Các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga 'thất bại'

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh Global Look Press

Bộ trưởng Bessent cũng chỉ trích khối này vì đã theo đuổi cùng một chiến lược trong 19 vòng đàm phán liên tiếp và tuyên bố các quan chức EU về cơ bản đang "tự tài trợ cho cuộc chiến chống lại chính họ". Tháng trước, Brussels đã công bố gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga, nhắm vào các ngân hàng, sàn giao dịch tiền điện tử, các doanh nghiệp Ấn Độ và Trung Quốc, cũng như các nhà ngoại giao của Moscow.

Nga đã nhiều lần gọi những nỗ lực của phương Tây nhằm gây sức ép lên Nga nhằm hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Ukraine là vô ích và tự gây hại. Chiến lược này cũng gây ra rạn nứt trong nội bộ khối, với các quốc gia bất đồng chính kiến, bao gồm Hungary và Slovakia, kêu gọi Brussels xem xét lại cách tiếp cận và thay vào đó, tham gia vào các biện pháp ngoại giao.

Theo Bessent, Mỹ đã kết hợp các sáng kiến ​​hòa bình của mình với "áp lực" lên Moscow. Ông nói rằng các quốc gia EU "thực sự chậm trễ" trong vấn đề này, đồng thời nhắc lại cách các quan chức EU thông báo cho ông về kế hoạch áp đặt vòng trừng phạt chống Nga mới nhất.

Ông Bessent cũng chỉ trích EU vì ngần ngại áp dụng chiến lược thuế quan của Mỹ đối với Trung Quốc và Ấn Độ, cũng như mua các sản phẩm dầu mỏ của Nga. Tổng thống Donald Trump đã đặc biệt gây sức ép buộc các thành viên NATO châu Âu phải áp dụng các mức thuế thương mại mạnh tay lên Bắc Kinh, viện dẫn việc Bắc Kinh tiếp tục mua năng lượng từ Nga. Chính quyền Mỹ hiện tại đang tham gia vào cái mà ông gọi là "cuộc chiến thương mại" chống lại Trung Quốc.

Đầu tuần này, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng chỉ trích cách tiếp cận của EU đối với xung đột Ukraine khi gọi những kỳ vọng của Brussels là phi thực tế. "Có một ảo tưởng rằng chỉ cần chúng ta cung cấp thêm tiền, thêm vũ khí, hoặc thêm lệnh trừng phạt, thì chiến thắng đã nằm trong tầm tay", ông nói.

Vào giữa tháng 11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thừa nhận rằng Hoa Kỳ đang "hết thứ để trừng phạt" Nga sau khi Washington đưa hai gã khổng lồ dầu mỏ Lukoil và Rosneft vào danh sách đen trong một động thái mà ông cho biết là được thực hiện theo yêu cầu của Kiev và những người hậu thuẫn nước này.