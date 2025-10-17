Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 17/10/2025 16:40 GMT+7

Bóng đá Malaysia nhận sai vụ nhập tịch, trừng phạt Tổng thư ký FAM

Sỹ Ánh (Theo Tạp chí Du lịch TP.HCM) Thứ sáu, ngày 17/10/2025 16:40 GMT+7
Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã ra quyết định đình chỉ công tác Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman với hiệu lực ngay lập tức, nhằm tạo điều kiện cho một ủy ban độc lập điều tra vụ việc liên quan đến án phạt gần đây của FIFA đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch.
Sếp lớn LĐBĐ Malaysia bị đình chỉ

Thông tin này được Phó Chủ tịch FAM, Datuk S. Sivasundaram xác nhận trong buổi họp báo đặc biệt vào ngày 17/10. Được biết, Noor Azman được bổ nhiệm làm Tổng thư ký FAM từ tháng 9/2022, thay thế ông Mohd Saifuddin Abu Bakar.

“Liên quan đến vụ việc với FIFA, Tổng thư ký FAM bị đình chỉ công tác kể từ hôm nay (17/10). Việc đình chỉ nhằm tạo điều kiện cho một ủy ban độc lập tiến hành điều tra sâu hơn về vụ việc”, ông Sivasundaram cho biết.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Datuk Noor Azman Rahman.

Trước đó, FIFA đã đưa ra án phạt đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia sau khi phát hiện một số tài liệu đăng ký bị làm giả, buộc cơ quan này phải yêu cầu FAM làm rõ tính hợp lệ của hồ sơ các cầu thủ.

Theo tài liệu chính thức có tiêu đề “Notification of the Grounds of the Decision” (Thông báo căn cứ của quyết định) đề ngày 6/10/2025, Ủy ban Kỷ luật FIFA xác định rằng án phạt được ban hành dựa trên vi phạm Điều 22 trong Bộ luật Kỷ luật của FIFA, liên quan đến hành vi giả mạo hoặc chỉnh sửa tài liệu chính thức.

FIFA cũng đã công bố danh tính 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị liên đới, gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel.

Hệ quả là FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc (khoảng 66 triệu đồng) và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

Khi nào có kết quả kháng cáo của Malaysia?

Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia, ông Rob Friend, khẳng định đội tuyển chỉ đảm nhận vai trò chuyên môn và vận hành bóng đá, hoàn toàn không liên quan đến công tác hành chính. Trước đó vào ngày 7/10, FAM cho biết một nhân viên đã ‘tải nhầm tài liệu từ phía người môi giới’ thay vì sử dụng hồ sơ chính thức từ Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (NRD).

Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia, Rob Friend.

Friend nói: “Điều quan trọng là phải xác định rõ vai trò của chúng tôi trong quá trình nhập tịch cầu thủ. Án phạt của FIFA liên quan đến vấn đề hồ sơ giấy tờ, và về phía đội tuyển quốc gia, chúng tôi không tham gia vào quy trình đó.

Rõ ràng mà nói, nhiệm vụ của chúng tôi chỉ dừng lại ở việc xác định những cầu thủ đủ tiềm năng. Khi hồ sơ của họ được FIFA phê duyệt và quá trình đăng ký hoàn tất, họ mới đủ điều kiện để được triệu tập, chỉ đơn giản như vậy”.

Trong khi đó, luật sư Serge Vittoz, người đang dẫn đầu quá trình kháng cáo của FAM, cho biết Ủy ban Kháng cáo của FIFA dự kiến sẽ công bố phán quyết vào ngày 30/10.

“Quyết định có thể sẽ được thông báo tới các bên ngay trong ngày hoặc không lâu sau đó. Nếu các cầu thủ không đồng ý với kết quả, họ có quyền đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS)”, Vittoz cho biết.

Nếu thua kiện, ĐT Malaysia nhiều khả năng sẽ bị xử thua trong hai chiến thắng trước ĐT Việt Nam (4-0) vào ngày 10/6 và ĐT Nepal (2-0) vào ngày 25/3. Điều đó sẽ kéo theo xáo trộn lớn cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Hiện tại, “Hổ Mã Lai” đang dẫn đầu với 12 điểm, hơn ĐT Việt Nam 3 điểm.

Theo Tạp chí Du lịch TP.HCM

LĐBĐ Malaysia “trảm” HLV Peter Cklamovski?

LĐBĐ Malaysia “trảm” HLV Peter Cklamovski?

LĐBĐ Malaysia doạ kiện FIFA lên CAS

LĐBĐ Malaysia doạ kiện FIFA lên CAS

Nữ diễn viên có đời tư bí ẩn nhất Tây du ký 1986 là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Nữ diễn viên có đời tư bí ẩn nhất Tây du ký 1986 là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Bọ Cạp Tinh được đánh giá là một trong những yêu quái mạnh nhất trong Tây du ký 1986. Nó có thể chiến thắng cả Tôn Ngộ Không lẫn Trư Bát Giới, chỉ chịu thua trước Mão Nhật Tinh Quân.

Đoàn công tác của Phó Tổng Giám đốc Agribank Lê Hồng Phúc đến thăm và làm việc với Agribank Chi nhánh Phú Quốc
Doanh nghiệp

Đoàn công tác của Phó Tổng Giám đốc Agribank Lê Hồng Phúc đến thăm và làm việc với Agribank Chi nhánh Phú Quốc

Doanh nghiệp

Sáng 16/10, đoàn công tác của Phó Tổng Giám đốc Agribank Lê Hồng Phúc đã có chuyến thăm và làm việc với Agribank Chi nhánh Phú Quốc (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang). Chuyến công tác nhằm nắm bắt tình hình hoạt động thực tế tại cơ sở, lắng nghe ý kiến, đề xuất của đơn vị và kịp thời chỉ đạo, định hướng trong triển khai nhiệm vụ kinh doanh những tháng cuối năm 2025.

Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn, miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt
Tin tức

Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn, miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt

Tin tức

Trên cơ sở quyết định của Ban Chấp hành Trung ương và tờ trình của các cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định một số nội dung nhân sự thuộc thẩm quyền, bao gồm việc bầu, phê chuẩn hoặc miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy nhà nước.

EVN làm việc với EVNGENCO2 về kế hoạch sản xuất kinh doanh
Doanh nghiệp

EVN làm việc với EVNGENCO2 về kế hoạch sản xuất kinh doanh

Doanh nghiệp

Chiều ngày 15/10, tại TP Cần Thơ, đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do ông Nguyễn Xuân Nam - Phó Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) để đánh giá, rà soát kế hoạch SXKD-ĐTXD năm 2025 giai đoạn 2026-2030 của EVNGENCO2.

Hà Nội phải xóa bỏ tâm lý ngại thay đổi thói quen, chuyển đổi số toàn diện trong bộ máy chính quyền
Tin tức

Hà Nội phải xóa bỏ tâm lý ngại thay đổi thói quen, chuyển đổi số toàn diện trong bộ máy chính quyền

Tin tức

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là tích cực thay đổi tư duy và phương pháp làm việc, quyết liệt hơn nữa trong việc xóa bỏ tâm lý ngại thay đổi thói quen, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của bộ máy chính quyền nhằm tạo chuyển biến thực chất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về KHCN.

Ngành bị coi là thủ phạm gây ô nhiễm môi trường đang chuyển đổi xanh, kết quả khiến nhiều người bất ngờ
Chuyển động Sài Gòn

Ngành bị coi là thủ phạm gây ô nhiễm môi trường đang chuyển đổi xanh, kết quả khiến nhiều người bất ngờ

Chuyển động Sài Gòn

Ngành công nghiệp sản xuất nhựa bị xem là thủ phạm gây ô nhiễm môi trường, đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh trước xu hướng chung. Một số kết quả ban đầu mang lại khiến nhiều người bất ngờ.

Các nhà xuất khẩu Trung Quốc từ bỏ Mỹ
Thế giới

Các nhà xuất khẩu Trung Quốc từ bỏ Mỹ

Thế giới

Giữa cơn hỗn loạn do những đợt áp thuế bất ngờ từ Mỹ, các doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc – từ nhà sản xuất đồ gia dụng cho tới đồ trang trí Halloween – đang quay lưng với thị trường Mỹ để tìm cơ hội ở châu Âu, Mỹ Latin, Trung Đông và châu Phi.

LĐBĐ Malaysia: “Việt Nam đã khiếu nại chúng tôi'
Thể thao

LĐBĐ Malaysia: “Việt Nam đã khiếu nại chúng tôi"

Thể thao

Quyền chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia Yusoff Mahadi cho rằng Việt Nam và Nepal đã khiếu nại lên FIFA vụ làm giả hồ sơ bảy cầu thủ nhập tịch, nhưng ông không bận tâm.

Bộ ba họ Vingroup lao dốc, VN-Index “bốc hơi” hơn 35 điểm
Nhà đất

Bộ ba họ Vingroup lao dốc, VN-Index “bốc hơi” hơn 35 điểm

Nhà đất

Phiên 17/10, nhóm cổ phiếu bất động sản giảm sâu tới 3,26%, trong đó bộ ba VHM, VIC, VRE đồng loạt mất hơn 4%, kéo VN-Index “bốc hơi” hơn 35 điểm, thanh khoản HoSE vượt 42.000 tỷ đồng.

Hà Nội giao 10.000 m2 đất xây nhà ở thấp tầng để bán
Nhà đất

Hà Nội giao 10.000 m2 đất xây nhà ở thấp tầng để bán

Nhà đất

UBND TP. Hà Nội vừa giao hơn 1 ha đất tại xã Sơn Đồng (Hoài Đức) cho Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị mới Hà Nội để triển khai dự án khu nhà ở thấp tầng, gồm liền kề và biệt thự, theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Nghệ An: Phẫn nộ clip nam sinh túm tóc đánh tới tấp nữ sinh trong tiếng reo hò
Xã hội

Nghệ An: Phẫn nộ clip nam sinh túm tóc đánh tới tấp nữ sinh trong tiếng reo hò

Xã hội

Đoạn clip ghi lại cảnh nam sinh túm tóc, ghì chặt một nữ sinh đánh tới tấp trong tiếng reo hò của nhiều người lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người phẫn nộ.

Tạm giữ hình sự admin trang “Beat 36 Thanh Hóa”
Pháp luật

Tạm giữ hình sự admin trang “Beat 36 Thanh Hóa”

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Lê Đăng Đức và Nguyễn Văn Khánh để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Đỗ Hoàng Hên hát Quốc ca “cực mượt” trong ngày nhận quốc tịch Việt Nam
Thể thao

Đỗ Hoàng Hên hát Quốc ca “cực mượt” trong ngày nhận quốc tịch Việt Nam

Thể thao

Đỗ Hoàng Hên (tên tiếng Việt của tiền vệ Hendrio Araujo Da Silva) đã không giấu được hạnh phúc tại Lễ trao Quyết định cho nhập tịch Việt Nam đối với tiền vệ gốc Brazil được tổ chức tại Sở Tư pháp TP Hà Nội sáng 17/10.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chốt mức thuế bảo vệ môi trường mới với xăng, dầu, mỡ nhờn
Tin tức

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chốt mức thuế bảo vệ môi trường mới với xăng, dầu, mỡ nhờn

Tin tức

Sáng 17/10, với 100% uỷ viên tham gia biểu quyết tán thành, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất thông qua mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2026.

Quốc hội xem xét, thông qua số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ tại Kỳ họp thứ 10
Tin tức

Quốc hội xem xét, thông qua số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ tại Kỳ họp thứ 10

Tin tức

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 49 luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp. Đây là kỳ họp có số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Alicia Keys, chủ nhân 17 giải Grammy, sẽ biểu diễn tại 8Wonder Winter 2025
Văn hóa - Giải trí

Alicia Keys, chủ nhân 17 giải Grammy, sẽ biểu diễn tại 8Wonder Winter 2025

Văn hóa - Giải trí

8Wonder chính thức công bố ngôi sao Alicia Keys sẽ là nghệ sĩ quốc tế đảm nhận vai trò “headliner” của đại nhạc hội “8Wonder Winter 2025: Symphony of Stars”, diễn ra vào ngày 6/12/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (đường Cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội).

Cà Mau: Mục tiêu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đến năm 2030 từ 20% trở lên
Kinh tế

Cà Mau: Mục tiêu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đến năm 2030 từ 20% trở lên

Kinh tế

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định phát triển kinh tế - xã hội theo “bộ tứ trụ cột” mà Trung ương đã xác định, trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; tăng tỷ trọng GRDP đến năm cuối nhiệm kỳ từ 20% trở lên.

Nữ ứng viên PGS trẻ nhất ngành Y 2025: Sinh năm 1987, là Phó trưởng khoa tại một bệnh viện lớn
Xã hội

Nữ ứng viên PGS trẻ nhất ngành Y 2025: Sinh năm 1987, là Phó trưởng khoa tại một bệnh viện lớn

Xã hội

Theo danh sách ứng viên được HĐGS ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2025, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tâm, sinh năm 1987, là ứng viên Phó giáo sư trẻ nhất của Trường Đại học Y Hà Nội năm 2025. Chị cũng là nữ ứng viên Phó giáo sư trẻ nhất ngành Y 2025.

LĐBĐ Indonesia (PSSI) tốn hơn 158 tỷ đồng khi sa thải 2 HLV
Thể thao

LĐBĐ Indonesia (PSSI) tốn hơn 158 tỷ đồng khi sa thải 2 HLV

Thể thao

Sau khi sa thải 2 HLV Shin Tae-yong và Patrick Kluivert, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã tiêu tốn tổng số tiền 6 triệu USD (tương đương 158,036 tỷ đồng) để bồi thường hợp đồng.

Ngành KH&CN cần tiên phong tháo gỡ các 'điểm nghẽn', tạo sức bật mới cho tăng trưởng quốc gia
Kinh tế

Ngành KH&CN cần tiên phong tháo gỡ các "điểm nghẽn", tạo sức bật mới cho tăng trưởng quốc gia

Kinh tế

Các Thứ trưởng, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Bộ KH&CN đã có cuộc chia sẻ, trao đổi nhiều vấn đề chuyên sâu, từ thể chế, nguồn lực đến định hướng chiến lược về các lĩnh vực của ngành KH&CN trong giai đoạn mới.

Kiều hối về TP.HCM gần 8 tỷ USD trong 9 tháng, dự báo tiếp tục tăng mạnh dịp cuối năm
Chuyển động Sài Gòn

Kiều hối về TP.HCM gần 8 tỷ USD trong 9 tháng, dự báo tiếp tục tăng mạnh dịp cuối năm

Chuyển động Sài Gòn

Tổng kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế ở TP.HCM trong 9 tháng năm 2025 đạt 7,969 tỷ USD, tăng 6,25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lần đầu tiên ban hành Chiến lược phát triển khuyến nông đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050
Nhà nông

Lần đầu tiên ban hành Chiến lược phát triển khuyến nông đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050

Nhà nông

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định 4296/QĐ-BNNMT ngày 16/10/2025 về Phê duyệt Chiến lược phát triển khuyến nông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó nhấn mạnh 7 nhiệm vụ quan trọng.

Top cung hoàng đạo khi thất tình khiến cả bạn bè phải 'chịu trận' theo
Gia đình

Top cung hoàng đạo khi thất tình khiến cả bạn bè phải "chịu trận" theo

Gia đình

Có những cung hoàng đạo thất tình lại khiến cả thế giới xung quanh phải "lao đao" theo họ.

Sau điện đàm với Tổng thống Putin, ông Trump tiết lộ tin tốt về Ukraine
Thế giới

Sau điện đàm với Tổng thống Putin, ông Trump tiết lộ tin tốt về Ukraine

Thế giới

Trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 16/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không để chiến tranh ở Ukraine leo thang thành xung đột toàn cầu.

Chân dung nữ Tỉnh ủy viên 31 tuổi, trẻ nhất tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ mới
Tin tức

Chân dung nữ Tỉnh ủy viên 31 tuổi, trẻ nhất tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ mới

Tin tức

Bà Lê Ngọc Ánh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, là người trẻ tuổi nhất trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025–2030 khi mới 31 tuổi.

Thanh Hóa: Học sinh lớp 11 cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong
Pháp luật

Thanh Hóa: Học sinh lớp 11 cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Pháp luật

Vừa tan học, một học sinh lớp 12, Trường THPT Đặng Thai Mai, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa bị nam sinh lớp 11 học cùng trường dùng dao đâm tử vong.

Tìm thấy 32 hài cốt liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị
Xã hội

Tìm thấy 32 hài cốt liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị

Xã hội

Đến nay, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm được 34 hài cốt liệt sĩ, trong đó 32 hài cốt được tìm thấy trong Thành cổ Quảng Trị.

'Liều' nuôi cá thịt giàu protein, 'xểnh ra' là cằn ngược nước, dân nơi này Thái Bình xúc hàng tấn bán đắt như tôm tươi
Nhà nông

"Liều" nuôi cá thịt giàu protein, "xểnh ra" là cằn ngược nước, dân nơi này Thái Bình xúc hàng tấn bán đắt như tôm tươi

Nhà nông

Mô hình nuôi cá rô đồng của một số hộ dân xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Hưng Yên, Thái Bình) thu lãi tiền tỷ mỗi năm. Cá rô đồng là 1 trong các loại cá đồng, cá đặc sản bình dân, cá có thịt giàu protein...

Bộ đôi “huyền thoại” Secret Garden: “Mỗi lần bước lên sân khấu, chúng tôi lo lắng như đưa con đi học”
Văn hóa - Giải trí

Bộ đôi “huyền thoại” Secret Garden: “Mỗi lần bước lên sân khấu, chúng tôi lo lắng như đưa con đi học”

Văn hóa - Giải trí

Bộ đôi "huyền thoại" Secret Garden gồm 2 thành viên Fionnuala Sherry (nữ) và Rolf Løvland (nam) đã có chia sẻ nhiều thông tin về âm nhạc của mình.

