Lịch thi đấu "căng đét” của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam và quyết tâm chiến thắng Thái Lan

Theo lịch thi đấu, cả 3 trận đấu của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đều diễn ra vào lúc 19h00 tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình (phường Hoa Lư). Ngày 8/8: Việt Nam vs Philippines; ngày 9/8: Việt Nam vs Indonesia; ngày 10/8: Việt Nam vs Thái Lan.

Nhà thi đấu Ninh Bình, nơi diễn ra cả 3 trận đấu chặng 2 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: Vũ Thượng

Ở chặng 1, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã thể hiện phong độ ấn tượng khi dễ dàng đánh bại Indonesia 3-0 và Philippines 3-1. Tuy nhiên, họ đã để thua đáng tiếc 2-3 trước ĐKVĐ Thái Lan trong trận đấu cuối cùng. Dù vậy, việc thi đấu sòng phẳng và chỉ chịu thua sát nút đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của đội bóng.

Lịch thi đấu chi tiết giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á tại tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Vũ Thượng

Với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ Ninh Bình, các cô gái Việt Nam đang tràn đầy quyết tâm giành chiến thắng, đặc biệt là trong trận đấu với Thái Lan để thay đổi lịch sử đối đầu.

Thay đổi nhân sự và danh sách chính thức

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã chốt danh sách 14 VĐV cho chặng 2. Sự thay đổi đáng chú ý nhất là sự trở lại của chủ công Trần Thị Phương, thay thế cho libero Nguyễn Thị Ninh Anh.

Phía ngoài Nhà thi đấu Ninh Bình đã được treo banner, băng rôn...cho giải đấu. Ảnh: Vũ Thượng

Danh sách 14 VĐV ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam: Chủ công Trần Thị Thanh Thuý, Nguyễn Thị Uyên, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Phương; Đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền, Hoàng Thị Kiều Trinh.

Phụ công Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thuý, Trần Thị Bích Thuỷ, Phạm Thị Hiền; Chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa; Libero Nguyễn Khánh Đang, Lưu Thị Ly Ly.

Khu vực ghế cho khán giả đến xem giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á tại Ninh Bình. Ảnh: Vũ Thượng

Tất cả các trận đấu của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tại chặng 2 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh Onsports và kênh YouTube Bóng chuyền Việt Nam. Khán giả cả nước có thể theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển tại nhà.