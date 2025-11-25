Bùi Vĩ Hào (U22 Việt Nam) đã không còn cảm giác “nhát chân"

Ở buổi tập này, HLV Kim Sang-sik đã có trong tay 25/28 cầu thủ được triệu tập. Nhóm cầu thủ hội quân trong ngày hôm nay đều vừa hoàn thành thi đấu vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/2026 và được tập nhẹ nhằm hồi phục thể trạng. Nhóm 3 cầu thủ còn lại gồm Phạm Lý Đức, Nguyễn Đình Bắc và Phạm Minh Phúc sẽ lên tập trung vào ngày 28/11 tới, sau khi cùng CLB CAHN thi đấu trận gặp Beijing Guoan FC tại AFC Champions League Two 2025/2026. Đây là tin vui đối với U22 Việt Nam, bởi theo kế hoạch ban đầu, bộ đôi Đình Bắc và Minh Phúc chỉ có thể trở lại khoác áo U22 Việt Nam từ ngày 4/12, sau trận đấu của CLB CAHN và CLB Buriam United ngày 3/12 tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2025/2026.

Buổi tập của U22 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Trước buổi tập, cầu thủ Bùi Vĩ Hào – chân sút vừa trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương – đã chia sẻ với truyền thông về cảm xúc và quyết tâm trong lần hội quân đặc biệt này. Bùi Vĩ Hào thừa nhận việc có mặt trở lại trong màu áo U22 Việt Nam là “cảm giác hạnh phúc và vinh dự”, bởi đây có thể là SEA Games cuối cùng của các cầu thủ lứa tuổi U23 trong đội hình của đội tuyển lần này.

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào trả lời phỏng vấn báo chí trước buổi tập. Ảnh: VFF.

Khi được hỏi về hành trình tại giải quốc tế CFA Team China – Panda Cup 2025 vừa qua, Bùi Vĩ Hào cho biết, anh chỉ thi đấu những phút cuối ở hai trận để lấy lại cảm giác bóng và cải thiện thể lực. Điều quan trọng hơn cả là được tái hòa nhập với tập thể U22 Việt Nam sau thời gian dài vắng mặt. Tiền đạo trẻ của Becamex TP.HCM chia sẻ anh không còn cảm giác “nhát chân”, bởi trước đó đã được thi đấu tập và rèn thể lực tại CLB.

U22 Việt Nam gấp rút chuẩn bị cho SEA Games 33. Ảnh: VFF.

Nói về cơ hội tham dự SEA Games 33, Bùi Vĩ Hào thẳng thắn chia sẻ: “Danh sách cuối cùng chưa chắc chắn, nhưng nếu được góp mặt, đây sẽ là SEA Games đầu tiên của tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng không đòi hỏi quá nhiều vì mới trở lại, cần thời gian để tìm lại cảm giác thi đấu tốt nhất”.

HLV Kim Sang-sik trao đổi với các học trò. Ảnh: VFF.

Dù vậy, Bùi Vĩ Hào khẳng định toàn đội đang rất tự tin với mục tiêu giành HCV SEA Games 33. Anh nhấn mạnh: “Đội đã đi cùng nhau qua nhiều giải đấu và gặt hái thành công. Chúng tôi hoàn toàn tự tin hướng tới mục tiêu cao nhất”.

Lịch thi đấu của U22 Việt Nam tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: VFF.

Theo kế hoạch trong những ngày tới, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục rèn chiến thuật, hoàn thiện đội hình và đánh giá phong độ từng vị trí, trước khi tiến hành chốt lại danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ lên đường sang Thái Lan tranh tài tại kỳ Đại hội lần này.