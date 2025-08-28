Cảnh báo: Thuế đối ứng có thể "thổi bay" 1 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu của Đồng Nai

Thuế đối ứng 20% từ Mỹ gây sức ép lên xuất khẩu của Đồng Nai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long vừa có buổi làm việc với Sở Công Thương về tình hình 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025.

Tại đây, vấn đề thuế đối ứng 20% của Mỹ đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam, trong đó có Đồng Nai, được xem là thách thức trực tiếp cần giải pháp kịp thời.

Từ tháng 8/2025, Mỹ áp mức thuế đối ứng 20% đối với toàn bộ hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, cùng mức tới 40% cho hàng hóa bị coi là “chuyển khẩu”.

Trước đó, Mỹ từng dự kiến áp mức 46% nhưng sau đàm phán song phương, mức thuế đã được hạ xuống 20%. Đổi lại, Việt Nam cam kết miễn thuế nhập khẩu 0% cho nhiều mặt hàng chủ lực của Mỹ như ô tô, ngô, đậu nành, thịt bò.

Một doanh nghiệp chế biến gỗ ở tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo thống kê, nửa đầu năm 2025, Đồng Nai xuất khẩu gần 4,7 tỷ USD hàng hóa sang Mỹ, chiếm hơn 32% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Với tỷ trọng lớn như vậy, bất kỳ rào cản thuế quan nào từ Mỹ cũng sẽ tác động mạnh đến tốc độ tăng trưởng.

Các ngành hàng dự kiến chịu ảnh hưởng nặng nhất là dệt may, da giày, gỗ và sản phẩm gỗ, nông sản, thủy sản, thiết bị điện tử, máy móc.

Nếu khối lượng xuất khẩu sang Mỹ giảm 10–15%, kim ngạch xuất khẩu năm 2025 của Đồng Nai có thể mất khoảng 0,7–1 tỷ USD.

Điều này không chỉ kéo lùi tổng kim ngạch mà còn ảnh hưởng tới lợi nhuận doanh nghiệp và thu nhập người lao động.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Kim Long nhấn mạnh Sở Công Thương cần kịp thời cung cấp thông tin thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng. Ông Long tin tưởng, thuế đối ứng là rào cản lớn, nhưng nếu có giải pháp đúng và nhanh, tỉnh vẫn có thể giữ vững đà tăng trưởng.

Doanh nghiệp và chính quyền cùng tìm lối đi trước sức ép thuế đối ứng

Trong bức tranh nhiều thách thức, các chuyên gia nhận định vẫn có điểm sáng. Thứ nhất, mức thuế 20% của Mỹ thấp hơn đáng kể so với ban đầu, giúp giảm thiệt hại.

Thứ hai, hàng xuất khẩu Việt Nam không nằm trong nhóm bị áp thuế cao 25–50% như một số nước khác, nên vẫn giữ được lợi thế cạnh tranh.

Ngoài ra, việc mở cửa thị trường trong nước cho hàng Mỹ cũng có thể thu hút thêm đầu tư từ các tập đoàn lớn vào Đồng Nai.

Ngành công nghiệp chế biến cao su xuất khẩu ở Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Đồng Nai đã xây dựng kịch bản ứng phó, trong đó ưu tiên đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đặc biệt các thị trường FTA như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cấp công nghệ, chuyển đổi số và tìm kiếm đơn hàng mới cũng được triển khai.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy - Giám đốc Điều hành Công ty TNHH FFG (KCN Long Bình), mức thuế 20% dù cao nhưng đã giảm nhiều so với kịch bản 46%.

Điều này cho thấy quan hệ kinh tế Việt Nam – Mỹ đã có bước tiến tích cực. “Doanh nghiệp chúng tôi chủ động ứng phó bằng cách đổi mới công nghệ và mở rộng thị trường ngoài Mỹ để giảm phụ thuộc”, bà Thúy chia sẻ.

Theo Sở Công Thương, 1 trong những nhiệm vụ quan trọng là hỗ trợ doanh nghiệp tái đàm phán đơn hàng, đồng thời khuyến khích mở rộng sang các thị trường thay thế. Đây là cách để duy trì sản xuất, việc làm và tăng trưởng trong giai đoạn khó khăn.

Trong các cuộc gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cũng khẳng định chính quyền luôn đồng hành với doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo tỉnh, Đồng Nai chào đón và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. Tỉnh mong muốn có thêm sự kết nối từ các doanh nghiệp, đại sứ quán, lãnh sự quán để xây dựng quan hệ hợp tác bền vững.



Khách hàng tham quan dây chuyền sản xuất của một doanh nghiệp FDI ở Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Trong 7 tháng đầu năm 2025, kinh tế Đồng Nai duy trì đà tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 13,36% so với cùng kỳ, lực lượng lao động trong ngành công nghiệp tăng 3,5%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 261.300 tỷ đồng, tăng 18,2%; chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,52%.



Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục sôi động. Kim ngạch xuất khẩu đạt 19,07 tỷ USD, tăng 16,26%; nhập khẩu đạt 13,9 tỷ USD, tăng 17,67%. Riêng tháng 7, xuất khẩu đạt 2,69 tỷ USD, nhập khẩu 2,08 tỷ USD. Lĩnh vực vận tải, kho bãi cũng tăng trưởng 16,4%, doanh thu lũy kế đạt 28.340 tỷ đồng.



Về đầu tư, Đồng Nai thu hút 64.388 tỷ đồng vốn trong nước và 1,846 tỷ USD vốn FDI, nâng tổng số dự án còn hiệu lực lên hơn 4.600 dự án. Hoạt động đăng ký doanh nghiệp cũng khởi sắc với 699 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 7,3% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký mới và bổ sung đạt 87.830 tỷ đồng.



Những kết quả này cho thấy sức bật của nền kinh tế địa phương, đồng thời tạo nền tảng để Đồng Nai tiếp tục hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng trong bối cảnh xuất khẩu gặp nhiều thách thức do thuế đối ứng từ Mỹ.