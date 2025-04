Các phường ở thành phố Hội An với tên gọi mới như thế nào?

Ngày 21/4, Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Nam đã thảo luận, thông qua phương án đặt tên mới cho 88 xã, phường trên địa bàn tỉnh, thay thế phương án đã ban hành theo Nghị quyết 45 ngày 18/4/2025 của Tỉnh ủy, đã công bố để lấy ý kiến nhân dân.

Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức hội nghị Tỉnh ủy để thảo luận, thông qua phương án đặt tên mới cho 88 xã, phường trên địa bàn tỉnh, thay thế phương án đã ban hành theo Nghị quyết 45 ngày 18/4/2025. Ảnh: CTV

Theo báo cáo từ Sở Nội vụ, sau khi tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo phương án ban hành tại Nghị quyết 45 của Tỉnh ủy trong hai ngày 19 và 20/4, có 99,02% cử tri đại diện hộ gia đình trên toàn tỉnh tham gia ý kiến; trong đó cử tri tán thành với với việc sắp xếp cấp xã đạt tỷ lệ 97,66% và có 98,52% cử tri tán thành việc hợp nhất tỉnh Quảng Nam với TP.Đà Nẵng.

Tuy nhiên, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri, ngày 20/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tổng rà soát lại địa danh lịch sử, văn hóa truyền thống của địa phương; trên cơ sở đó đề xuất đặt tên mới cho các xã, phường sau sắp xếp.

Tại Quảng Nam đã có nhiều tên đất, tên làng, dòng sông hay di sản văn hóa nổi tiếng đã được đặt tên cho các xã mới, phường mới, và tại thành phố Hội An sẽ có 3 phường sáp nhập với tên mới gồm, phường Hội An; phường Thanh Châu; phường Thanh Hà và xã Tân Hiệp giữ nguyên. Ảnh: CTV

Tại Hội nghị Tỉnh ủy, trên cơ sở đề xuất của các địa phương, các đại biểu đã thảo luận, góp ý và thống nhất không đặt tên các xã phường mới theo cách gọi tên huyện cũ cộng với số thứ tự 1, 2,3... hoặc theo phương hướng đông, tây, nam, bắc...

Mà thay vào đó, sử dụng tên gọi gắn liền với các di tích lịch sử, trầm tích văn hóa có tính đại diện của mỗi vùng đất. Theo đó, nhiều tên đất, tên làng, dòng sông, con suối, hay di sản văn hóa nổi tiếng của Quảng Nam sẽ được đặt tên cho các xã mới, phường mới như: tại thành phố Hội An gồm, dự kiến tên mới là phường Hội An (gồm nhập phường Minh An; phường Cẩm Phô; phường Sơn Phong; phường Cẩm Nam; xã Cẩm Kim); phường Thanh Châu (các phường nhập gồm, phường Cẩm Châu; phường Cửa Đại; xã Cẩm Thanh); phường Thanh Hà (nhập gồm, xã Cẩm Hà; phường Thanh Hà; phường Tân An; phường Cẩm An) và xã Tân Hiệp giữ nguyên.

Đối với thành phồ Tam Kỳ, dự kiến tên mới gồm, phường Tam Kỳ (nhập phường An Mỹ; phường An Xuân; phường Trường Xuân); phường Quảng Phú (nhập xã Tam Thanh; xã Tam Phú; phường An Phú); phường Hương Trà (nhập phường An Sơn; phường Hòa Hương; xã Tam Ngọc) và phường Bàn Thạch (nhập phường Tân Thạnh; phường Hòa Thuận; xã Tam Thăng).

Ngoài ra, những cái tên thân thuộc như Mỹ Sơn, Vu Gia, Thu Bồn, Gò Nổi, Bến Giằng, Chợ Được, Bình Dương... cũng được đặt cho các xã mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị, sau hội nghị này, Sở Nội vụ hướng dẫn các địa phương tiếp tục triển khai ngay việc lấy ý kiến cử tri đối với tên gọi đơn vị hành chính cấp xã mới vừa được hội nghị thống nhất. Ảnh: CTV

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị, sau hội nghị này, Sở Nội vụ hướng dẫn các địa phương tiếp tục triển khai ngay việc lấy ý kiến cử tri đối với tên gọi đơn vị hành chính cấp xã mới vừa được hội nghị thống nhất, sớm hoàn thành các bước tiếp theo để trình UBND tỉnh tổng hợp, hoàn thiện đề án trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 31 theo thời gian đã ấn định.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản gửi các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn về việc đề xuất lại tên gọi đơn vị hành chính dự kiến sau sắp xếp. Theo Nghị quyết số 45 về sắp xếp, sáp nhập tổ chức đảng, đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh. Quảng Nam dự kiến sẽ sắp xếp 233 xã, phường, thị trấn (190 xã, 14 thị trấn, 29 phường) trên địa bàn tỉnh còn 88 đơn vị hành chính cấp xã, phường.