Ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ tiết lộ về quá khứ của Cường Đô La

Cường Đô La chi hàng chục triệu mua Iphone 17 tặng Duy Mạnh

Mới đây, ca sĩ Duy Mạnh đã gây chú ý khi hé lộ món quà đặc biệt là chiếc điện thoại đang “gây sốt cõi mạng” do Cường Đô La tặng. Được biết, giá của mẫu điện thoại này dao động từ 30 đến khoảng 50 triệu đồng, tùy theo phiên bản và dung lượng bộ nhớ.

Chia sẻ của giọng ca Kiếp đỏ đen nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ nhiều khán giả. Đa số là những bình luận bày tỏ sự bất ngờ về độ "chịu chơi" của Cường Đô La dành cho bạn bè thân thiết.

Duy Mạnh "khoe" chiếc điện thoại Iphone 17 do Cường Đô La tặng. Ảnh: TL

Kể về mối quan hệ với Cường Đô La, Duy Mạnh cho biết, cách đây 20 năm, cả hai chơi với nhau khá thân thiết và từng có rất nhiều kỷ niệm.

“Chúng tôi có nhiều trò tinh nghịch, nghĩ lại rất buồn cười nhưng không tiện kể ra. Có 3 kỷ niệm đáng nhớ nhất. Đó là tôi tặng cậu Cường một chiếc đàn Piano và dạy cậu chơi Piano vài buổi vì Cường bảo “Anh dạy em mấy bài để em đi cua gái”.

Thời đó anh em thường gặp nhau vào cuối tuần, thỉnh thoảng vào club đi chơi đến 3 - 4 giờ sáng, rồi về nhà tôi và Cường đàn hát cho các bạn nữ nghe.

Rồi khoảng năm 2011, khi vợ tôi chuyển vào TP.HCM ở cùng, Cường không rủ tôi đi chơi nữa vì sợ mình ham chơi ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Phải đến 5-6 năm, hai anh em chẳng còn gặp nhau đi chơi cùng như trước.

Rồi đến khi cậu Cường cưới vợ, tưởng tôi đã chuyển ra sống ở Hải Phòng nhưng Cường vẫn tìm cách liên lạc lại gửi thiệp, mời tôi cùng anh Ngọc Sơn dự đám cưới. Đó là điều tôi rất trân trọng. Mặc dù rất lâu không còn gặp nhau nữa nhưng Cường vẫn nhớ đến anh Ngọc Sơn và mình để mời đám cưới bạn ấy.

Rồi gần đây, chúng tôi mới gặp lại nhau. Khi ôn lại những kỷ niệm ngày xưa, hai anh em ngồi nói chuyện cười như phá.

Gặp lại, Cường bây giờ khác xưa rất nhiều. Cường vẫn hóm hỉnh và hài hước như ngày nào nhưng điềm tĩnh, tận tụy và đam mê công việc hơn, không còn ham chơi nữa. Đặc biệt, Cường giữ sức khoẻ, chơi thể thao chạy bộ 15-20 km, lâu lâu đạp xe ra tận Vũng Tàu rèn luyện sức khoẻ. Bia rượu hầu như không uống, chỉ tập trung vào công việc.

Sau giờ làm việc thì lại về chơi với con cái và tập trung suy nghĩ cho những ý tưởng công việc trong tương lai, tận hưởng cuộc sống bình an khi ở bên gia đình”, ca sĩ Duy Mạnh nói.

Cường Đô La và Duy Mạnh từng có một thời thân thiết. Ảnh: TL

Cách đây 6 năm, ca sĩ Duy Mạnh từng gây chú ý khi đăng đàn bênh vực Cường Đô La trước những ý kiến trái chiều khi anh kết hôn với người mẫu quê Lạng Sơn.

Cụ thể, thời điểm đó, trên mạng xã hội xuất hiện không ít ý kiến so sánh ngoại hình chênh lệch của Cường Đô La với Đàm Thu Trang. Duy Mạnh đã chia sẻ quan điểm của mình về vụ việc này qua bài viết trên trang cá nhân.

"Theo quan niệm từ trước đến giờ thì một cô gái vóc dáng cao, chân dài, xinh đẹp phải đi với một anh người mẫu cao to mới được gọi là đẹp đôi. Nhưng với cá nhân tôi thì một cô gái chân dài sánh đôi với một anh chàng nhỏ bé mới thực sự là đẹp đôi, mới thực sự là trai tài gái sắc. Vì hầu hết những anh chàng nhỏ bé cặp kè, sánh đôi với những cô gái chân dài đều là những người có tài hoặc có rất nhiều tiền và biết chăm sóc phụ nữ”, Duy Mạnh bày tỏ.