điện nơi công cộng. Chủ đề này đang nhận được sự quan tâm của dư luận vài ngày qua khi liên tiếp có ca ngừng tim ngoại viện.

Thủ môn nhập tịch Brazil cao 1m98 từng khoác áo ĐT Việt Nam gia nhập Trường Tươi Đồng Nai
Thể thao

Thủ môn nhập tịch Brazil cao 1m98 từng khoác áo ĐT Việt Nam gia nhập Trường Tươi Đồng Nai

Thể thao

Trong thông báo vừa đưa ra trên trang chủ, CLB Trường Tươi Đồng Nai đã xác nhận việc ký hợp đồng với ngôi sao từng khoác áo tuyển Việt Nam, Phan Văn Santos.

Nuôi thứ chim khổng lồ thành công, một người Quảng Bình có 'lương khủng'
Nhà nông

Nuôi thứ chim khổng lồ thành công, một người Quảng Bình có "lương khủng"

Nhà nông

Thay vì tiếp tục theo lối mòn với những loài vật nuôi truyền thống, chị Võ Thị Ngọc Lan, nông dân xã Quảng Hưng (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) đã quyết định lựa chọn mô hình nuôi chim đà điểu-loài chim khổng lồ. Nhờ sự nhạy bén, chị Lan đã vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Tạm giữ hình sự nam thanh niên hành hung cô gái ở chung cư Sky Central (Hà Nội)
Bạn đọc

Tạm giữ hình sự nam thanh niên hành hung cô gái ở chung cư Sky Central (Hà Nội)

Bạn đọc

Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại chung cư Sky Central 176 Định Công), người hành hung cô gái trẻ tại sảnh chung cư ở Hà Nội.

Làn sóng MV mừng Quốc khánh 2/9: Khi giai điệu 'thắp lửa' tình yêu nước và gắn kết cộng đồng
Văn hóa - Giải trí

Làn sóng MV mừng Quốc khánh 2/9: Khi giai điệu "thắp lửa" tình yêu nước và gắn kết cộng đồng

Văn hóa - Giải trí

Hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi như Tùng Dương, Nguyễn Văn Chung, Hoàng Bách, Võ Hạ Trâm... ra sản phẩm mới nhân dịp 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Một nữ nông dân ở Thái Nguyên trồng chè sạch, làm ra sản phẩm trà xanh công nghệ Nhật Bản
Nhà nông

Một nữ nông dân ở Thái Nguyên trồng chè sạch, làm ra sản phẩm trà xanh công nghệ Nhật Bản

Nhà nông

Giữa những đồi chè xanh bạt ngàn ở xóm La Giang, xã Quang Sơn (tỉnh Thái Nguyên), chị Vi Thị Phương, người phụ nữ dân tộc Tày vẫn ngày ngày ngày trồng chè sạch, làm ra sản phẩm trà xanh công nghệ Nhật Bản.

Sản vật, đặc sản mùa nước nổi miền Tây ở An Giang, cá linh non, rắn đồng, bông súng ma, có cả loài 'gà đồng biết lặn'
Nhà nông

Sản vật, đặc sản mùa nước nổi miền Tây ở An Giang, cá linh non, rắn đồng, bông súng ma, có cả loài "gà đồng biết lặn"

Nhà nông

Đến hẹn lại lên, những ngày này người dân trên địa bàn tỉnh An Giang lại háo hức đón chờ mùa “săn” sản vật, đặc sản nước nổi như cá linh non, rắn đồng, ếch đồng, cua đồng, bông súng... Chỉ cần đem lưới, dớn, lờ... ra đồng thì cá linh non, cá chốt, cua đồng, rắn đồng...đua nhau chạy vào.

Việt Nam - Hàn Quốc: Vốn FDI khủng, thương mại hướng tới 150 tỷ USD năm 2030
Kinh tế

Việt Nam - Hàn Quốc: Vốn FDI khủng, thương mại hướng tới 150 tỷ USD năm 2030

Kinh tế

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là sự kiện quan trọng với cả hai nước, góp phần tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư.

Các đơn vị tấn công Ukraine đánh bật quân Nga, giành lại vùng lãnh thổ quan trọng ở Sumy
Thế giới

Các đơn vị tấn công Ukraine đánh bật quân Nga, giành lại vùng lãnh thổ quan trọng ở Sumy

Thế giới

Lực lượng Phòng vệ Ukraine hoàn toàn quét sạch quân Nga khỏi khu dân cư Bezsalivka, tỉnh Sumy - theo thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine

Hiện trạng cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng trước ngày thông xe
Media

Hiện trạng cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng trước ngày thông xe

Media

Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan với tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng đang dần hoàn thiện, sẵn sàng thông xe kỹ thuật tuyến chính vào ngày 19/8.

Nông thôn Tây Bắc: Công an Lai Châu dồn lực cho công tác đổi thẻ đảng viên, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2/9
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Công an Lai Châu dồn lực cho công tác đổi thẻ đảng viên, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2/9

Lai Châu Ngày Mới

Công an tỉnh Lai Châu vừa phát động đợt cao điểm đổi thẻ đảng viên trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2/9.

Cao thủ nào trong kiếm hiệp Kim Dung có tới 2 đồ đệ là đệ nhất thiên hạ?
Đông Tây - Kim Cổ

Cao thủ nào trong kiếm hiệp Kim Dung có tới 2 đồ đệ là đệ nhất thiên hạ?

Đông Tây - Kim Cổ

Cao thủ này không chỉ sở hữu võ công cái thế mà còn là là người rất có nhân phẩm và nhãn quan.

'Cơn địa chấn' cổ phiếu Hoà Phát: Tỷ phú Trần Đình Long kiếm được bao nhiêu tiền sau một tuần giao dịch?
Nhà đất

'Cơn địa chấn' cổ phiếu Hoà Phát: Tỷ phú Trần Đình Long kiếm được bao nhiêu tiền sau một tuần giao dịch?

Nhà đất

VN-Index bứt phá, HPG dẫn dắt thị trường với mức tăng hơn 11% lên đỉnh 3 năm, khối ngoại mua ròng kỷ lục. Đà tăng giúp tài sản tỷ phú Trần Đình Long vọt lên 2,8 tỷ USD, thăng 93 hạng trên bảng Forbes.

Nông thôn Tây Bắc: Người dân Nậm Hàng chung tay 'biến hình' làng quê, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Người dân Nậm Hàng chung tay "biến hình" làng quê, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng

Lai Châu Ngày Mới

Cũng như những xã khác ở vùng nông thôn Tây Bắc, Nậm Hàng (Lai Châu) đang sục sôi khí thế thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức hội, đoàn thể xã cùng với người dân các bản cùng nhau ra quân dọn dẹp, chỉnh trang đường làng ngõ xóm. Từ những con đường đầy rác, cỏ dại, Nậm Hàng đang khoác lên mình tấm áo mới, đẹp đẽ và văn minh.

'Biển người' nhuộm đỏ sân Mỹ Đình trước giờ G concert 'Tổ quốc trong tim'
Ảnh

"Biển người" nhuộm đỏ sân Mỹ Đình trước giờ G concert "Tổ quốc trong tim"

Ảnh

Sân vận động Mỹ Đình ngập tràn sắc đỏ của cờ Tổ quốc, hàng chục nghìn người dân đổ về trong bầu không khí hào hùng, náo nhiệt nhiều giờ trước khi diễn ra concert “Tổ quốc trong tim” vào 20h tối nay.

Người trong đội cứu hộ kể lại việc tìm kiếm nạn nhân mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn
Tin tức

Người trong đội cứu hộ kể lại việc tìm kiếm nạn nhân mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn

Tin tức

Sau 6 ngày tìm kiếm, thi thể nam thanh niên mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn, phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa đã tìm thấy.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp những người bạn Hàn Quốc
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp những người bạn Hàn Quốc

Thế giới

Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 10/8/2025, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam. Tổng Bí thư cũng có cuộc gặp những người bạn Hàn Quốc.

Nông thôn Tây Bắc: Lào Cai bứt phá sau sáp nhập, kinh tế tăng trưởng ấn tượng
Lào Cai thi đua yêu nước

Nông thôn Tây Bắc: Lào Cai bứt phá sau sáp nhập, kinh tế tăng trưởng ấn tượng

Lào Cai thi đua yêu nước

Chỉ sau một thời gian ngắn thực hiện sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Lào Cai (mới) đã đạt được những kết quả ấn tượng trên nhiều lĩnh vực. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2025 cho thấy một bức tranh đầy lạc quan với nhiều chỉ số tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ, khẳng định những quyết sách đúng đắn và nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân.

Nông thôn mới Tây Bắc: Con đường nở hoa ở Lào Cai
Lào Cai thi đua yêu nước

Nông thôn mới Tây Bắc: Con đường nở hoa ở Lào Cai

Lào Cai thi đua yêu nước

Con đường hoa ở thôn Lắp Máy, xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai những ngày này bỗng trở nên rộn ràng khác lạ và nở những bông hoa tô thắm cho con đường nông thôn mới xanh, sạch, đẹp hơn.

Ngày mai, xét xử 5 cựu cán bộ hải quan có hành vi nhận hối lộ, 'bảo kê' đường dây buôn lậu
Pháp luật

Ngày mai, xét xử 5 cựu cán bộ hải quan có hành vi nhận hối lộ, "bảo kê" đường dây buôn lậu

Pháp luật

Ngày mai (11/8), TAND TP.HCM dự kiến sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến 5 cựu cán bộ Hải quan Chi cục Hải quan Chơn Thành (Bình Phước cũ). Các đối tượng bị cáo buộc đã nhận tiền để "bảo kê" cho một đường dây buôn lậu sợi polyester quy mô lớn từ Trung Quốc.

Tân binh CLB Hải Phòng: Cao 1m81, từng vô địch Cúp Quốc gia cùng Đông Á Thanh Hóa
Thể thao

Tân binh CLB Hải Phòng: Cao 1m81, từng vô địch Cúp Quốc gia cùng Đông Á Thanh Hóa

Thể thao

Luiz Antonio là tiền vệ vừa chia tay Đông Á Thanh Hóa để gia nhập CLB Hải Phòng trước thềm V.League 2025/26.

Sân bay Long Thành sắp trở thành “thủ phủ” vận tải hàng hóa
Kinh tế

Sân bay Long Thành sắp trở thành “thủ phủ” vận tải hàng hóa

Kinh tế

Toàn bộ vận tải hàng hóa hàng không quốc tế tại Tân Sơn Nhất sẽ được chuyển về Long Thành, mở ra cơ hội hình thành trung tâm logistics hiện đại và tăng sức cạnh tranh kinh tế cho Việt Nam.

Đất đẹp bỏ hoang ven sông Kôn, Gia Lai: Nhà đầu tư 'xếp hàng', xã Bình Khê thúc thu hồi
Kinh tế

Đất đẹp bỏ hoang ven sông Kôn, Gia Lai: Nhà đầu tư "xếp hàng", xã Bình Khê thúc thu hồi

Kinh tế

Khu đất có vị trí đắc địa ven sông Kôn (xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai) đã bị bỏ hoang suốt hơn 6 năm qua sau khi Công ty Cổ phần đường Bình Định ngừng hoạt động. Ngày 10/8, UBND xã Bình Khê đã có kiến nghị gửi UBND tỉnh Gia Lai thu hồi, để có cơ sở triển khai dự án khác.

Universal cấm sử dụng phim huấn luyện trí tuệ nhân tạo
Văn hóa - Giải trí

Universal cấm sử dụng phim huấn luyện trí tuệ nhân tạo

Văn hóa - Giải trí

Universal Pictures bắt đầu chèn cảnh báo bản quyền ở phần cuối các bộ phim như “How to Train Your Dragon”, “Jurassic World: Rebirth” và “Bad Guys 2”.

Đà Nẵng: Dẹp hàng rong, bảo vệ khỉ hoang và cảnh quan du lịch tại bán đảo Sơn Trà
Xã hội

Đà Nẵng: Dẹp hàng rong, bảo vệ khỉ hoang và cảnh quan du lịch tại bán đảo Sơn Trà

Xã hội

Lực lượng chức năng Đà Nẵng ra quân xử lý ô tô bán hàng rong hoạt động trái phép và tuyên truyền, nhắc nhở du khách không cho khỉ ăn tại bán đảo Sơn Trà, nhằm bảo vệ cảnh quan du lịch và giữ gìn môi trường sống tự nhiên cho đàn khỉ hoang.

Bệnh chikungunya đang lây lan toàn cầu: Bộ Y tế khuyến cáo khẩn
Xã hội

Bệnh chikungunya đang lây lan toàn cầu: Bộ Y tế khuyến cáo khẩn

Xã hội

Theo Bộ Y tế, mặc dù Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh chikungunya trong cộng đồng, tuy nhiên do muỗi Aedes đang vào thời kỳ cao điểm có mật độ muỗi cao tại nhiều địa phương và thời điểm mùa hè nhiều khách du lịch đi, đến Việt Nam, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh chikungunya xâm nhập, lây lan nhanh chóng.

