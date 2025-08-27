Đồng Nai thay thế nhà thầu nếu cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường vành đai 3 tiếp tục chậm tiến độ

Nhiều gói thầu chậm tiến độ, nguy cơ ảnh hưởng mốc thông xe kỹ thuật

Ngày 27/8, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức chủ trì buổi làm việc với các sở ngành, địa phương và các nhà thầu để kiểm điểm tiến độ thi công Dự án thành phần 1 của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và dự án thành phần 3 của đường vành đai 3 đoạn qua địa bàn tỉnh.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, cả 2 công trình trọng điểm đang có dấu hiệu chậm so với kế hoạch.

Đối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sản lượng thi công đạt gần 1.200 tỷ đồng, tương đương hơn 47% giá trị hợp đồng; đang chậm khoảng 11% so với tiến độ điều chỉnh.

Thi công dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Đối với đường vành đai 3, khối lượng đạt khoảng 837 tỷ đồng, chiếm hơn 45% giá trị hợp đồng và chậm khoảng 4,4% so với kế hoạch.

Đại diện Ban Quản lý dự án cho biết, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, cả 2 dự án phải hoàn thành thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12/2025.

Thời gian qua, Ban Quản lý đã liên tục kiểm tra và nhắc nhở, nhưng một số nhà thầu vẫn không đáp ứng được tiến độ. Ban Quản lý đề xuất điều chỉnh khối lượng từ các nhà thầu yếu sang đơn vị khác có năng lực hơn.

Nhiều nhà thầu đã bị “điểm danh” chậm tiến độ tại dự án cao tốc Biên Hòa -Vũng Tàu. Có trường hợp, nhà thầu chỉ đạt khoảng 7% giá trị hợp đồng do thiếu vốn, khó huy động vật liệu và nhân lực. Ban Quản lý đánh giá đây là một trong những nguyên nhân chính khiến dự án bị kéo lùi.

Theo các báo cáo, đã có trường hợp thay thế nhà thầu vào tháng 5/2025 để kịp tiến độ.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị thi công lập lại bảng tiến độ chi tiết, tăng ca làm việc và chuẩn bị đủ vật liệu như đá hộc để bù đắp phần chậm trễ.

Đối với dự án đường vành đai 3, giai đoạn đầu từng gặp khó khăn do vướng giải phóng mặt bằng và thiếu cát san lấp.

Đến nay, mặt bằng đã bàn giao đủ cho các nhà thầu. Dự án được kỳ vọng sẽ bứt phá để về đích kịp thời hạn thông xe kỹ thuật.

Đồng Nai cứng rắn yêu cầu thay thế nhà thầu nếu tiếp tục chậm trễ

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh cả 2 dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường vành đai 3 qua Đồng Nai đều được Thủ tướng yêu cầu hoàn thành thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12/2025.

Thủ tướng kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: Nguyên Vỹ

Sau giai đoạn đầu bị chậm do vướng mặt bằng, đến nay mặt bằng đã sẵn sàng. Vì vậy, nếu tiến độ vẫn chậm thì lỗi thuộc về đơn vị thi công và chủ đầu tư.

Ông Võ Tấn Đức yêu cầu Ban Quản lý dự án và Sở Xây dựng phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ hoàn thành. Các nhà thầu chậm trễ sẽ bị xử lý nghiêm, kể cả biện pháp hành chính.

“Nếu tiếp tục chậm tiến độ thì phải thay thế nhà thầu. Trường hợp cần thiết sẽ công bố trên cổng thông tin của Bộ Tài chính để cấm tham gia các gói thầu mới tại Đồng Nai”, ông Đức nói.

Theo chỉ đạo, việc xử lý nhà thầu và lập lại tiến độ chi tiết phải hoàn thành trong tháng 8/2025.

Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra hiện trường, giám sát và đôn đốc chủ đầu tư.

Sở Công Thương cùng các chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất cũng phải khẩn trương di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật điện trong khu vực dự án để không làm chậm thêm tiến độ.

Một đoạn đường Vành đai 3 TP.HCM qua tỉnh Đồng Nai. Ảnh: MT

Trước đó, ngày 26/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà cũng đã chủ trì buổi làm việc về các dự án cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành và TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành.

Ông Hà ghi nhận khó khăn trong công tác xác định nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường nhưng nhấn mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng vẫn chậm. Ông yêu cầu các cơ quan phải hoàn thành kiểm kê nhà cửa, tài sản trên đất trước ngày 26/9 và phấn đấu bồi thường xong trong năm 2025.