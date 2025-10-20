Các đại án Nhật Cường, Việt Á, Vạn Thịnh Phát vào báo cáo nhiệm kỳ của TANDTC, VKSNDTC

Chiều 20/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho biết, các tòa án đã thụ lý hơn 2,7 triệu vụ việc, tỷ lệ giải quyết đạt 97,64% (so với nhiệm kỳ trước, thụ lý tăng 317.473 vụ việc, giải quyết tăng 310.121 vụ việc).

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí. Ảnh: Media Quốc hội

Về các vụ án hình sự, các tòa án đã thụ lý 461.603 vụ với 872.582 bị cáo; giải quyết, xét xử được 460.299 vụ với 867.550 bị cáo; đạt tỷ lệ 99,72% về số vụ và 99,42% về số bị cáo. So với nhiệm kỳ trước, thụ lý tăng 75.438 vụ và tăng 222.036 bị cáo; giải quyết tăng 76.090 vụ và tăng 225.934 bị cáo; vượt 11,72% so với chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội đề ra.

Chỉ tính riêng năm 2025, các tòa án đã thụ lý 95.234 vụ với 192.109 bị cáo; giải quyết, xét xử được 93.930 vụ với 187.077 bị cáo, cao hơn năm trước 0,45% về số vụ và 0,56% về số bị cáo, vượt 10,63% so với chỉ tiêu Nghị quyết Quốc hội giao.

“Việc xét xử bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; chưa phát hiện trường hợp kết án oan người vô tội. Đã xử lý nghiêm nhiều vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo như vụ án Nhật Cường, Việt Á, Tân Hoàng Minh… được dư luận đánh giá cao, tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng”, ông Trí nhấn mạnh.

Theo ông, hình phạt áp dụng đối với các bị cáo đã bảo đảm nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội. Công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế được chú trọng, đạt hiệu quả.

Cũng như ngành toà án, việc phối hợp xử lý nghiêm các tội phạm kinh tế, tham nhũng là điểm sáng trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 của ngành kiểm sát.

Báo cáo sau đó, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết, trong nhiệm kỳ, ngành Kiểm sát đã phối hợp xử lý nghiêm minh 18.980 vụ/41.142 bị cáo về tội kinh tế, tham nhũng, trong đó có nhiều vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, như: Vụ án Chuyến bay giải cứu, Việt Á, vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm, Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh, Xuyên Việt Oil, vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An...

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến. Ảnh: Media Quốc hội

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát hiện, thụ lý giải quyết 566 nguồn tin về tội phạm; đã giải quyết 554 nguồn tin, đạt 97,9% (vượt 7,9% chỉ tiêu của Quốc hội giao), thụ lý điều tra 282 vụ/551 bị can (tăng 46,9% về số vụ và 178,3% về số bị can); đã giải quyết đạt 90,4%. Không vụ án nào đình chỉ điều tra do không phạm tội hoặc tòa án tuyên không phạm tội; tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm, các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều vượt chỉ tiêu của Quốc hội.

Trong đó, có nhiều vụ tham nhũng trong hoạt động tư pháp được dư luận quan tâm, như: Vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Đà Nẵng, Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa...; thu hồi 85,139 tỷ đồng/99,644 tỷ đồng tham nhũng, đạt tỷ lệ 85,4% (tăng 30,4%), vượt 25,4% so với chỉ tiêu của Quốc hội.

Công tác công tố và kiểm sát trong lĩnh vực hình sự được thực hiện chủ động theo phương châm 4S “sớm hơn, sát hơn, sâu hơn, sắc hơn”; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đột phá về nghiệp vụ, phòng chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự và ngược lại.