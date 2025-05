Theo ghi nhận của chúng tôi, ngày 3/5, trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall, quận 10 tấp nập khách sau nhiều sự cố không mong muốn gần đây.

Nhiều người cho biết họ đã đến vui chơi, mua sắm và ăn uống nhiều ngày trong dịp lễ 30/4 - 1/5 này. Nhân viên một số quầy hàng xác nhận khách đến đây vui chơi nhộn nhịp trong suốt những ngày nghỉ lễ vừa qua.

Khu vực sảnh Vạn Hạnh Mall từ lối cửa chính bước vào và từ tầng siêu thị theo thang cuốn lên luôn tấp nập khách. Trong những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều gia đình đã chọn Vạn Hạnh Mall để vui chơi, mua sắm và ăn uống.

Nhà hàng ở Vạn Hạnh Mall lễ 30/4 nhộn nhịp khách. Ảnh: Hồng Phúc

Khu vực ẩm thực vào giờ ăn trưa tấp nập. Nhiều nhà hàng, quán ăn gần như không còn chỗ. Nhân viên một nhà hàng cho biết dự kiến tối hôm nay 3/5 và sang 4/5, tức ngày nghỉ cuối cùng của dịp lễ sẽ càng đông hơn.

Các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, trang sức đang kinh doanh tại Vạn Hạnh Mall khá hút khách dịp nghỉ lễ.

Dịp lễ 30/4, trung tâm thương mại này đỏ các chương trình khuyến mãi, giảm giá. Hàng loạt thương hiệu tại Vạn Hạnh Mall đang giảm giá sâu với mức giảm tối đa 50%.

Đáng chú ý, Vạn Hạnh Mall còn tổ chức phát trà sữa, bánh, bắp rang miễn phí ở khu vực sảnh nên thu hút nhiều khách xếp hàng chờ nhận bánh, nước.

“Tôi bất ngờ khi thấy Vạn Hạnh Mall đông sau các sự cố vừa qua. Như vậy thì rất mừng cho họ. Đây là điểm mua sắm, vui chơi, ăn uống quen thuộc của gia đình tôi dịp cuối tuần. Mấy đứa nhỏ đang xếp hàng chờ nhận trà sữa miễn phí. Họ thật thân thiện”, chị Ngọc Linh, ngụ quận 10 nói.

Đại diện Vạn Hạnh Mall cho biết để thu hút khách, dịp lễ 30/4, họ tổ chức một loạt chương trình nhằm tri ân, cảm ơn khách hàng đã quan tâm, ủng hộ họ.

Theo đó, khu vực sảnh sẽ có hoạt động miễn phí trà sữa và bánh mỗi ngày, miễn phí kẹo bông gòn, bắp, snack vào các khung giờ cao điểm, miễn phí các hoạt động tô màu, làm tò he, cào cào lá tre. Ngoài ra, cuối tuần, trung tâm thương mại sẽ phục vụ acoustic cho khách vui chơi.

Trung tâm thương mại đặt khu vực “Góc yêu thương” để khách có thể gửi những lời yêu thương, những cảm xúc tới bạn bè, người thân, những người thương quý, cũng như có cơ hội nhận ngay các phần quà tặng bốc thăm ngẫu nhiên từ các nhãn hàng.

Sau các sự cố không mong muốn vừa qua, Vạn Hạnh Mall đã lắp lưới an toàn ở khu vực thông tầng. Phần lưới được mắc từ tầng 7, thả dọc xuống bên dưới và được neo lại tại tầng 1.

Dịp lễ 30/4, lớp lưới được Vạn Hạnh Mall trang trí thêm cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Nhiều khách nhận xét cách trang trí ấn tượng và chụp ảnh check-in cùng với tấm lưới.

Ở khu vực tầng cao, Vạn Hạnh Mall đã nâng kính an toàn ở khu vực thông tầng và lan can từ 1,4m thành 1,7m. Phần kính này cao hơn cả chiều cao của nhiều khách hàng nhằm đảm bảo an toàn. Đội ngũ bảo vệ, giám sát an ninh tại các tầng tăng cường túc trực và nhắc nhở khách ở các tầng cao.